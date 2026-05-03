छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वेला चांगली गती मिळणार; रुळांचे दुहेरीकरण केले जाणार

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मोजणी मोहीम ३० एप्रिल रोजी गारखेडा येथून सुरू झाली असून, २० मे रोजी शाहूनगरवाडी व गारखेडा येथील कामकाजाने पूर्ण होणार आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 01:30 PM
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील रेल्वे यंत्रणेला आणखी गती येणार असून, छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी दरम्यान रेल्वे रुळांचे दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. या मार्गावरील सध्याचा रेल्वेमार्ग अपुरा असून, याच्या दुहेरीकरण करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे रेल्वे वाहतुकीला आणखी बळ मिळणार आहे. या दुहेरीकरण कामासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये जमीन मोजणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ही मोहिम २० मेपर्यंत चालणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

संबंधित गावांतील गट क्रमांकांची मोजणी निश्चित तारखेनुसार करण्यात येणार आहे. यामध्ये गाढेजळगाव, सातारा, कुंभेफळ, वरुड काझी, फत्तेपूर, करंजगाव, मुस्तफाबाद, करमाड, शेंद्रा जहांगीर, सातारा, लाडगाव, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा दक्षिण, चिकलठाणा, मुर्तुजापूर, हसनाबादवाडी, देमणी, शेकटा, शहानूरवाडी, गारखेडा आदी गावांचा समावेश आहे.

संबंधित गावांतील गट क्रमांकांची मोजणी निश्चित तारखेनुसार करण्यात येणार आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मोजणी मोहीम ३० एप्रिल रोजी गारखेडा येथून सुरू झाली असून, २० मे रोजी शाहूनगरवाडी व गारखेडा येथील कामकाजाने पूर्ण होणार आहे. विविध गावांसाठी ५, ६, ८, ११, १३, १४, १५ आणि २० मे अशा तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित जमिनीचे मालक, धारक व नागरिकांनी मोजणीच्या दिवशी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

मोजणी प्रक्रियेदरम्यान सहकार्य करा

मोजणी प्रक्रियेदरम्यान सहकार्य करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने राबवण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात असून, यामुळे पुढील विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पुणे-मिरज लोहमार्गाचे दुहेरीकरण पूर्ण

पुणे रेल्वे विभागातील दौंड-मनमाड आणि पुणे-मिरज लोहमार्गाचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले असून, त्यामुळे या दोन्ही मार्गावर रेल्वेगाड्यांचा वेग वाढला आहे. गाड्यांची संख्या देखील वाढल्या आहेत. याचा फायदा रेल्वे प्रवाशांसह मालवाहतुकीसाठी होत आहे. एकूण ९२५ किमी लोहमार्गापैकी ५८८ किमीचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले.

Indian Railways : ‘या’ रेल्वेमार्गांचे दुहेरीकरण पूर्णत्त्वास; प्रवाशांसह मालवाहतुकीसाठी होतोय फायदा

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM