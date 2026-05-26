छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ताशी ६३ किमी वेगाने आलेले वादळ; चिकलठाणा विमानतळाचे शेड उडाले, अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली!

Updated On: May 26, 2026 | 02:52 PM IST
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ताशी ६३ किमी वेगाने आलेल्या वादळामुळे चिकलठाणा विमानतळाचे शेड उडून गेले असून ठिकठिकाणी झाडे पडली आहेत. हवामान खात्याने २८ मे पासून मराठवाड्यात पुन्हा पावसाचा इशारा दिला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): यंदा सूर्यदेव कोपल्याचा अनुभव सर्वांनी अनुभवला. महागाई बरोबर दरवाढीचे ‘चटके’ सहन करणाऱ्या संभाजीनगरकरांना सोमवारी दुपारी अचानक आलेल्या वादळाने थरकाप उडाला होता. ताशी ६० किमी प्रती किमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे चिकलठाणा येथील विमानतळाच्या शेडवरील पने उडून गेल्याची घटना घडली. तर वाऱ्याच्या प्रचंड वेगाने अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली. दरम्यान वादळाबरोबर विजेच्या कडकडाटासह मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी कोसळल्या. या पावसामुळे उन्हामुळे हैराण झालेल्या संभाजीनगरकरांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी प्रशासनाच्या व्यवस्थेची लक्तरे उघड झाली असून मान्सूनपूर्व कामे झाली नसल्याचे आले.

शहर आणि परिसरात ४. ८ ते २ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. दिसून दररोज प्रमाणे सकाळपासून उष्णतेच्या झळा सोसणाऱ्या संभाजी नगरकरांना दुपारी चार वाजेच्या सुमारास वादळी वाऱ्याचा अनुभव आला. वादळ एवढे तुफान होते की, धुळीमुळे रस्ता दिसेनासा झाला होता. वादळाचा सामना करणे शक्य नसल्याने अनेक वाहनांनी रस्त्याच्या बाजूला थांबून वादळ शांत होण्याची वाट पाहिली. वादळाचा वेग एवढा होता की, या वाऱ्यामुळे चिकलठाणा विमानतळावर असलेले पत्र्याचे शेड कोसळले. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. छप्पर उडाले त्यावेळी कुठलेही विमान उड्डाण घेण्याची वेळ नसल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.

काही भागांत काही काळ वीजपुरवठाही खंडित झाल्याचे नागरिकांनी सांगितले. वादळी वाऱ्यामुळे गारखेडा भागातील पहाडे कॉर्नर व झांबड स्टेट येथील रेणूका माता मंदीर कमानीजवळ असे दोन ठिकाणी दोन झाडे उमळून पडली, तर उल्कानगरी भागात महावितरणच्या डीपीला आग लागल्याची घटना घडली. या प्रकरणाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने धाव घेत उमळून पडलेली झाडे बाजुला केली. अंदाजे अर्धा तास पावसाने शहराला चिंब केले.

शहर परिसरात ४.८ मिमी पावसाची नोंद झाल्याची माहिती चिकलठाणा वेधशाळेचे हवामान सहायक सुनील निकाळजे यांनी दिली. तर एमजीएम विद्यापीठातील वेधशाळेच्या आकडेवारीनुसार, विद्यापीठातील हवामान वेधशाळेत सायंकाळी ६ वाजता वाऱ्याचा वेग ४६.३ किमी प्रतितास, गांधेली हवामान वेधशाळेत ६३.३ किमी प्रतितास तर पडेगाव हवामान वेधशाळेत ५१.५ किमी प्रतितास नोंदवला गेला. शहरात अवघे दोन मिमी पावसाची नोंद झाल्याची माहिती वेधशाळेचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली. दरम्यान, सोमवार, मंगळवार मान्सूनपूर्व पावसानानंतर उष्णतेत वाढ होईल. तर २८ मे ते ४ जूनपर्यंत संभाजीनगरसह मराठवाड्यात पुन्हा मान्सूनपूर्व पावसाचा हजरा राहाल असा अंदाज वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी) वे कृषी हवामान तज्ञ डॉ. कैलास डाखोरे यांनी व्यक्त केला.

Published On: May 26, 2026 | 02:52 PM

West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; 'या' सरकारची मोठी घोषणा

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, "हे नेमकं काय चाललंय?"

तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral

" कांदा उत्पादक आंदोलनात पोलिसी बळाचा वापर, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न," रोहित पवार यांची राज्य सरकारवर टीका

RCB Vs GT Qualifier 1: 'किंग' विरुद्ध 'प्रिन्स'; कोण पडणार भारी? क्वालिफायर 1 आधी पहा दोघांची कामगिरी

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

