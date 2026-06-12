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शेतकरी कर्जमाफीत फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा…

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीं सलग १२ वर्षे पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (शुक्रवार, १२ जून) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफ़ीवर भाष्य केले.

Devendra Fadnavis statement on Farmers Loan Waiver

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद
  • शेतकरी कर्जमाफीत एक अट टाकली असून ती का टाकली? याबाबत भाष्य
  • ४० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमाफीचा फायदा मिळणार – मुख्यमंत्री फडणवीस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीं सलग १२ वर्षे पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (शुक्रवार, १२ जून) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. यावेळी शेतकरी कर्जमाफ़ीबद्दल बोलताना त्यांनी एक नवीन खुलासा केला असून शेतकरी कर्जमाफीत एक अट टाकली असून ती का टाकली? याबाबत त्यांनी भाष्य केले. “शेती समोरील आव्हान कमी नसून निसर्गाचं सर्वात मोठं आव्हान शेतीसमोर आहे. यासाठी क्लायमेट प्रूव्ह शेती करावी लागेल. आम्ही जी कर्जमाफी केली आहे त्या कर्जमाफीच्या कुठल्याही अटी आणि शर्ती आम्ही टाकलेल्या नाहीत,” असेही ते म्हणाले.

अटीबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, ‘एकाच अट टाकलेली आहे. ती विशेषतः महाराष्ट्रातली बँकिंग सिस्टीम आहे. त्यात आमच्या जिल्हा सहकारी बँका आहेत. त्या टिकल्या पाहिजेत यासाठी अट आहे. ज्यात त्यांना वारंवार कर्जमाफी मिळालेली आहे. त्यांच्याकरता यावेळेसही कर्जमाफी करणार आहेत. एका फिक्स रकमेपर्यंत माफी देणार आहोत. उरलेले पैसे त्यांनी भरायचे आहेत. नाहीतर आपली बँकिंग सिस्टीम उध्वस्त होईल,” असे ते म्हणाले.

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४० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा

“४० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमाफीचा फायदा मिळणार आहे. कर्जमाफीसाठी एक सबकमिटी बनवली आहे. मी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री काही मंत्री त्यात आहेत. कर्जमाफी जशी पुढे जाईल, तश्या त्यातील अडचणी लक्षात येतील. त्या अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी या कमिटीला देण्यात आली आहे,” असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “कुठल्याही निवडणुका समोर नसताना आम्ही हि कर्जमाफ़ी केली आहे. विरोधी पक्षाने ताकदीने कोणतीही मागणी केली नसताना शासनाने स्वतःहून हि कर्जमाफी केलेली आहे. आमच्या डोळ्यांसमोर राजकीय हेतू नाही. आपल्याला शेतकऱ्याला कसं सक्षम करता येईल हा उद्देश आहे. अन्यथा २०२९ ला निवडणुका आहेत, आम्ही २०२८ डिसेंबरला कर्जमाफी करू शकलो असतो, पण आम्ही तसं केलेलं नाही,” असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

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Web Title: शेतकरी कर्जमाफीच्या फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा...

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:44 PM

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