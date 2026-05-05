Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जनगणनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद! अवघ्या ३ दिवसांत १० हजारांवर नोंदणी; ३,८०० कर्मचारी मैदानात

Chhatrapati Sambhajinagar Census 2027: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २०२७ च्या जनगणनेला सुरुवात झाली असून ३ दिवसांत १०,००० नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. मोबाईल अॅप आणि पोर्टलद्वारे १५ मेपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 03:02 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जनगणनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद! अवघ्या ३ दिवसांत १० हजारांवर नोंदणी; ३,८०० कर्मचारी मैदानात
Follow Us:
Follow Us:

 

  • छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जनगणनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद!
  • अवघ्या ३ दिवसांत १० हजारांवर नोंदणी
  • ३,८०० कर्मचारी मैदानात
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): जनगणना-२०२७ मोहिमेच्या प्रारंभीच संभाजीनगर शहरात नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून येत आहे. केवळ तीन दिवसांत १० हजारांहून अधिक नागरिकांनी स्वयं-नोंदणी करत सहभाग नोंदवला असून, त्यातील ७,६११ जणांनी आपली माहिती पूर्णपणे भरून प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. डिजिटल माध्यमातून जनगणनेला मिळालेला हा प्रतिसाद प्रशासनासाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. नागरिकांना मोबाईल अॅप आणि ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून स्वतःची माहिती नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

१ मे रोजी मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी २,९८५ नागरिकांनी स्वयं-नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यापैकी २,१८२ जणांनी नोंदणी पूर्ण केली, तर उर्वरित प्रक्रिया सुरू होती. पुढील दोन दिवसांत सहभागात मोठी वाढ होऊन एकूण आकडा १०,०७९ वर पोहोचला. यामध्ये अद्याप २,४६८ नागरिकांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्वयं-नोंदणीचा पहिला टप्पा १५ मेपर्यंत सुरू राहणार असून, त्यानंतर १६ मेपासून पुढील टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. या टप्प्यात नियुक्त कर्मचारी घराघरांत भेट देऊन नागरिकांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करतील. त्याचबरोबर प्रत्येक घराला स्वतंत्र क्रमांक देण्याचे कामही केले जाणार आहे.

पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाची कामे पूर्ण करा! जिल्हाधिकारी यांचे यंत्रणेला कडक निर्देश; जलयुक्त शिवार २.० चा आढावा

कामासाठी शहराचे १० ब्लॉक; आता नियोजनाला प्राधान्य

मोहिमेची अंमलबजावणी सुलभकरण्यासाठी शहराचे १० स्वतंत्र ब्लॉकमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये साधारण १२० ते १४० घरांचा समावेश असेल. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला निश्चित क्षेत्र मिळून कामाची गती आणि अचूकता दोन्ही साध्य होणार आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणाला महत्व आले आहे.

अचूक माहितीसाठी नागरिकांचे सहकार्य महत्त्वाचे

जनगणना प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांनी स्वयं-नोंदणी करताना अचूक माहिती भरावी, तसेच पडताळणीच्या वेळी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. नागरिकांचा सक्रिय सहभाग हा या मोहिमेच्या यशाचा प्रमुख घटक ठरणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

३, ८०० कर्मचारी सर्वेक्षणासाठी मैदानात

जनगणना मोहिमेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची तयारी करण्यात आली आहे. समारे ३५०० सुमारे ३,५०० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन १० टक्के अतिरिक्त मनुष्यबळ राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार ३,७०० ते ३,८०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. फौजेत रिसता कहापालिका कर्मचारी आणि विविध शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.

Smart City Mission Handover: स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प आता महापालिकेच्या ताब्यात; ३० हून अधिक अधिकाऱ्यांकडे सोपवली जबाबदारी

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar census 2027 digital registration updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी
1

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
2

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
3

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
4

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM