Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

म्हसवड पालिकेचा अजब कारभार; व्यापारी गाळे विनाभाडे, लिलाव मात्र रखडले

काही गाळे प्रत्यक्षात वापरात असूनही त्यातून पालिकेला कोणतेही भाडे उत्पन्न मिळत नसल्याचे समोर येत आहे. गेल्या १५ वर्षांपूर्वी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात विविध विकासकामे झाली.

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:54 AM
म्हसवड पालिकेचा अजब कारभार; व्यापारी गाळे विनाभाडे, लिलाव मात्र रखडले

म्हसवड पालिकेचा अजब कारभार; व्यापारी गाळे विनाभाडे, लिलाव मात्र रखडले

Follow Us:
Follow Us:

म्हसवड : म्हसवड नगरपरिषदेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, व्यावसायिकांसाठी बांधण्यात आलेले व्यापारी गाळे विनाभाडे मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांना वर्षानुवर्षे वापरायला दिल्याचा आरोप होत आहे. दुसरीकडे, या गाळ्यांच्या अधिकृत लिलावाच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक व्यापारी मात्र अजूनही प्रतीक्षेतच असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.

म्हसवड नगरपरिषदेने सुमारे 10 वर्षांपूर्वी शहरातील व्यापारी गरजा लक्षात घेऊन मंडई इमारतीतील गाळे बांधले होते. मात्र, आजतागायत या गाळ्यांचा नियमित आणि पारदर्शक लिलाव करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, काही गाळे प्रत्यक्षात वापरात असूनही त्यातून पालिकेला कोणतेही भाडे उत्पन्न मिळत नसल्याचे समोर येत आहे. गेल्या १५ वर्षांपूर्वी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात विविध विकासकामे झाली. मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या परिवर्तन पॅनेलच्या काळात या कामांची देखभाल आणि व्यवस्थापन दुर्लक्षित झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

सध्या पालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असून, काही नवीन विकासकामे सुरू आहेत तर काही अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यात व्यापारी संकुलाच्या गाळ्यांचाही समावेश आहे. तर पालिका इमारतीतील काहि गाळे लिलावाअभावी रिक्त किंवा अनधिकृत वापरात असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.

यातील गंभीर बाब म्हणजे, नगरपरिषद आवारातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणचे काही गाळे गेल्या चार वर्षांपासून आधार केंद्रासाठी विनाभाडे देण्यात आल्याचे समजते. हे गाळे लिलावाद्वारे देणे अपेक्षित असताना, कोणत्या नियमांनुसार व कोणत्या आधारावर विनाभाडे देण्यात आले, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

तसेच, पूर्वी लिलाव झालेल्या काही गाळ्यांचे धारकांनी ते इतर व्यावसायिकांना भाडेतत्वावर दिल्याचे, तसेच काही ठिकाणी पालिकेच्या परवानगीशिवाय व्यवहार झाल्याचेही बोलले जात आहे. यामुळे नियमभंग होत असून पालिकेच्या महसुलालाही फटका बसत आहे. व्यवसायाला चालना देण्यासाठी उभारलेले हे व्यापारी गाळे पारदर्शक पद्धतीने लिलावाद्वारे उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना, सध्याची परिस्थिती मात्र उलट असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या सर्व गाळ्यांचा तात्काळ जाहीर लिलाव काढून ते पात्र व गरजू व्यवसायिकांना देण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिक व व्यापारी वर्गातून जोर धरत आहे. पालिकेने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियमबाह्य वापर थांबवावा आणि महसूल वाढीसाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

भिवंडीत आरोग्यव्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाचा बळी! रुग्णवाहिका न मिळाल्याने घरात प्रसूती; नवजात बाळाचा मृत्यू

Web Title: Commercial units rent free yet auctions stalled in mhaswad municipality

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
1

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
2

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
3

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM