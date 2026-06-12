Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Eknath Shinde Got The Opportunity To Move The Resolution Congratulating Narendra Modi At The Nda Meeting

एनडीए बैठकीत एकनाथ शिंदे यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित; मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्याची मिळाली संधी

Updated On: Jun 12, 2026 | 01:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

दिल्ली येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) महत्त्वपूर्ण बैठकीत शिवसेना मुख्य नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील वाढते महत्त्व आणि सन्मानजनक स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

एनडीए बैठकीत एकनाथ शिंदे यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित; मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्याची मिळाली संधी

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी दिल्ली : दिल्ली येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) महत्त्वपूर्ण बैठकीत शिवसेना मुख्य नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील वाढते महत्त्व आणि सन्मानजनक स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी कार्य करण्याचा विक्रम केल्याबद्दल आयोजित करण्यात आलेल्या एनडीए घटक पक्षांच्या बैठकीत शिंदे यांनी शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व केले.

 

देशभरातील ३८ सहयोगी पक्षांचे प्रमुख उपस्थित असलेल्या या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्याची संधी एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आली. भाजप नेतृत्वाने शिंदे यांच्यावर दाखविलेला विश्वास आणि परस्पर सन्मानाचे हे प्रतीक असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.

बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या निकटवर्तीय आसनव्यवस्थेत शिंदे यांना स्थान देण्यात आले आहे. तसेच बैठकीनंतर झालेल्या सामूहिक छायाचित्रणातही अमित शाह यांच्या शेजारी उभे राहण्याची संधी मिळाल्याने एनडीएच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात त्यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाल्याची चर्चा रंगली.

हे सुद्धा वाचा : जनगणनेमुळे रखडलेले शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी; ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार

यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती भेट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गौरव केला. तसेच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मोदी यांच्या नेतृत्वाला आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयांना शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही दिली. शिवसेना आणि भाजप यांची युती एनडीए स्थापनेपूर्वीपासूनची असून हिंदुत्वाच्या विचारधारेवर आधारित दीर्घकालीन संबंध दोन्ही पक्षांमध्ये आहेत. युतीत खंड पडल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या राजकीय उठावानंतर शिवसेनेला पुन्हा एनडीएमध्ये स्थान मिळाले. सध्या भाजपनंतर शिवसेना हा एनडीएमधील तिसरा मोठा घटक पक्ष मानला जातो. दिल्लीतील या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना मिळालेला मान आणि जबाबदारी यामुळे एनडीएतील शिवसेनेचे स्थान अधिक बळकट झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

हे सुद्धा वाचा : कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे वादाच्या भोवऱ्यात, शेतकऱ्याशी झालेल्या संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांकडून टीकेची झोड

Web Title: Eknath shinde got the opportunity to move the resolution congratulating narendra modi at the nda meeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 01:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती
1

Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती

नरेंद्र मोदींनी 12 वर्षात देश चुकीच्या दिशेला नेला, मोदी सरकारमध्ये ‘राम’ नाही अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका
2

नरेंद्र मोदींनी 12 वर्षात देश चुकीच्या दिशेला नेला, मोदी सरकारमध्ये ‘राम’ नाही अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन
3

२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन

Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या प्रगतीत मोदींचा सिंहाचा वाटा; एकनाथ शिंदेंकडून पंतप्रधानांचे अभिनंदन
4

Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या प्रगतीत मोदींचा सिंहाचा वाटा; एकनाथ शिंदेंकडून पंतप्रधानांचे अभिनंदन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

Jun 12, 2026 | 02:40 PM
Osho World: जर मनाचा आरसाच नसेल, तर धूळ कुठे बसेल? ‘या’ ओशोंच्या कथेत दडलेले आहे आत्मसाक्षात्काराचे रहस्य

Osho World: जर मनाचा आरसाच नसेल, तर धूळ कुठे बसेल? ‘या’ ओशोंच्या कथेत दडलेले आहे आत्मसाक्षात्काराचे रहस्य

Jun 12, 2026 | 02:29 PM
‘कैलाशनाथ मंदिर’ होतं राष्ट्रकुटांच्या शाही ‘प्रचाराचे तंत्र’? असा होता कैलाशनाथ मंदिर बांधण्या मागचा ‘प्रॉपगेंडा’!

‘कैलाशनाथ मंदिर’ होतं राष्ट्रकुटांच्या शाही ‘प्रचाराचे तंत्र’? असा होता कैलाशनाथ मंदिर बांधण्या मागचा ‘प्रॉपगेंडा’!

Jun 12, 2026 | 02:28 PM
ICC Women’s T20 World Cup 2026: आजपासून विश्वचषकाचा थरार! टीम इंडियाचे पहिले आव्हान कोणते?

ICC Women’s T20 World Cup 2026: आजपासून विश्वचषकाचा थरार! टीम इंडियाचे पहिले आव्हान कोणते?

Jun 12, 2026 | 02:23 PM
वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई; १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल

वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई; १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल

Jun 12, 2026 | 02:22 PM
Raigad News: पाऊस लांबल्याने भाज्या महागल्या! पनवेल कृषी उत्पन्न बाजारात भाज्यांची आवक घटली

Raigad News: पाऊस लांबल्याने भाज्या महागल्या! पनवेल कृषी उत्पन्न बाजारात भाज्यांची आवक घटली

Jun 12, 2026 | 02:16 PM
Kala Hiran First Look: सलमान खान-बिश्नोई वादावर आधारित चित्रपटाचा फर्स्ट लुक रिलीज; नाव बदलूनही चर्चांना उधाण

Kala Hiran First Look: सलमान खान-बिश्नोई वादावर आधारित चित्रपटाचा फर्स्ट लुक रिलीज; नाव बदलूनही चर्चांना उधाण

Jun 12, 2026 | 02:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें