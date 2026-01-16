Sanjay Shirsat: मतमोजणी बाहेर शिवसेना कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज , मंत्री शिरसाट यांची पोलिसांवर जोरदार टीका

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असताना, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांनी शिवसेना कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज केला आहे. असा दावा कॅबिनेट मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कॅबिनेट मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्याचा दावा केला आहे. सुमारे १०० पोलिसांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज केला. मंत्र्यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले की, पोलिसांनी आमच्या कार्यकर्त्यांऐवजी गुन्हेगारांवर बळाचा वापर करावा. लाठीचार्जमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिसांवरही त्यांनी कारवाई करण्याची मागणी केली.

मंत्री संजय शिरसाट यांचा पोलिसांवर आरोप

महाराष्ट्राचे मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, “आज मतमोजणीच्या दिवशी आमचे कार्यकर्ते मतमोजणी केंद्रावर जात असताना, सुमारे १०० पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. हे कामगार गंभीर जखमी झाले. यावर कारवाई झाली पाहिजे. पोलिसांनी कामगारांऐवजी गुन्हेगारांवर बळाचा वापर करावा. हा सत्तेचा गैरवापर आहे.”

 मुंबईत सर्वात धक्कादायक विजय! BMC मध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार विजयी, ठाकरे बंधूंना धक्का

पोलिसांनी सत्तेचा गैरवापर केला

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे चुकीची आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. गुंडांना दिलेल्या दादागिरीबद्दल त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. जर तुमच्याकडे सत्ता असेल तर गुन्हेगारांवर वापरा. ड्रग्ज माफियांच्या विरोधात वापरा. ​​बलात्कारींच्या विरोधात वापरा. ​​तुम्ही कामगारांविरुद्ध का वापरत आहात? आम्ही निवडणुकांना इतके महत्त्व देत नाही.

कामगार आमच्यासाठी सर्वकाही आहेत – शिरसाट

संजय शिरसाट म्हणाले, “कामगार आमच्यासाठी अधिक महत्वाचे आहेत. कामगार आमच्यासाठी सर्वकाही आहेत. पोलिस त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करत आहेत. आम्ही त्यांच्याविरुद्ध एमएलसी दाखल करत आहोत. त्यानंतर कारवाई होते की नाही ते पाहू.” महाराष्ट्राचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी दावा केला की त्यांचे कार्यकर्ते मतमोजणी केंद्रात प्रतिनिधी म्हणून प्रवेश करत होते तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला. “आम्ही त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करतो.”

आतापर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबई महानगरपालिकेतील २२७ जागांपैकी भाजपने ६६ जागांवर विजय मिळवला आहे. याशिवाय, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे हे गट ५४ जागांवर, काँग्रेस ५ आणि मनसे आघाडी ५ जागांवर आघाडीवर आहे.
इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत, मुंबई महानगरपालिकेत ठाकरे भाजपला काँटे की टक्कर देत आहेत.

समाधान सरवणकर यांच्या पराभवानंतर, ठाकरे गटाचे आमदार महेश सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘मी शपथ घेतली होती की सरवणकर नाव प्रभादेवीमधून पुसून टाकेन. ज्यांनी बाळासाहेबांना आणि उद्धव ठाकरेंना त्रास दिला, त्यांना जनतेने धडा शिकवला. मी 2017च्या महापालिका निवडणुकीत नारळ घेऊन उभा होतो, त्यावेळेस मी हरलो. तेव्हा त्यांनी माझ्या घरासमोर नारळ फोडले होते, आज मी त्यांच्या हातात नारळ देणार.’

Municipal Corporation Election 2026 : इतिहास घडवणारा विजय! मुंबई, पुणे, नागपूर…, प्रत्येक शहरात भाजपची लाट, श्रेय कोणाला मिळणार?

