जाहिरात
25 kmpl मायलेज अन् 5 स्टार रेटिंग…! Maruti ची ‘ही’ कार सर्वांची फेव्हरेट; 360 डिग्री कॅमेऱ्यासह किंमत फक्त 6.26लाख

तिने प्रत्येक ग्राहकाच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. ती म्हणजे मारुती सुझुकी डिझायर Maruti Suzuki Dzire. अवघ्या ६.७९ लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही कार आता मध्यमवर्गीयांच्या बजेटमधील सर्वात सुरक्षित बनली आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:53 PM
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

  • मध्यमवर्गीयांच्या बजेटमधील सर्वात सुरक्षित कार Maruti Suzuki Dzire
  • फेब्रुवारी २०२६ चा रिपोर्टनुसार विक्रीचा नवा उच्चांक
  • कमी किमतीत प्रीमियम फीचर्स
Most Popular Car: भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये दरमहा लाखो गाड्यांची विक्री होते. काही गाड्या अव्वल ठरतात, तर काहींना ग्राहक मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागते. मात्र, एक कार अशी आहे जिने गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतीयांच्या मनावर आपली छाप सोडली आहे. तिने प्रत्येक ग्राहकाच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. ती म्हणजे मारुती सुझुकी डिझायर Maruti Suzuki Dzire. अवघ्या ६.७९ लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही कार आता मध्यमवर्गीयांच्या बजेटमधील सर्वात सुरक्षित आणि हायटेक सेडान बनली आहे.

टेस्ट ड्राईव्ह पडली महागात! 20 फूट खोल खड्ड्यात कोसळली Tata Sierra; आता नुकसान भरपाई कोण देणार?

फेब्रुवारी २०२६ चा रिपोर्टनुसार विक्रीचा नवा उच्चांक

मारुती डिझायरची लोकप्रियता इतकी प्रचंड आहे की, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ही कंपनीची ‘टॉप सेलिंग’ कार ठरली आहे. सेल्स रिपोर्टनुसार, गेल्या महिन्यात १९,३२६ लोकांनी ही कार खरेदी केली. फेब्रुवारी २०२५ ला १४,६९४ युनिट्स विकले गेले होते. पण तुलनेत विक्रीत ३१ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मारुतीच्या एकूण विक्रीत एकट्या डिझायरचा वाटा १२ टक्के इतका आहे, यावरूनच या कारची क्रेझ किती आहे हे लक्षात येते.

आरामदायी प्रवास

डिझायरच्या डायमेंशन्सबद्दल बोलायचं तर, तिची लांबी ३९९५ मिमी आणि रुंदी १७३५ मिमी इतकी आहे. कारमध्ये लेगरूम आणि हेडरूम भरपूर असल्याने उंच व्यक्तींनाही प्रवास करताना त्रास होत नाही. ५ लोकांसाठी अतिशय आरामदायी सीट्स आणि सामान ठेवण्यासाठी ३८२ लिटरचा बूट स्पेस देण्यात आलेला आहे. १६३ मिमी ग्राउंड क्लिअरन्समुळे ही कार भारतीय रस्त्यांवर सहज धावते त्यामुळे ती सगळ्यांची फेव्हरेट आहे.

फीचर्स आणि ५-स्टार सेफ्टी

कमी किमतीत प्रीमियम फीचर्स देणे हे या कारच्या डिझायरचं वैशिष्ट्य आहे. यामध्ये पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक सनरूफ देण्यात आले आहे. सेफ्टीच्या बाबतीत या कारने इतिहास रचला आहे. तिला ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाले आहे. ३६० डिग्री कॅमेरा, ९-इंच टचस्क्रीन, ६ एअरबॅग्स (स्टँडर्ड), ABS, EBD, हिल असिस्ट आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सारखे प्रमुख फीचर्स आहेत.ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूझ कंट्रोल आणि एलईडी हेडलॅम्प्स सारख्या सोयीसुविधा आहेत.

इंजिन आणि किंमत

डिझायरमध्ये ११९७ सीसीचे ३-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन आहे, जे ८० bhp पॉवर जनरेट करते. ही कार मॅन्युअल, ऑटोमॅटिक आणि CNG अशा तिन्ही पर्यायांत उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे ही कार २५ किमी प्रति लिटरपर्यंतचे जबरदस्त मायलेज देते.

LXi, VXi, ZXi आणि ZXi+ अशा चार व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध असलेल्या या कारची एक्स-शोरूम किंमत ६.२६ लाख ते ९.३१ लाख रुपयांपर्यंत आहे. कमी देखभाल खर्च आणि जबरदस्त रिसेल व्हॅल्यूमुळे डिझायर आजही भारतीय कुटुंबांची ‘फेव्हरेट’ कार आहे.

BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

