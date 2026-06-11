‘ग्रीन गडचिरोली मिशन’ला राज्य सरकारचे बळ; रोजगार आणि पर्यावरण दोन्हीला चालना

दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागात पावसाची दमदार हजेरी; बळीराजा सुखावला, शेती कामांना वेग
दुर्गम भागात पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिक रोजगाराला गती देणे हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या ५ लाख रोपांच्या लागवडीमुळे आणि देखभालीमुळे जिल्ह्यातील हरित क्षेत्र वाढेल. तसेच, या मोहिमेतील रोपवाटिका व लागवडीच्या कामांमुळे गडचिरोलीतील २०० हून अधिक स्थानिक आदिवासी महिलांना थेट रोजगार मिळून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे.
एमआयएएम चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून नाशिक आणि गडचिरोली भागात मोफत ग्रंथालये व करिअर मार्गदर्शन उपक्रम चालवले जात आहेत. याचा फायदा घेऊन ३० हून अधिक ग्रामीण तरुणांना सैन्यदल, पोलीस दल आणि शासकीय सेवांमध्ये नोकरी मिळाली आहे. याशिवाय, १०० हून अधिक महिलांना अन्नप्रक्रिया आणि आदरातिथ्य सेवांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सरकारच्या कौशल्य विकास मोहिमेला समांतर चालणाऱ्या या प्रयत्नांमुळे गडचिरोलीतील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मोठी मदत होत आहे.
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