कोकणवासियांवर बाप्पा पावला! रेल्वे प्रशासन अतिरिक्त गाडया सोडणार, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

फक्त लांब पल्ल्याच्याच नव्हे तर उपनगरी भागातील प्रवाशांसाठीही काही विशेष सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. दिवा ते खेड आणि दिवा ते चिपळूण या मार्गांवर अतिरिक्त मेमू गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. या सेवेमुळे कोकणातील मधल्या स्थानकांवर जाणाऱ्या प्रवाशांनाही मोठा फायदा होणार आहे.(Good News!)
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पुणेकरांसाठीही यंदा आनंदाची बातमी आहे. पुणे ते रत्नागिरी दरम्यान साप्ताहिक विशेष रेल्वे सुरू करण्यात आली असून गणेशोत्सवाच्या काळात गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून मडगाव, रत्नागिरी आणि सावंतवाडीच्या दिशेनेही अतिरिक्त विशेष फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत.
गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात लाखो चाकरमानी आपल्या गावी परततात. त्यामुळे रेल्वे तिकिटांची मागणी प्रचंड वाढते. यंदा प्रवाशांची ही अडचण कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने वेळेआधीच नियोजन केले आहे. अतिरिक्त गाड्या आणि नवीन थांबे यामुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
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दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अधिकृत संकेतस्थळ किंवा रेल्वे आरक्षण केंद्रातून तिकिटे वेळेत बुक करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेष गाड्यांचे वेळापत्रक आणि उपलब्ध जागांची माहिती नियमितपणे तपासण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवासाठी गावाकडे निघालेल्या प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित, सुखकर आणि वेळेवर व्हावा, यासाठी रेल्वेची तयारी पूर्ण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
|गाडी क्रमांक
|गाडीचे नाव
|सावंतवाडी आगमन
|सावंतवाडी प्रस्थान
|लागू तारीख5
|12133
|सीएसएमटी – मंगळुरू एक्स्प्रेस
|07:02 सकाळी
|07:04 सकाळी
|सुरू
|12134
|मंगळुरू – सीएसएमटी एक्स्प्रेस
|11:30 रात्री
|11:32 रात्री
|27 जुलै
|12432
|हजरत निजामुद्दीन – तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्स्प्रेस
|06:18 सकाळी
|06:20 सकाळी
|26 जुलै
|12431
|तिरुवनंतपुरम – हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्स्प्रेस
|09:44 सकाळी
|09:46 सकाळी
|28 जुलै
|12201
|एलटीटी – तिरुवनंतपुरम गरीब रथ एक्स्प्रेस
|02:02 पहाटे
|02:04 पहाटे
|27 जुलै
|12202
|तिरुवनंतपुरम – एलटीटी गरीब रथ एक्स्प्रेस
|03:28 पहाटे
|03:30 पहाटे
|30 जुलै
|गाडी क्रमांक
|मार्ग
|कालावधी
|फेऱ्या
|सुटण्याची वेळ
|01031 / 01032
|सीएसएमटी – सावंतवाडी – सीएसएमटी
|1 ते 27 सप्टेंबर
|16
|दुपारी 3:30
|01071 / 01072
|एलटीटी – सावंतवाडी – एलटीटी
|1 ते 28 सप्टेंबर
|17
|सकाळी 8:20
|01155 / 01156
|दिवा – खेड – दिवा (मेमू)
|1 ते 27 सप्टेंबर
|16
|सकाळी 7:15 (दिवा)
|09445 / 09446
|पुणे – रत्नागिरी – पुणे
|12 ते 26 सप्टेंबर
|साप्ताहिक
|रात्री 12:25 (पुणे)
|01133 / 01134
|दिवा – चिपळूण – दिवा
|1 ते 28 सप्टेंबर
|15
|दुपारी 1:40 (दिवा)