Box Office: भारतात हॉलिवूडच्या ‘या’ चित्रपटाचा Box Officeवर धडाका! दोन दिवसांतच ‘धुरंधर’ आणि ‘डंकी’ला टाकलं मागे

दोन दिवसांच्या व्यवसायानंतर या चित्रपटाने भारतात सुमारे 110 कोटी रुपयांच्या नेट कमाईचा टप्पा गाठला आहे. पाहिल्या दिवशी सुमारे 60 कोटी रुपयांची कमाई झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जवळपास 50 कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला. त्यामुळे आठवड्याच्या सुरुवातीलाच हा चित्रपट मोठ्या यशाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे.
विशेष म्हणजे, इंग्रजी आवृत्तीला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळत आहे. त्यानंतर हिंदी डब केलेल्या आवृत्तीनेही चांगली कमाई केली आहे. मोठ्या शहरांसोबतच अनेक छोट्या शहरांमध्येही या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी पसंती दिली आहे. सुपरहिरो चित्रपटांची वाढती लोकप्रियता आणि स्पायडर-मॅन या पात्राची मोठी फॅन फॉलोइंग याचा फायदा चित्रपटाला स्पष्टपणे झाला आहे.(Box Office🙂
या चित्रपटाने केवळ चांगली कमाईच केली नाही, तर काही मोठे विक्रमही आपल्या नावावर केले आहेत. प्रदर्शनाच्या सुरुवातीच्या दोन दिवसांत मिळालेल्या कमाईच्या बाबतीत त्याने यंदा प्रदर्शित झालेल्या काही मोठ्या हिंदी चित्रपटांनाही मागे टाकलं आहे. त्यामुळे भारतीय बॉक्स ऑफिसवर हॉलिवूड चित्रपटांची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
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चित्रपटाच्या कथेबद्दल बोलायचं झालं तर, पीटर पार्करच्या आयुष्यातील एका नव्या टप्प्याची गोष्ट यात दाखवण्यात आली आहे. आता त्याची ओळख जगापासून लपलेली असून, तो एकटाच नव्या संकटांचा सामना करताना दिसतो. त्याच्यासमोर नव्या शत्रूंचं आव्हान उभं राहतं आणि त्यातून तो कसा मार्ग काढतो, याभोवती चित्रपटाची कथा फिरते. अॅक्शन, भावना आणि थरार यांचा उत्तम मेळ या चित्रपटात पाहायला मिळतो.
टॉम हॉलंडसोबत झेंडाया आणि जेकब बॅटलन यांनीही त्यांच्या भूमिका पुन्हा साकारल्या आहेत. याशिवाय काही नवीन कलाकारांचीही चित्रपटात महत्त्वाची उपस्थिती आहे. दिग्दर्शकाने कथेला आधुनिक स्वरूप देत प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दृश्य परिणाम, अॅक्शन सीक्वेन्स आणि भावनिक प्रसंग यामुळे चित्रपट अधिक प्रभावी ठरतो.
सध्या सोशल मीडियावरही या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक प्रेक्षकांनी अॅक्शन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि टॉम हॉलंडच्या अभिनयाचं भरभरून कौतुक केलं आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतर अनेकांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्यामुळे पुढील काही दिवसांतही कमाईचा वेग कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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एकंदरीत, ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ने भारतातील बॉक्स ऑफिसवर दणदणीत सुरुवात करत आपली लोकप्रियता पुन्हा सिद्ध केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत १०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडणं ही मोठी कामगिरी मानली जात आहे. येत्या आठवड्यातही प्रेक्षकांचा असाच प्रतिसाद मिळाला, तर हा चित्रपट आणखी अनेक विक्रम आपल्या नावावर करू शकतो.