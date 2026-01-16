Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

राज्यात 'फॅमिली युनिटी' फेल! शरद-अजित पवारांना बालेकिल्ल्यातच मात; मुंबईत ठाकरे बंधूंचा 'मराठी बाणा' फेल

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेसाठी युती केली होती. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीचा भाग म्हणून निवडणूक लढवली नाही. परिणामी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:43 PM
(Photo Credit- X)

  • राज्यात ‘फॅमिली युनिटी’ फेल!
  • शरद-अजित पवारांना बालेकिल्ल्यातच मात
  • मुंबईत ठाकरे बंधूंचा ‘मराठी बाणा’ फेल
Municipal Election Result 2026: राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल वेगाने येत आहेत. राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी, १५ जानेवारी रोजी मतदान झाले. या निवडणुकांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत न दिसणाऱ्या युती पाहायला मिळाल्या. ठाकरे कुंटब अनेक वर्षांनी एकत्र आली, परंतु भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) लाटेसमोर हे सर्व सूत्र अपयशी ठरले.

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेसाठी युती केली होती. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीचा भाग म्हणून निवडणूक लढवली नाही. परिणामी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनीही एकत्र निवडणूक लढवली. तथापि, अजित पवार या युतीचा भाग नव्हते. अजित पवार यांनी त्यांचे काका शरद पवार यांच्या पक्षासोबत युती करून पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये उमेदवार उभे केले.

ठाकरे बंधू २० वर्षांनी एकत्र आले अन् पराभव….

मुंबई महापालिकेत आतापर्यंत २२७ जागांपैकी २०७ जागांसाठी ट्रेंड आले आहेत, ज्यामध्ये भाजप युती ११५ जागांवर आघाडीवर आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची मनसे यांची युती ७७ जागांवर आघाडीवर आहे, तर ठाकरे बंधू २० वर्षांनी मराठी माणसाच्या नावाने एकत्र आले आहेत, परंतु त्याचा कोणताही निवडणूक फायदा झालेला नाही.

Nitesh Rane : नितेश राणे भाजपच्या विजयाने हरखला! हसूच थांबेना, आदित्य ठाकरेला डिवचले, ‘जय श्रीराम’ म्हणत शेअर केला व्हिडिओ

काका-पुतण्यांचा घरच्या मैदानावर पराभव

राज्याच्या महानगरपालिका निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपेक्षा खूप वेगळ्या होत्या. राजकीय समीकरणे वेगळी होती आणि युतीतील पक्ष वेगळे होते. एकेकाळी काका शरद पवारांविरुद्ध बंड करून एनडीएमध्ये सामील झालेले अजित पवार यांनी यावेळी भाजपसोबत निवडणूक लढवली नाही. पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये पवार कुटुंबात एकता दिसून आली आणि बंडानंतर अजित पवार आणि शरद पवार यांनी एकत्र निवडणूक लढवली. तथापि, त्याचे फायदे दिसत नव्हते.

पुण्यात, भाजप ५२ वॉर्डमध्ये आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. पवार कुटुंब फक्त ७ जागांवर पुढे आहे, तर काँग्रेस ५ जागांवर आघाडीवर आहे. दरम्यान, राज आणि उद्धव ठाकरे येथे आपले खाते उघडण्याची शक्यता कमी दिसते. विशेष म्हणजे, स्वबळावर निवडणूक लढवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आणि त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही.

पिंपरी चिंचवडमध्ये पवार कुटुंबाचीही मोठी अडचण

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही बीएमसीनंतर सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक मानली जाते. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने २०१७ पासून येथे सत्ता काबीज केली आहे. तथापि, येथेही राष्ट्रवादीची पकड कमकुवत होताना दिसते. भाजप ८१ जागांवर आघाडीवर आहे. शिंदे यांच्या शिवसेना ९ जागांवर आघाडीवर आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस ४० जागांवर आघाडीवर आहे आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस एका जागेवर आघाडीवर आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे फक्त एका जागेवर आघाडीवर आहेत. काँग्रेसचे खाते उघडण्याची शक्यता कमी दिसते.

Municipal Election Result 2026: शरद पवारांना मोठा हादरा! अनेक शहरांत तुतारी फैल; काकापेक्षा पुतण्या सरस

Published On: Jan 16, 2026 | 03:43 PM

Topics:  

