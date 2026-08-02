Konkan Railway: बाप्पाच्या आगमनापूर्वी कोकणकरांना मोठी भेट! मुंबई–सावंतवाडी एक्स्प्रेसची घोषणा

ही ट्रेन केवळ सणासुदीपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर दररोज धावणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच पर्यटनालाही या नव्या सेवेमुळे चालना मिळू शकते.
रेल्वे प्रशासनाने या नव्या गाडीला हिरवा कंदील दिला असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते सावंतवाडी रोड असा तिचा मार्ग असणार आहे. जवळपास 510 किलोमीटरचा हा प्रवास दररोज केला जाणार आहे. सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या गाडीला 15087, तर सावंतवाडीहून मुंबईकडे येणाऱ्या गाडीला 15088 हा क्रमांक देण्यात आला आहे.(Konkan Railway: )
रेल्वेच्या माहितीनुसार, गणेशोत्सवापूर्वी ही सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे यंदा गावी जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
याशिवाय कोकणातील पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांनाही या गाडीचा मोठा लाभ होईल. आठवड्याच्या शेवटी किंवा सुट्ट्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
सध्या मुंबई, ठाणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दिवा, पनवेल आणि वसई रोड या भागांतून कोकण रेल्वे मार्गावर अनेक मेल, एक्स्प्रेस तसेच प्रवासी गाड्या सुरू आहेत. तरीही वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे अतिरिक्त गाडीची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गणेशोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणावर विशेष रेल्वे गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. मध्य रेल्वेने जाहीर केलेल्या 246 गणपती स्पेशल ट्रेनचे आरक्षण सुरू झाले आहे. 1 ते 3 ऑगस्टदरम्यान टप्प्याटप्प्याने बुकिंग सुरू करण्यात येत आहे.
यामुळे कोकणात गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नियमित गाड्यांमध्ये तिकीट मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ आणि लांब वेटिंग यादी कमी करण्यासाठी या विशेष गाड्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
मुंबई ते सावंतवाडी दरम्यान सुरू होणारी नवीन नियमित एक्स्प्रेस ही कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी ठरत आहे. रोजची सेवा उपलब्ध झाल्याने प्रवास अधिक सोपा होईल, तर गणेशोत्सवाच्या काळात वाढणारा ताणही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नियमित प्रवासी, नोकरीनिमित्त मुंबईत राहणारे चाकरमानी आणि पर्यटक या सर्वांसाठी ही रेल्वे सेवा फायदेशीर ठरणार आहे.