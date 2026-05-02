Raja Shivaji : सिनेमाच्या दिग्दर्शकाने प्रेक्षकांना केली खास विनंती! Riteish Deshmukh म्हणाला “कृपया, Videos काढू…”

Riteish Deshmukh दिग्दर्शित ‘Raja Shivaji’ सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिसवर तुफान गाजत आहे. या चित्रपटात Chhatrapati Shivaji Maharaj यांची भूमिका रितेशने साकारली असून Genelia Deshmukh सईबाईंच्या भूमिकेत दिसते.

Updated On: May 02, 2026 | 04:07 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • सिनेमाने सिनेमागृहात प्रचंड तुफान केले आहे
  • अभिनेता रितेश देशमुखने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे
  • हवं तर Photos पोस्ट करा पण Videos पोस्ट नका करू!
Raja Shivaji : अभिनेता रितेश देशमुख सध्या त्याच्या नव्या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. अभिनेत्याने दिग्दर्शित केलेला राजा शिवाजी सिनेमा सध्या सिनेमागृहात वादळ आणत आहे. या सिनेमात रितेशने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे तर त्याच्या खऱ्या आयुष्यातील पत्नी जिनिलिया देशमुखने महाराजांची पत्नी सईबाई राणीसाहेबांची भूमिका साकारली आहे. सिनेमाने सिनेमागृहात प्रचंड तुफान केले आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर सिनेमातील काही क्षण मोठ्या प्रमाणात Viral होत आहेत. यातील काही क्षण सिनेमातील मुख्य Twist आहेत. त्या आधीच सोशल मीडियावर आल्याने, प्रेक्षकांना सिनेमा पाहण्याअगोदरच त्या Twist बद्दल माहिती पडत आहे. त्यामुळे रितेश देशमुखने स्पेशल पोस्ट शेअर केली आहे. (Riteish Deshmukh has requested all viewers of the film ‘Raja Shivaji’ not to post videos of the movie on social media)

काय आहे रितेश देशमुखची पोस्ट?

अभिनेता रितेश देशमुखने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. सिनेमा प्रेक्षगृहात येताच अवघ्या काही क्षणातच ट्रेंडमध्ये आला आणि Box Office वर उत्तम प्रदर्शन करत आहे. प्रेक्षकांच्या या प्रेमामुळे रितेश देशमुखने आभार व्यक्त केले. या पोस्टमध्ये तो म्हणाला आहे की, ” आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेवर आम्ही चित्रपट आणला. ‘राजा शिवाजी’ या सिनेमाला तुम्ही स्वतःचा सिनेमा समजून जो प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल आम्ही ऋणी आहोत. फक्त एक विनंती आहे. मला तुमचा उत्साह मान्य आहे की तुम्ही सिनेमा पाहताय, त्यातील क्षण रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर पोस्ट करताय. पण Videos पोस्ट करू नका, हवं तर Photos पोस्ट करा पण Videos पोस्ट नका करू! कारण इतर प्रेक्षक आहेत जे हा सिनेमा पुढे पाहायला येणार आहेत, त्यांच्यासाठी ही हे Surprices असू द्या, थोडी त्यांनाही मजा येऊद्या.”

पुढे रितेशने प्रेक्षकांने दिलेल्या प्रेमाबद्दल त्यांचे आभार मानले आहे. “एक नम्र विनंती: कृपया चित्रपट पाहताना वीडियो कडून सोशल मीडियात वरती अपलोड करू नका” असे कॅप्शन देत रितेशने प्रेक्षकांना विनंती केली आहे.

भाईजान आहे ‘या’ मुख्य भूमिकेत!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अंगरक्षक जिवाजी महाले यांची भूमिका सलमान खानने साकारली आहे. “शिवाजी नाही… शिवाजी राजं म्हणायचं” असा स्पष्ट मराठी डायलॉग सलमान बोलला आणि प्रेक्षकांमध्ये सलमानच्या नावाचा गोंगाटच झाला.

Published On: May 02, 2026 | 04:07 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

