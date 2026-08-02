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Konkan Railway: बाप्पाच्या आगमनापूर्वी कोकणकरांना मोठी भेट! मुंबई–सावंतवाडी एक्स्प्रेसची घोषणा

Updated On: Aug 02, 2026 | 12:33 PM IST
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सारांश

Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावरील वाढती प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन मुंबई–सावंतवाडी दरम्यान नवीन नियमित एक्स्प्रेस सेवा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. ही ट्रेन केवळ सणासुदीपुरती मर्यादित नसून दररोज धावणार असल्याने कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Konkan Railway: बाप्पाच्या आगमनापूर्वी कोकणकरांना मोठी भेट(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Konkan Railway: बाप्पाच्या आगमनापूर्वी कोकणकरांना मोठी भेट(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • मुंबई–सावंतवाडी दरम्यान नवीन नियमित एक्स्प्रेस लवकरच सुरू होणार.
  • ही ट्रेन दररोज धावणार असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय दूर होणार.
  • कोकणातील पर्यटन आणि प्रवासाला नव्या रेल्वे सेवेचा मोठा फायदा होणार.
Indian Railways Approves New Daily Mumbai Sawantwadi Express: कोकण रेल्वे मार्गावर वर्षभर प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. विशेषतः सुट्ट्या, सण आणि गणेशोत्सवाच्या काळात तिकीट मिळवणे अनेकांसाठी मोठे आव्हान ठरते. मात्र आता कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुंबई आणि सावंतवाडी दरम्यान लवकरच नवीन नियमित एक्स्प्रेस सेवा सुरू होण्याची तयारी सुरू आहे.

ही ट्रेन केवळ सणासुदीपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर दररोज धावणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच पर्यटनालाही या नव्या सेवेमुळे चालना मिळू शकते.

नव्या गाडीला हिरवा कंदील

रेल्वे प्रशासनाने या नव्या गाडीला हिरवा कंदील दिला असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते सावंतवाडी रोड असा तिचा मार्ग असणार आहे. जवळपास 510 किलोमीटरचा हा प्रवास दररोज केला जाणार आहे. सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या गाडीला 15087, तर सावंतवाडीहून मुंबईकडे येणाऱ्या गाडीला 15088 हा क्रमांक देण्यात आला आहे.(Konkan Railway: )

रेल्वेच्या माहितीनुसार, गणेशोत्सवापूर्वी ही सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे यंदा गावी जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

‘या’ स्थानकांवर थांबणार ट्रेन

  • छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)
  • दादर
  • ठाणे
  • पनवेल
  • पेण
  • रोहा
  • माणगाव
  • वीर
  • खेड
  • चिपळूण
  • सावर्डा
  • आरवली रोड
  • संगमेश्वर रोड
  • रत्नागिरी
  • आडवली
  • विलवडे
  • राजापूर रोड
  • वैभववाडी रोड
  • नांदगाव रोड
  • कणकवली
  • सिंधुदुर्ग
  • कुडाळ
  • सावंतवाडी रोड

प्रवाशांना काय होणार फायदा?

मुंबई आणि कोकणदरम्यान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे अनेक गाड्यांमध्ये वेटिंग लिस्ट मोठी असते. नव्या एक्स्प्रेसमुळे अतिरिक्त आसनव्यवस्था उपलब्ध होईल आणि प्रवाशांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय कोकणातील पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांनाही या गाडीचा मोठा लाभ होईल. आठवड्याच्या शेवटी किंवा सुट्ट्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

कोकण मार्गावर आधीच धावतात अनेक गाड्या

सध्या मुंबई, ठाणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दिवा, पनवेल आणि वसई रोड या भागांतून कोकण रेल्वे मार्गावर अनेक मेल, एक्स्प्रेस तसेच प्रवासी गाड्या सुरू आहेत. तरीही वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे अतिरिक्त गाडीची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती.

गणेशोत्सवासाठी विशेष गाड्यांचे आरक्षण सुरू

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गणेशोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणावर विशेष रेल्वे गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. मध्य रेल्वेने जाहीर केलेल्या 246 गणपती स्पेशल ट्रेनचे आरक्षण सुरू झाले आहे. 1 ते 3 ऑगस्टदरम्यान टप्प्याटप्प्याने बुकिंग सुरू करण्यात येत आहे.

यामुळे कोकणात गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नियमित गाड्यांमध्ये तिकीट मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ आणि लांब वेटिंग यादी कमी करण्यासाठी या विशेष गाड्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

एकूण चित्र

मुंबई ते सावंतवाडी दरम्यान सुरू होणारी नवीन नियमित एक्स्प्रेस ही कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी ठरत आहे. रोजची सेवा उपलब्ध झाल्याने प्रवास अधिक सोपा होईल, तर गणेशोत्सवाच्या काळात वाढणारा ताणही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नियमित प्रवासी, नोकरीनिमित्त मुंबईत राहणारे चाकरमानी आणि पर्यटक या सर्वांसाठी ही रेल्वे सेवा फायदेशीर ठरणार आहे.

Web Title: Indian railways new daily mumbai sawantwadi express 22 stops

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Published On: Aug 02, 2026 | 12:25 PM

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