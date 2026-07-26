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कोकणवासियांवर बाप्पा पावला! रेल्वे प्रशासन अतिरिक्त गाडया सोडणार, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Updated On: Jul 26, 2026 | 02:24 PM IST
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सारांश

Good News: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय सावंतवाडी रोड स्थानकावर काही महत्त्वाच्या एक्स्प्रेस गाड्यांना नियमित थांबा देण्यात येणार आहे.

बाप्पाच्या दर्शनासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा (Photoसौजन्य-सौशलमीडिया)

बाप्पाच्या दर्शनासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा (Photoसौजन्य-सौशलमीडिया)

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विस्तार
  • यंदाही रेल्वे स्थानकांवर तिकिटांसाठी मोठी गर्दी
  • कोकणवासीयांची गावाकडे जाण्याची लगबग
  • प्रवाशांसाठीही काही विशेष सेवा सुरू
Ganeshotsav Special Trains 2026: गणेशोत्सव जवळ येताच मुंबई, ठाणे, पुणे आणि परिसरात राहणाऱ्या कोकणवासीयांची गावाकडे जाण्याची लगबग सुरू होते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रेल्वे स्थानकांवर तिकिटांसाठी मोठी गर्दी होत असून, प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर व्हावा यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याबरोबरच सावंतवाडी रोड स्थानकावर काही प्रमुख एक्स्प्रेस गाड्यांना नियमित थांबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विशेष गाड्यांची सोय

फक्त लांब पल्ल्याच्याच नव्हे तर उपनगरी भागातील प्रवाशांसाठीही काही विशेष सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. दिवा ते खेड आणि दिवा ते चिपळूण या मार्गांवर अतिरिक्त मेमू गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. या सेवेमुळे कोकणातील मधल्या स्थानकांवर जाणाऱ्या प्रवाशांनाही मोठा फायदा होणार आहे.(Good News!)

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पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी

पुणेकरांसाठीही यंदा आनंदाची बातमी आहे. पुणे ते रत्नागिरी दरम्यान साप्ताहिक विशेष रेल्वे सुरू करण्यात आली असून गणेशोत्सवाच्या काळात गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून मडगाव, रत्नागिरी आणि सावंतवाडीच्या दिशेनेही अतिरिक्त विशेष फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत.

रेल्वे तिकिटांची मागणी प्रचंड

गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात लाखो चाकरमानी आपल्या गावी परततात. त्यामुळे रेल्वे तिकिटांची मागणी प्रचंड वाढते. यंदा प्रवाशांची ही अडचण कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने वेळेआधीच नियोजन केले आहे. अतिरिक्त गाड्या आणि नवीन थांबे यामुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

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रेल्वेकडून चाकरमान्यांसाठी विशेष आवाहान

दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अधिकृत संकेतस्थळ किंवा रेल्वे आरक्षण केंद्रातून तिकिटे वेळेत बुक करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेष गाड्यांचे वेळापत्रक आणि उपलब्ध जागांची माहिती नियमितपणे तपासण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवासाठी गावाकडे निघालेल्या प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित, सुखकर आणि वेळेवर व्हावा, यासाठी रेल्वेची तयारी पूर्ण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

सावंतवाडी रोड स्थानकावर नवीन थांबा मिळालेल्या गाड्या

गाडी क्रमांक गाडीचे नाव सावंतवाडी आगमन सावंतवाडी प्रस्थान लागू तारीख5
12133 सीएसएमटी – मंगळुरू एक्स्प्रेस 07:02 सकाळी  07:04 सकाळी सुरू
12134 मंगळुरू – सीएसएमटी एक्स्प्रेस 11:30 रात्री  11:32 रात्री 27 जुलै
12432 हजरत निजामुद्दीन – तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्स्प्रेस 06:18 सकाळी  06:20 सकाळी 26 जुलै
12431 तिरुवनंतपुरम – हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्स्प्रेस 09:44 सकाळी  09:46 सकाळी 28 जुलै
12201 एलटीटी – तिरुवनंतपुरम गरीब रथ एक्स्प्रेस 02:02 पहाटे  02:04 पहाटे 27 जुलै
12202 तिरुवनंतपुरम – एलटीटी गरीब रथ एक्स्प्रेस 03:28 पहाटे  03:30 पहाटे 30 जुलै

गणेशोत्सव विशेष रेल्वेगाड्या

 गाडी क्रमांक मार्ग कालावधी फेऱ्या सुटण्याची वेळ
01031 / 01032 सीएसएमटी – सावंतवाडी – सीएसएमटी 1 ते 27 सप्टेंबर 16 दुपारी 3:30
01071 / 01072 एलटीटी – सावंतवाडी – एलटीटी 1 ते 28 सप्टेंबर 17 सकाळी 8:20
 01155 / 01156 दिवा – खेड – दिवा (मेमू) 1 ते 27 सप्टेंबर 16 सकाळी 7:15 (दिवा)
09445 / 09446 पुणे – रत्नागिरी – पुणे 12 ते 26 सप्टेंबर साप्ताहिक  रात्री 12:25 (पुणे)
01133 / 01134 दिवा – चिपळूण – दिवा 1 ते 28 सप्टेंबर 15 दुपारी 1:40 (दिवा)

 

 

Web Title: Railways announces special trains and extra halt at sawantwadi road

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Published On: Jul 26, 2026 | 02:24 PM

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