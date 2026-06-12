एनडीए बैठकीत एकनाथ शिंदे यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित; मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्याची मिळाली संधी

नवी दिल्ली : दिल्ली येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) महत्त्वपूर्ण बैठकीत शिवसेना मुख्य नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील वाढते महत्त्व आणि सन्मानजनक स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी कार्य करण्याचा विक्रम केल्याबद्दल आयोजित करण्यात आलेल्या एनडीए घटक पक्षांच्या बैठकीत शिंदे यांनी शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व केले.
देशभरातील ३८ सहयोगी पक्षांचे प्रमुख उपस्थित असलेल्या या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्याची संधी एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आली. भाजप नेतृत्वाने शिंदे यांच्यावर दाखविलेला विश्वास आणि परस्पर सन्मानाचे हे प्रतीक असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या निकटवर्तीय आसनव्यवस्थेत शिंदे यांना स्थान देण्यात आले आहे. तसेच बैठकीनंतर झालेल्या सामूहिक छायाचित्रणातही अमित शाह यांच्या शेजारी उभे राहण्याची संधी मिळाल्याने एनडीएच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात त्यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाल्याची चर्चा रंगली.
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यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती भेट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गौरव केला. तसेच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मोदी यांच्या नेतृत्वाला आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयांना शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही दिली. शिवसेना आणि भाजप यांची युती एनडीए स्थापनेपूर्वीपासूनची असून हिंदुत्वाच्या विचारधारेवर आधारित दीर्घकालीन संबंध दोन्ही पक्षांमध्ये आहेत. युतीत खंड पडल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या राजकीय उठावानंतर शिवसेनेला पुन्हा एनडीएमध्ये स्थान मिळाले. सध्या भाजपनंतर शिवसेना हा एनडीएमधील तिसरा मोठा घटक पक्ष मानला जातो. दिल्लीतील या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना मिळालेला मान आणि जबाबदारी यामुळे एनडीएतील शिवसेनेचे स्थान अधिक बळकट झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
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