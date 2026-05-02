भाई का स्वॅग है! KL राहुलने मोडल ‘Rohit- Kohli ‘चा ‘हा’ रेकॉर्ड; आयपीएलचा नवा बॉस

केएल राहुलने मोडला विराट-रोहितचा रेकॉर्ड
दिल्ली कॅपिटल्सचा राजस्थान रॉयल्सवर विजय
राहुल झाला आयपीएलचा नवा सिक्सर किंग
KL Rahul Record: काल आयपीएलच्या 43 व्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने कर्णधार रियान परागच्या खेळीच्या जोरावर दिल्लीला 226 रन्सचे टार्गेट दिले होत दिल्लीने ते लीलया पूर्ण केले. या सामन्यात केएल राहुलने 75 रन्सची खेळी केली तसेच त्याने एक नवा (IPL 2026) रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.
आयपीएलमध्ये 2026 मध्ये दररोज नवनवीन विक्रमांची नोंद होताना दिसून येत आहे. त्यातच आता दिल्ली कॅपिटल्सच्या केएल राहुलने एका नव्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. सध्या गेल्या काही सामन्यांमध्ये राहुल जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. त्याने रोहित शर्माचा आणि विराट कोहलीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. आतापर्यंत आयपीएलमध्ये सर्वाधिक षटकारांचा रेकॉर्ड रोहित शर्माच्या नावावर होता, तर विराट कोहली दुसऱ्या क्रमांकावर होता. आता केएल राहुलने हा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. कालच्या सामन्यात त्याने 5 सिक्स मारले आहेत.
राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध केएल राहुलने 75 रन्सची खेळी केली. राहुलने आयपीएलच्या इतिहासात एक मोठा टप्पा ओलांडला आहे. राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्यात केएल राहुलने 5 गगनचुंबी सिक्सर लगावले. आयपीएलच्या इतिहासात भारतीय सलामीवीर म्हणून 200 सिक्स मारणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे. राहुलने आपल्या बॅटने दिलेली ही कामगिरी क्रिकेट वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
विराट कोहली दुसऱ्या स्थानावर विक्रमी कामगिरीसह केएल राहुलने विराट कोहलीला मागे टाकले. आता यादीत केएल राहुलने पहिले स्थान तर विराट कोहली दुसऱ्या स्थानावर आहे. राजस्थान रॉयल्सने दिलेल्या 226 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना केएल राहुलने दिल्ली कॅपिटल्सला आक्रमक सुरुवात करून दिली. त्याने अवघ्या 40 चेंडूत 75 रन्सची धडाकेबाज खेळी केली.
दिल्लीने ‘रॉयल्स’ची उडवली दाणादाण
जयपूरच्या सवाई मानसिंग क्रिकेट स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामना पार पडला. राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करताना 225 रन्स केल्या. दिल्लीला विजयासाठी 226 रन्सची गरज होती. दरम्यान या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थान रॉयल्सचा 7 विकेट्सने पराभव केला आहे. केएल राहुलची 75 रन्सची अत्यंत महत्वाची खेळी केली. नितीश राणा आणि केएल राहुलने दिल्लीची कमान सांभाळली. केएल राहुल 75 रन्स करून आउट झाला. नितीश राणाने 33 रन्सची खेळी केली. शेवटच्या ओव्हर्समध्ये आशुतोष शर्मा आणि स्टब्सने महत्वाची खेळी केली.