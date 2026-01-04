Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

MNS-Shiv Sena joint Manifesto:’शिक्षणापासून महिला सक्षमीकरणापर्यंत…’; ठाकरे गटाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध, घोषणांचा पाऊस

ठाकरे बंधूंच्या जाहीरनाम्यात स्मशानभूमींच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन तसेच इतर सर्व धर्मांच्या स्मशानभूमींचा शाश्वत विकास आणि आधुनिक पद्धतीने आधुनिकीकरण करण्याचा समावेश आहे

Jan 04, 2026 | 03:43 PM
शिक्षणापासून महिला सक्षमीकरणापर्यंत....; ठाकरे गटाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध, घोषणांचा पाऊस

  • ठाकरे बंधूंनी संयुक्तपणे आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला
  • मुंबईकरांसाठी अनेक महत्त्वाची आणि लोकाभिमुख आश्वासने
  • गृहनिर्माण संस्थांना एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे आश्वासन
MNS-Shiv Sena joint manifesto: शिवसेना ठाकरे गट आणि महाराष्ट्र ननिर्माण सेनेचा म्हणजेच मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंनी संयुक्तपणे आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मुंबईतील शिवसेना भवनात आज दुपारी झालेल्या सभेत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी व्यासपीठावर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र यांनी या जाहीरनाम्याला ‘शिवशक्ती वचननामा’ असे नाव दिले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत राज आणि उद्धव ठाकरे यांचा फोटो झळकत आहे.

या जाहीरनाम्यात मुंबईकरांसाठी अनेक महत्त्वाची आणि लोकाभिमुख आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये करसवलतींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर पूर्णतः माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांना एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

Operation Absolute Resolve: 150 विमानं अन् 30 मिनिटांचा थरार! अमेरिकेने मादुरोला ‘असं’ केलं जेरबंद; बेडरूममधून थेट NYC

शिक्षणाबाबत मोठ्या घोषणा

‘शिवशक्ती वचननाम्या’त शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. बीएमसी शाळांची जमीन कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाला दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दहावीनंतर विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडू नयेत यासाठी महानगरपालिका शाळांमध्ये बारावीपर्यंत कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शाळांमध्ये व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (व्हीआर) आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल. तसेच मुंबईतील सार्वजनिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. मराठी शाळांमध्ये आनंददायी पद्धतीने मराठी शिकवण्यासाठी ‘मराठी बोलते मराठी’ हा डिजिटल उपक्रम सुरू केला जाणार आहे. याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने मुंबईतील सर्वात मोठे ग्रंथालय उभारण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

महिला सक्षमीकरणावर भर

राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त ‘शिवशक्ती वचननाम्या’त महिला सक्षमीकरणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. महिला गृहिणींची नोंदणी करून त्यांना दरमहा १,५०० रुपयांचा ‘स्वाभिमान निधी’ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी १,५०० रुपयांत जेवण आणि नाश्ता उपलब्ध करून देण्याची योजना राबवली जाणार आहे. तसेच काम करणाऱ्या पालकांसाठी आणि काम करणाऱ्या महिलांसाठी डे-केअर सेंटर्स स्थापन करण्याचे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

Thackeray Brothers manifesto: महापालिकेसाठी आज ठाकरे बंधूंचा संयुक्त जाहीरनामा; १६ मुद्द्यांत मुंबईचा विकास

अंत्यसंस्कार स्थळांचे आधुनिकीकरण

ठाकरे बंधूंच्या जाहीरनाम्यात स्मशानभूमींच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन तसेच इतर सर्व धर्मांच्या स्मशानभूमींचा शाश्वत विकास आणि आधुनिक पद्धतीने आधुनिकीकरण करण्याचा समावेश आहे.

आरोग्यसेवेबाबत प्रमुख आश्वासने

या जाहीरनाम्यात आरोग्यसेवेसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वॉर्डमध्ये पाळीव प्राण्यांसाठी स्वतंत्र दवाखाने सुरू करण्यात येणार असून, मुंबईत सुपर स्पेशालिटी कॅन्सर हॉस्पिटलची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच ‘रॅपिड बाईक मेडिकल असिस्टंट’ अॅम्ब्युलन्स सेवा सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे (एसटीपी) उभारून सांडपाण्याची स्वच्छता वर्षभर सुनिश्चित केली जाईल. समुद्राच्या पाण्याचे वापरण्यायोग्य गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्याची योजनाही जाहीरनाम्यात समाविष्ट आहे. युवकांसाठी ‘बाळासाहेब ठाकरे स्वयंरोजगार निधी’ योजना सुरू करण्यात येणार असून, मुंबई महानगरपालिकेतील आवश्यक रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. तसेच कंत्राटदारांकडून एक वर्षाच्या हमीसह उच्च दर्जाचे रस्ते बांधले जातील, असेही जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.

वाहतूक आणि सार्वजनिक सुविधा

सार्वजनिक वाहतूक अधिक सुलभ आणि स्वस्त करण्यासाठी बेस्ट बसचा प्रवास स्वस्त केला जाईल. महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बेस्ट बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या पार्किंगमध्ये मोफत पार्किंगची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रत्येक वॉर्डमध्ये मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तसेच ‘आजी-आजोबा मैदान’ उभारले जाणार आहेत. याशिवाय मुंबईकरांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, यामुळे सामान्य कुटुंबांना थेट दिलासा मिळणार आहे.

 

नुकताच तुरुंगातून सुटल्यासारखे वाटतेय- राज ठाकरे

जाहीरनाम्याच्या घोषणेदरम्यान व्यासपीठावरून बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की त्यांना असे वाटत होते की ते नुकतेच तुरुंगातून सुटले आहेत. जेव्हा मी शेवटच्या वेळी सेना भवनात आलो होतो त्यावेळी जनता दल सत्तेत होते आणि तिथे दगडफेकही झाल्याचे सांगत त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला.

“हा महाराष्ट्र आहे, उत्तर प्रदेश किंवा बिहार नाही.

राज ठाकरे म्हणाले की, ज्यांना ज्यांना त्यांची सत्ता जाणार नाही, असे वाटत असेल तर ते भ्रमात आहेत. आज ते जे करत आहेत ते भविष्यात त्यांना महागात पडेल. महाराष्ट्राला उत्तर प्रदेश किंवा बिहारसारखे चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण हा महाराष्ट्र आहे. येथील प्रत्येक नेता आणि महापौर मराठी असेल. या शहरात मराठी मूल्यांचा आदर केला पाहिजे.” असंही त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केलं.

मुंबईचा महापौर मराठी असेल – उद्धव ठाकरे

त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यासपीठावर येऊन थेट भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की मुंबईचा महापौर मराठी असेल. उद्धव ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की भाजप मराठी लोकांना हिंदू मानत नाही का? त्यांनी आरोप केला की, बळजबरी, पैसा, शिक्षा आणि भेदभाव या सर्व पद्धती वापरून विरोधाशिवाय जिंकण्याची एक नवीन तंत्र सुरू करण्यात आली आहे.

कल्याण-डोंबिवलीतील छायाचित्रांचा हवाला देत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, संविधानिक नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उमेदवार आणि मतदारांना उघडपणे धमक्या देणे धक्कादायक आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि त्यांना तात्काळ निलंबित करावे.

 

Jan 04, 2026 | 03:19 PM

