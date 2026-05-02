Raja Shivaji : सिनेमाच्या दिग्दर्शकाने प्रेक्षकांना केली खास विनंती! Riteish Deshmukh म्हणाला “कृपया, Videos काढू…”

काय आहे रितेश देशमुखची पोस्ट?
अभिनेता रितेश देशमुखने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. सिनेमा प्रेक्षगृहात येताच अवघ्या काही क्षणातच ट्रेंडमध्ये आला आणि Box Office वर उत्तम प्रदर्शन करत आहे. प्रेक्षकांच्या या प्रेमामुळे रितेश देशमुखने आभार व्यक्त केले. या पोस्टमध्ये तो म्हणाला आहे की, ” आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेवर आम्ही चित्रपट आणला. ‘राजा शिवाजी’ या सिनेमाला तुम्ही स्वतःचा सिनेमा समजून जो प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल आम्ही ऋणी आहोत. फक्त एक विनंती आहे. मला तुमचा उत्साह मान्य आहे की तुम्ही सिनेमा पाहताय, त्यातील क्षण रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर पोस्ट करताय. पण Videos पोस्ट करू नका, हवं तर Photos पोस्ट करा पण Videos पोस्ट नका करू! कारण इतर प्रेक्षक आहेत जे हा सिनेमा पुढे पाहायला येणार आहेत, त्यांच्यासाठी ही हे Surprices असू द्या, थोडी त्यांनाही मजा येऊद्या.”
पुढे रितेशने प्रेक्षकांने दिलेल्या प्रेमाबद्दल त्यांचे आभार मानले आहे. “एक नम्र विनंती: कृपया चित्रपट पाहताना वीडियो कडून सोशल मीडियात वरती अपलोड करू नका” असे कॅप्शन देत रितेशने प्रेक्षकांना विनंती केली आहे.
भाईजान आहे ‘या’ मुख्य भूमिकेत!
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अंगरक्षक जिवाजी महाले यांची भूमिका सलमान खानने साकारली आहे. “शिवाजी नाही… शिवाजी राजं म्हणायचं” असा स्पष्ट मराठी डायलॉग सलमान बोलला आणि प्रेक्षकांमध्ये सलमानच्या नावाचा गोंगाटच झाला.