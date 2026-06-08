Salon Rates Hike in Maharashtra: महागाईचा झटका आता सलूनमध्ये! राज्यात केस कापणे, दाढी करणे २० टक्क्यांनी महागले; पाहा नवीन दरपत्रक

परिणामी, शनिवारी नवीन दर लागू झाल्यानंतर राज्यभरातील लाखो ग्राहकांना सलून सेवांसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. महागाईचा बोजा आता सलूनपर्यंत पोहोचला असून, त्यामुळे दाढी आणि इतर ग्रूमिंग सेवांचे दरही वाढले आहेत. ‘महाराष्ट्र नाभिक महामंडळा’च्या मते, वाढता परिचालन खर्च आणि सलूनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या व इतर आवश्यक उत्पादनांच्या किमतीत झालेली सततची वाढ यामुळे दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या काही महिन्यांत व्यवसाय चालवण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला असून, त्यामुळे दरांमध्ये सुधारणा करणे अपरिहार्य झाले असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
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नवीन दररचनेनुसार, फेशियल ट्रीटमेंटसाठी सुरुवातीचा दर ७०० रुपये आणि हेअर स्पासाठी ६०० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. ज्या ग्राहकांना या सेवा नियमितपणे घेण्याची सवय आहे, त्यांच्या मासिक खर्चात यामुळे वाढ होण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील चालू घडामोडींचा खर्चावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. वाहतूक, पुरवठा आणि उत्पादनांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सलून चालकांना वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम सेवांच्या दरांवर झाला आहे.
महामंडळाचे पदाधिकारी श्याम आस्करकर यांनी स्पष्ट केले की, साधारणपणे दर दोन वर्षांनी जानेवारी महिन्यात दरांचा आढावा घेतला जातो. मात्र, वाढती महागाई आणि सलूनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या किमतीत झालेली अनपेक्षित वाढ यामुळे यावेळी नियोजित वेळेआधीच दर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, हे सुधारित दर प्रामुख्याने स्थानिक आणि पारंपरिक न्हावी दुकानांना लागू होतील, कारण प्रीमियम आणि ब्रँडेड सलून आधीच जास्त शुल्क आकारतात. नवीन दरांनुसार सामान्य हेअरकटसाठी १८० रुपये मोजावे लागतील. दाढीसाठी १२० रुपये, तर दाढी ट्रिमिंगसाठी १५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय डोक्याच्या मसाजसाठी १८० रुपये आणि केस धुण्यासाठी १२० रुपये द्यावे लागतील. फेशियलसारख्या सेवांचे दर ७०० रुपयांपासून, तर हेअर स्पासाठी ६०० रुपयांपासून सुरू होणार आहेत.
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