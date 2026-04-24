Hormuz Toll : महासत्तेचा अपमान की इराणचा विजय? होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून टोल वसुलीची पहिली रोख रक्कम प्राप्त

Hormuz Toll Cash: अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून टोल आकारण्यास सुरुवात केली आहे. टोलची पहिली रक्कम मध्यवर्ती बँकेत जमा करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:58 AM
अमेरिकेशी संघर्ष सुरू असताना, इराणला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी टोलची पहिली रोख रक्कम मिळाली. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • इराणची ऐतिहासिक वसुली
  • फक्त ‘रियाल’मध्येच व्यवहार
  • अमेरिकेला सज्जड दम

Iran Hormuz toll collection news 2026 : जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर, म्हणजेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) आता इराणने आपला मालकी हक्क अधिकृतपणे गाजवण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थिती शिगेला पोहोचलेली असतानाच, इराणने या मार्गावरून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांवर ‘टोल’ (Transit Toll) लावून जगाला चकित केले आहे. विशेष म्हणजे, या टोलची पहिली मोठी रक्कम रोख स्वरूपात इराणच्या मध्यवर्ती बँकेत यशस्वीरित्या जमा झाली असून, यामुळे इराणच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळण्याची चिन्हे आहेत.

संधीचे सोने: संकटात शोधला उत्पन्नाचा मार्ग

अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी इराणने ही नवी खेळी खेळली आहे. इराणच्या संसदेचे उपसभापती हमीदरेझा हाजीबाबाई यांनी कुहदाश्त येथील एका जाहीर सभेत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर केवळ आणि केवळ इराणी जनतेचाच कायदेशीर अधिकार आहे आणि येथून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक परदेशी जहाजाला आता इराणच्या संरक्षित सागरी क्षेत्राचा वापर केल्याबद्दल कर भरावा लागेल.” हा निर्णय इराणची सागरी क्षेत्रातील वाढती शक्ती आणि जागतिक व्यापारावरील त्यांचे नियंत्रण दर्शवणारा आहे.

केवळ ‘इराणी रियाल’मध्येच टोल; अमेरिकेची कोंडी

इराणने या टोलसाठी एक जाचक अट ठेवली आहे. हा सर्व कर केवळ ‘इराणी रियाल’ (Iranian Rial) मध्येच स्वीकारला जाईल. डॉलरचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी आणि स्वतःच्या चलनाला जागतिक स्तरावर महत्त्व देण्यासाठी हे एक मोठे धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. इराणच्या मध्यवर्ती बँकेने पुष्टी केली आहे की, त्यांना मिळालेला पहिला हप्ता हा पूर्णपणे रोख स्वरूपात आहे. यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या अनिश्चिततेपेक्षा प्रत्यक्ष रोख रकमेवर इराणने भर दिला आहे.

अमेरिकन युद्धनौकांचा थरकाप अन् नाकेबंदीचा इशारा

हाजीबाबाई यांनी भाषणादरम्यान दावा केला की, इराणच्या प्रबळ लष्करी सामर्थ्याच्या धास्तीने अमेरिकन युद्धनौका आता या क्षेत्रापासून २०० किलोमीटर मागे हटल्या आहेत. त्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर होर्मुझचा मार्ग पूर्णपणे बंद केला जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोन जहाजांना इराणने आधीच ताब्यात घेतले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दरम्यान, कडक निर्बंध असतानाही इराणने याच काळात १० दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त तेल काढून आपली जिद्द सिद्ध केली आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार मोठा परिणाम

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगाचा ‘लाईफलाईन’ मार्ग आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी २० टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या (LNG) वाहतुकीपैकी ३५ टक्के व्यापार याच मार्गातून होतो. जर इराणने टोल वसुली सक्तीची केली, तर जागतिक स्तरावर इंधन दरात प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या देशांसाठी, जो मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांतून तेल आयात करतो, ही बातमी चिंताजनक ठरू शकते. आता आंतरराष्ट्रीय समुदाय यावर काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने होर्मुझमध्ये टोल वसुली का सुरू केली?

    Ans: अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध आणि सुरू असलेल्या संघर्षाला उत्तर म्हणून इराणने आपल्या सागरी क्षेत्राच्या वापरासाठी परदेशी जहाजांकडून कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे.

  • Que: हा टोल कोणत्या चलनात भरावा लागणार आहे?

    Ans: इराणने स्पष्ट केले आहे की, हा पारगमन टोल (Transit Toll) अनिवार्य असून तो पूर्णपणे 'इराणी रियाल' मध्ये आणि रोख स्वरूपात भरावा लागेल.

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक व्यापारासाठी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: कारण जगातील सुमारे २०% कच्चे तेल आणि ३५% नैसर्गिक वायूची वाहतूक याच अरुंद सागरी मार्गातून केली जाते, जो जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 11:58 AM

Shashank Ketkar : "एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? "रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी 'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा 'स्वॅग' की राजस्थानचा 'थाट'? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; 'हा' दिग्गज खेळाडू बाहेर

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

