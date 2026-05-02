अनेक Credit Cards EMI च्या जाळ्यात अडकलाय? एका झटक्यात कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकता, जाणून घ्या Smart Tips

जर तुम्हीसुद्धा अनेक क्रेडिट कार्ड्स आणि त्यांच्या EMIs च्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यात अडकला असाल, तर वैयक्तिक कर्ज तुम्हाला यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवू शकते. ते कसे, समजून घ्या समजा, तुम्ही मोठ्या रकमेचे वैयक्तिक कर्ज घेतले; तर या निधीचा वापर करून तुम्ही तुमच्या सर्व क्रेडिट कार्ड्सवरील थकीत ईएमआयची परतफेड करू शकता. परिणामी, तुम्हाला व्यवस्थापित करण्यासाठी केवळ एकच ईएमआय शिल्लक राहील आणि व्याजाचा बोजाही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
टप्प्याटप्प्याने समजून घ्या की पर्सनल लोन कसे मिळवावे आणि त्याचा वापर तुमची बिले भरण्यासाठी कसा करावा.
सर्वप्रथम, तुमच्या सर्व क्रेडिट कार्डांवरील एग्जेक्ट अमाउंटची गणना करा आणि नेमक्या त्याच रकमेचे पर्सनल लोन घ्या. असे करताना, तुमच्या सर्व कार्डांवरील ईएमआयचे व्याजदर, तसेच प्रत्येक कार्डासाठी शिल्लक असलेला कालावधी विचारात घ्या.
पुढे, पर्सनल लोनच्या विविध ऑफर्स तपासा; व्याजदर, प्रोसेसिंग फी आणि प्रीपेमेंट चार्जेसकडे बारकाईने लक्ष द्या.
तुमच्या कर्जाचा कालावधी हुशारीने निवडा आणि कोणत्याही सापळ्यात अडकणे टाळा. कर्ज फेडण्यासाठी खूप जास्त कालावधी निवडू नका; ३ ते ५ वर्षांचा कालावधी पुरेसा आहे.
एकदा कर्ज वितरित झाल्यावर, तुमच्या सर्व क्रेडिट कार्डांवरील ईएमआय ताबडतोब थांबवा तुमच्याकडे दोन, तीन, चार किंवा पाच कार्डे असली तरीही. कोणत्याही संदिग्धतेला किंवा गोंधळाला जागा सोडू नका.
शेवटी, तुमची सर्व क्रेडिट कार्डे लॉक करा. जर तुम्हाला तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला ठेवायचा असेल, तर तुम्ही फक्त एकच कार्ड सक्रिय ठेवण्याचा पर्यायावर ठाम रहा.
पर्सनल लोन तुमच्या आर्थिकदृष्ट्या विस्कळीत जीवनात कसा दिलासा देऊ शकते हे स्पष्ट करूया. पूर्वी, जिथे तुम्ही पाच वेगवेगळ्या क्रेडिट कार्डांचे ईएमआय भरत होता, तिथे आता तुम्हाला फक्त एकच ईएमआय भरावा लागेल.
तुम्ही पाचही क्रेडिट कार्डांवर वेगवेगळे व्याज आकारण्याच्या ओझ्यापासूनही वाचू शकाल. समजा, तुम्ही पूर्वी पाच कार्डांवर मिळून एकूण ₹७०,००० चे ईएमआय भरत होता; आता, हे सर्व एकाच ईएमआयमध्ये एकत्रित झाले आहे—उदाहरणार्थ, ₹५०,०००. यामुळे तुमची किमान ₹२०,००० ची संभाव्य बचत होऊ शकते. या उपायासोबत काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे; उदाहरणार्थ, तुम्ही १४% पेक्षा जास्त व्याजदराने कर्ज घेणे टाळावे. शिवाय, एकदा तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डाची संपूर्ण थकबाकी भरण्यासाठी कर्जाचा वापर केला की, तुम्ही ती कार्डे पुन्हा वापरणे टाळावे—विशेषतः कोणत्याही मोठ्या खरेदीसाठी या गोष्टी लक्षात असणं अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
