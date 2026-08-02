‘विकसित भारतासाठी तरुणाई व्यसनमुक्त होण्याची गरज’; पंतप्रधान मोदींनी Gen-Z सोबत साधला संवाद

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘व्यसनमुक्त तरुणाई, विकसित भारत’ या मोहिमेचा शुभारंभ केला. या देशव्यापी कार्यक्रमात २८००० हून अधिक ठिकाणांहून १० दशलक्षाहून अधिक तरुण सहभागी होत आहेत. पंतप्रधानांच्या संबोधनापूर्वी, देशभरातील तरुणांनी व्यसनमुक्त भारत घडवण्याची शपथ घेतली. भाषणाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आपण एका महान संकल्पासाठी एकत्र आलो आहोत. या शुभ संकल्पाबद्दल सर्व संत, सर्व राज्यपाल, सर्व मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी, तसेच २८००० ठिकाणांहून आलेल्या १० दशलक्षाहून अधिक तरुण मित्रांचे अभिनंदन.”
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपण पाहत असलेली ही मोहीम व्यक्तीसाठी, कुटुंबासाठी, समाजासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रासाठी आहे. विकसित भारतासाठी व्यसनमुक्त तरुणाई आवश्यक आहे. नावावरूनच हा संकल्प स्पष्ट होतो. देशाने विकसित भारताचे ध्येय ठेवले आहे, त्यामुळे देशातील तरुण शारीरिकदृष्ट्या निरोगी, मानसिकदृष्ट्या सुदृढ, आत्मविश्वासपूर्ण असावेत आणि अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांपासून दूर राहावेत, हे सुनिश्चित करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. म्हणूनच, तरुणांना अमली पदार्थांच्या व्यसनाचे धोके समजावेत आणि ते त्यापासून दूर राहावेत, यासाठी आपण सर्वांनी प्रतिज्ञा केली पाहिजे.
जो अमली पदार्थांच्या व्यसनावर मात करतो तो योद्धा
पंतप्रधान पुढे म्हणाले, ‘आपण प्रत्येक तरुणाला अमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या विळख्यात अडकण्यापासून वाचवले पाहिजे. आम्ही आमच्या प्राध्यापकांना आवाहन करतो की, त्यांनी त्यांच्या महाविद्यालयांमध्ये अमली पदार्थांच्या व्यसनाविरोधात मोहीम सुरू करावी. आपण तरुणांना अमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या विळख्यातून मुक्त केले पाहिजे. जो तरुण अमली पदार्थांच्या व्यसनावर मात करतो तो योद्धा असतो आणि समाजाने त्यांचा आदर केला पाहिजे. अमली पदार्थांसोबतचा त्यांचा भूतकाळ त्यांची ओळख ठरवू शकत नाही. अमली पदार्थांच्या तस्करांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.
अनेक मान्यवरांची उपस्थिती
पूज्य अम्मा, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, पूज्य दाजी, डॉ. चिन्मय पंड्या आणि स्वामी ब्रह्मविहारीजी यांच्यासह पाच प्रमुख आध्यात्मिक गुरू या कार्यक्रमात उपस्थित होते. याशिवाय, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालही या कार्यक्रमात उपस्थित होते. ही मोहीम १२५ हून अधिक आध्यात्मिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, संस्था, सार्वजनिक संस्था आणि औद्योगिक संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित केली जात आहे. ब्रह्मकुमारी, इस्कॉन, चिन्मय मिशन आणि ऑरोविलचे वरिष्ठ प्रतिनिधी देखील या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत.
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