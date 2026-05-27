Mathadi Workers Protest: राज्य सरकारच्या ‘त्या’ जीआरविरोधात माथाडी कामगारांचा एल्गार! १० हजार कुटुंबांवर उपासमारीची टांगती तलवार

Updated On: May 27, 2026 | 02:09 PM IST
सारांश

Mathadi Workers Protest News: राज्य सरकारच्या २४ एप्रिल २०२६ च्या जाचक जीआरविरोधात महाराष्ट्रातील १० हजार माथाडी कामगारांनी एल्गार पुकारला आहे. २७ मे पासून धान्य गोदामातील काम बंद करून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

Mathadi Workers Protest: राज्य सरकारच्या 'त्या' जीआरविरोधात माथाडी कामगारांचा एल्गार! १० हजार कुटुंबांवर उपासमारीची टांगती तलवार
  • राज्य सरकारच्या ‘त्या’ जीआरविरोधात माथाडी कामगारांचा एल्गार!
  • १० हजार कुटुंबांवर उपासमारीची टांगती तलवार
  • बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): राज्य सरकारच्या पुरवठा विभागाने काढलेल्या चुकीच्या आदेशामुळे, शासकीय धान्य गोदामातील सुमारे १० हजार माथाडी कामगार बेरोजगार होणार असून, त्याविरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आणि धरणे आंदोलन सुरू केले असल्याची माहिती मराठवाडा लेबर युनियनचे सरचिटणीस अॅड. सुभाष सावंगीकर यांनी दिली. २५ ते २६ मे रोजी पुकारलेल्या या राज्यव्यापी ठिय्या, धरणे आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व गोदामातील हमाल कष्टकरी सहभागी झाले आहेत. तसेच बाजार समितीमधील आडत, किराणा, भाजी मार्केट, कारखाने आदी ठिकाणचे माथाडी कामगारदेखील या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. चळवळीच्या गीताने तसेच संविधान वाचनाने ठिय्या, धरणे आंदोलनाची सुरुवात झाली. या आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस साथी सुभाष लोमटे यांनी सांगितले कि, राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा विभागाने २४ एप्रिल २०२६ च्या शासनादेशात, शासकीय धान्य गोदामातील माथाडी कामगारांवर अन्यायकारक जीआर काढला.

दहा हजार माथाडी कामगारांना फटका

परिणामी ३० ते ४० वर्षापासून गोदामात काम करणाऱ्या हमालांची सुमारे ९० टक्के काम कमी होणार असल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येणार आहे. माथाडीशी संबंधित कोणतेही काम असेल तर त्याचे नियंत्रण, नियोजन, वेतन, थकबाकी पगार करणे आदी बाबींची पूर्तता करण्याची जिम्मेदारी, कायद्याने जिल्हा माथाडी मंडळावर दिलेली असताना, या जीआरमध्ये माथाडी मंडळांना पूर्णपणे बेदखल केले गेल्याचेही त्यानी निदर्शनास आणून दिले. पुरवठा विभागाने परिपत्रकातील चूक तात्काळ दुरुस्त केली नाही तर, आज २७ मे पासून जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील सर्व काम बंद करून, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.

आंदोलनाला जगन्नाथ काळे, सुभेदार मेजर सुखदेव बन, राजेंद्र जेधे, जगन भोजने, फारुखभाई, युसूफभाई, सचिन पगारे, संजू पवार, सुनील अडगळे, विजय खंडागळे, सत्तारभाई, प्रभाकर गायकवाड, कैलास वाघ, गौतम बनकर, सचिन दिवेकर, समीर शेख, अशोक तेलगोटे, देविदास किर्तीशाही, प्रवीण सरकटे यांचा पाठिंबा मिळाला तर आंदोलनात सर्जेराव जाधव, साथी बाळू हिवराळे, साथी अली खान, साथी भारत गायकवाड, साथी रुपेश लोने, राजू हातागळे, नन्नावरे, कल्याण तुपे, प्रवीण पगारे, राहुल त्रिभुवन आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुरवठा विभागाने काढलेले परिपत्रकच बेकायदेशीर

वेतन ठरवून पगार करण्याची जबाबदारी जर कायद्याने माथाडी मंडळावर दिली असेल तर, जीआरद्वारे सदरील जबाबदारी काढून घेण्याचा अधिकार पुरवठा विभागाला कोणी दिला ? असा प्रश्न लोमटे यांनी यावेळी उपस्थित केला. पुरवठा विभागाचे सदरील परिपत्रकच बेकायदेशीर असल्याने ते तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कामगारांच्या या आहेत मागण्या माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. माथाडी कामगारांना, पोलिस संरक्षण देऊन पूर्ववत कामावर पाठवावे. वेतनवाढीचे करार निर्धारित वेळेत करावे. थकबाकी वसुली निश्चित कालमर्यादेत वसूल करावी. वेळेवर पगार न करणारांना दंडित करावे.

Published On: May 27, 2026 | 02:08 PM

RBI च्या नावाने कोट्यवधींच्या लॉटरीचे मेसेज? केंद्र सरकारच्या PIB कडून बनावट घोटाळ्याचा Alert!

Randhir Singh Passed Away: भारतीय क्रीडा क्षेत्राचा ‘गोल्डन बॉय’ हरपला; राजा रणधीर सिंह काळाच्या पडद्याआड

Ranveer Singh प्रकरणावर FWICE चे सल्लागार! सांगितलं “ही ती बंदी नव्हे”; रणवीरला ‘या’ गोष्टींना जावे लागणार सामोरे

पुणे, इंदापूर, बारामतीसह परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा; 20.62 टीएमसी पाणी उपलब्ध

Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

NASA: फक्त 4 वर्षे बाकी! नासाचा 20 अब्ज डॉलर्सचा जुगार; अमेरिकन लोकांना मिळणार वास्तव्यासाठी नवा ग्रह

SRH Vs RR Eliminator 2026: हैदराबाद सावधान! फायनल गाठायचीय? RR चे ‘हे’ खेळाडू ठरतील घातक

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

