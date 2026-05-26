छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ताशी ६३ किमी वेगाने आलेले वादळ; चिकलठाणा विमानतळाचे शेड उडाले, अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली!

शहर आणि परिसरात ४. ८ ते २ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. दिसून दररोज प्रमाणे सकाळपासून उष्णतेच्या झळा सोसणाऱ्या संभाजी नगरकरांना दुपारी चार वाजेच्या सुमारास वादळी वाऱ्याचा अनुभव आला. वादळ एवढे तुफान होते की, धुळीमुळे रस्ता दिसेनासा झाला होता. वादळाचा सामना करणे शक्य नसल्याने अनेक वाहनांनी रस्त्याच्या बाजूला थांबून वादळ शांत होण्याची वाट पाहिली. वादळाचा वेग एवढा होता की, या वाऱ्यामुळे चिकलठाणा विमानतळावर असलेले पत्र्याचे शेड कोसळले. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. छप्पर उडाले त्यावेळी कुठलेही विमान उड्डाण घेण्याची वेळ नसल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.
काही भागांत काही काळ वीजपुरवठाही खंडित झाल्याचे नागरिकांनी सांगितले. वादळी वाऱ्यामुळे गारखेडा भागातील पहाडे कॉर्नर व झांबड स्टेट येथील रेणूका माता मंदीर कमानीजवळ असे दोन ठिकाणी दोन झाडे उमळून पडली, तर उल्कानगरी भागात महावितरणच्या डीपीला आग लागल्याची घटना घडली. या प्रकरणाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने धाव घेत उमळून पडलेली झाडे बाजुला केली. अंदाजे अर्धा तास पावसाने शहराला चिंब केले.
शहर परिसरात ४.८ मिमी पावसाची नोंद झाल्याची माहिती चिकलठाणा वेधशाळेचे हवामान सहायक सुनील निकाळजे यांनी दिली. तर एमजीएम विद्यापीठातील वेधशाळेच्या आकडेवारीनुसार, विद्यापीठातील हवामान वेधशाळेत सायंकाळी ६ वाजता वाऱ्याचा वेग ४६.३ किमी प्रतितास, गांधेली हवामान वेधशाळेत ६३.३ किमी प्रतितास तर पडेगाव हवामान वेधशाळेत ५१.५ किमी प्रतितास नोंदवला गेला. शहरात अवघे दोन मिमी पावसाची नोंद झाल्याची माहिती वेधशाळेचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली. दरम्यान, सोमवार, मंगळवार मान्सूनपूर्व पावसानानंतर उष्णतेत वाढ होईल. तर २८ मे ते ४ जूनपर्यंत संभाजीनगरसह मराठवाड्यात पुन्हा मान्सूनपूर्व पावसाचा हजरा राहाल असा अंदाज वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी) वे कृषी हवामान तज्ञ डॉ. कैलास डाखोरे यांनी व्यक्त केला.
