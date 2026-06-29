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Nasarapur Case: चिमुरडीच्या हत्याऱ्याला फाशी मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले- ‘अशा नराधमांना…’

Updated On: Jun 29, 2026 | 03:11 PM IST
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सारांश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने अत्यंत योग्य निर्णय दिला आहे; अशा मारेकऱ्यांना समाजात जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

चिमुरडीच्या हत्याऱ्याला फाशी मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

चिमुरडीच्या हत्याऱ्याला फाशी मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • चिमुरडीच्या हत्याऱ्याला फाशी मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
  • म्हणाले- ‘अशा नराधमांना…’
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Devendra Fadnavis on Nasrapur Case: नसरापूर येथे एका तीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करणाऱ्या दोषी व्यक्तीला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे याला या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दोषी ठरवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने अत्यंत योग्य निर्णय दिला आहे; अशा मारेकऱ्यांना समाजात जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाचे मनापासून आभारही मानले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि सरकारी वकील अजय मिसर यांना फोन करून त्यांचे अभिनंदन केले. अत्यंत कमी वेळेत संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावल्याबद्दल त्यांनी तपास यंत्रणांचे कौतुक केले.

महाराष्ट्र कायद्याचे राज्य, इथे गुन्हेगारांना अभय नाही, नसरापूर हत्या प्रकरणातल्या निकालावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘X’ (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटले: “त्याला फाशी द्या! हे कायद्याचे राज्य आहे आणि येथे गुन्हेगारांना कोणताही थारा नाही. आज न्यायालयाने नसरापूर येथील एका लहान मुलीवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे न्याय मिळाला आहे आणि महिला व मुलींविरुद्ध अत्याचार करणाऱ्यांसाठी हा एक स्पष्ट इशारा आहे. यातून असा कडक संदेश जातो की, पुन्हा असे घृणास्पद कृत्य करण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही.”

सरापूर प्रकरणातील न्यायामुळे सर्वांना समाधान वाटत आहे

एकनाथ शिंदे पुढे लिहितात, “समाजात किंवा कायद्याच्या राज्यात अशा नराधमांना कोणतेही स्थान नाही. त्यांना जगण्याचा अधिकार नाही! महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांबाबत ‘महायुती’ सरकारने नेहमीच कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक मुलगी आणि महिला सुरक्षित वातावरणात राहावी, यासाठी सरकार सातत्याने प्रभावी उपाययोजना करत आहे. जलद तपास, फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात खटला चालवणे आणि कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आज नसरापूर प्रकरणातील न्यायामुळे सर्वांना समाधान वाटत आहे.”

Nasrapur Crime: ‘आता फासावर चढाव लागेल…’,न्यायाधीशांनी आरोपीला सुनावले, पुणे हादरवणाऱ्या नसरापूर प्रकरणात मोठा निकाल

Web Title: Chief minister devendra fadnaviss first reaction after the little girls killer was sentenced to the gallows

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Published On: Jun 29, 2026 | 03:10 PM

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