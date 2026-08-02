Karnataka Landslide: क्षणात होत्याचं नव्हतं! कर्नाटकातील भूस्खलनात चिमुकल्यासह तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू

ही घटना तीर्थहळ्ळी तालुक्यातील इंदिरा नगर भागात पहाटे साडेदोनच्या सुमारास घडली. त्या वेळी बहुतांश लोक गाढ झोपेत होते. अचानक मोठा आवाज झाला आणि डोंगराच्या उतारावरील माती व दगड झोपडीवर कोसळले. काही क्षणांत संपूर्ण झोपडी ढिगाऱ्याखाली गेली.
अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. अंधार आणि सुरू असलेल्या पावसातही त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. त्याचवेळी पोलिस आणि अग्निशमन दलाला माहिती देण्यात आली. काही वेळातच बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू झाले. (Karnataka Landslide:)
बचावकार्यादरम्यान तीन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. मृतांमध्ये 35 वर्षीय मल्लिकार्जुन, 28 वर्षीय नागवेण आणि त्यांचा तीन वर्षांचा मुलगा संतोष यांचा समावेश आहे. हे कुटुंब मूळचे कोप्पल जिल्ह्यातील गंगावती तालुक्यातील कोक्करेगारू गावचे होते. रोजगाराच्या शोधात ते शिवमोग्गा येथे आले होते आणि गेली दोन वर्षे त्या भागात वास्तव्यास होते.
या दुर्घटनेत जवळच्या झोपडीत राहणारा आणखी एक कामगार गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून डॉक्टरांकडून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली.
अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे डोंगराची माती सैल झाली होती. त्यातूनच पहाटे अचानक भूस्खलन झाले. मलनाड भागात यंदा मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असल्याने अशा घटनांचा धोका वाढला आहे.
सतत पडणाऱ्या पावसामुळे बचाव पथकांना काम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. चिखल, घसरडा परिसर आणि पावसामुळे यंत्रसामग्री वापरणेही कठीण झाले होते. तरीही अनेक तासांच्या प्रयत्नांनंतर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यात आले.
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घटनेनंतर पोलिसांनी अपघाताची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. भूस्खलन नेमके कोणत्या कारणामुळे झाले आणि परिसरातील इतर ठिकाणीही धोका आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. स्थानिक प्रशासनानेही संवेदनशील भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, शिवमोग्गा आणि आसपासच्या अनेक भागांत मुसळधार पावसामुळे पाणी साचल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही रस्त्यांवर वाहतूकही प्रभावित झाली असून प्रशासन परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि डोंगराळ किंवा भूस्खलनाचा धोका असलेल्या भागात जाणे टाळावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
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या दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा पावसाळ्यात डोंगराळ भागातील सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः अशा भागात राहणाऱ्या मजूर कुटुंबांसाठी सुरक्षित निवासाची गरज अधोरेखित झाली आहे. एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याची ही घटना अनेकांना अस्वस्थ करून गेली आहे.