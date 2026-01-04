Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Thackeray Brothers Manifesto Ahead Of Maharashtra Civic Polls Thackeray Brothers To Release Joint Manifesto Raj Thackeray Returns To Shiv Sena Bhavan After 20 Years

Thackeray Brothers manifesto: महापालिकेसाठी आज ठाकरे बंधूंचा संयुक्त जाहीरनामा; १६ मुद्द्यांत मुंबईचा विकास

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहेत. या निमित्ताने राज ठाकरे तब्बल २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात पाऊल ठेवणार आहेत.

Updated On: Jan 04, 2026 | 02:32 PM
MNS-Shiv Sena joint manifesto

Thackeray Brothers manifesto: मुंबई महापालिकेसाठी आज ठाकरे बंधूंचा संयुक्त जाहीरनामा; कोणते आहेत १६ मुद्द्यांत मुंबईचा विकास

Follow Us:
Follow Us:
  • महाराष्ट्रातल्या मिनी विधानसभा म्हणजेच 29 महापालिका निवडणुका
  • मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने ठाकरे बंधुंचा जाहीरनामा
  • राज ठाकरे तब्बल २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात पाऊल ठेवणार
Thackeray Brothers manifesto:  महाराष्ट्रातल्या मिनी विधानसभा म्हणजेच 29 महापालिका निवडणुका पार पडणार आहेत. येत्या १५ जानेवारी मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहेत. या निमित्ताने उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या पक्षांचा म्हणजेच शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष आणि मनसे यांचा संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशित केला जाणार आहे. या सगळ्यात सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे या निमित्ताने २० वर्षांनी शिवसेना भवनात पाऊल ठेवणार आहेत.

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने ठाकरे बंधुंकडून १६ मुद्द्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. आमदार आदित्य ठाकरे व मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच संयुक्तपणे या १६ मुद्द्यांचं प्रेझेंटेशन केलं होतं. त्यात काही मुंबईच्या विकासाच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी मांडल्या होत्या. ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या २२७ उमेदवारांसमोर आदित्य आणि अमित ठाकरेंनी हे प्रेझेंटेशन दिले होते. या सगळ्या घडामोडींनंतर आज मुंबईसाठी ठाकरे बंधूं निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करतील. त्यामुळे या जाहीरनाम्यात नेमकं काय असेल, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज ठाकरे २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात दाखल होणार

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहेत. या निमित्ताने राज ठाकरे तब्बल २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात पाऊल ठेवणार असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू एकत्रितपणे सहा प्रचारसभा घेणार आहेत. दुसरीकडे, आजपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही प्रचार दौरा सुरू होणार आहे. ठाकरे बंधूंच्या जाहीरनाम्यात वीजबिल सवलत, बेस्ट बसचे दर, पाळणाघर सुविधा तसेच शासकीय महाविद्यालयांबाबत मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे असण्याची शक्यता?

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहीरनाम्यात अनेक लोकाभिमुख आणि विकासात्मक मुद्द्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) माफ करण्याचा प्रस्ताव असू शकतो. तसेच १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणाही अपेक्षित आहे.

घरकाम करणाऱ्या महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव असून, कोळी महिलांसाठी ‘माँसाहेब किचन’मधून केवळ १० रुपयांत जेवण उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा जाहीरनाम्यात असू शकतो. तरुणांसाठी रोजगार सहायता निधीतून आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने बेस्ट बसचे तिकीट दर ५ ते १० रुपये तसेच १५ ते २० रुपये या दरम्यान स्थिर ठेवण्याचा प्रस्ताव अपेक्षित आहे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात पाळणाघर उभारण्यात येणार असून, पालिकेच्या शाळांमध्ये ज्युनिअर कॉलेज सुरू करण्यात येतील, असा मुद्दाही समाविष्ट असू शकतो.

याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने भव्य ग्रंथालय उभारण्याची घोषणा, प्रत्येक प्रभागात मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सची निर्मिती, मुंबई महानगरपालिकेतर्फे मोफत पार्किंग सुविधा, तसेच बीपीटीच्या १,८०० जागांवर गिफ्ट सिटीच्या धर्तीवर विकासकामे करण्याचा प्रस्ताव जाहीरनाम्यात असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?

संजय राऊत म्हणाले की, आज राज ठाकरे तब्बल २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात येणार आहेत. आजच ठाकरे बंधूंचा वचननामा जाहीर केला जाणार असून, त्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. तसेच दोन्ही ठाकरे बंधू मुंबईतील शाखा-शाखांना भेटी देणार असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. मनसेच्या तसेच शिवसेनेच्या शाखांना भेट देत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचे काम राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे करणार आहेत. सभा आणि प्रचार दौऱ्यांमधून वेळ मिळेल त्यानुसार मुंबईतील विविध शाखांना भेटी दिल्या जातील, असेही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.

 

Web Title: Thackeray brothers manifesto ahead of maharashtra civic polls thackeray brothers to release joint manifesto raj thackeray returns to shiv sena bhavan after 20 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 02:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
1

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल
2

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार
3

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात
4

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM