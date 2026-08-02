रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • New Momentum For Amravatis Development Belora Airport Set To Become Vidarbhas New Aviation Hub

Amravati News: अमरावतीच्या विकासाला नवी गती! बेलोरा विमानतळ ठरणार विदर्भातील नवे एव्हिएशन हब

Updated On: Aug 02, 2026 | 12:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

बेलोरा विमानतळाचा विस्तार केवळ प्रवासी सेवापुस्ता मर्यादित राहणार नसून त्याचा थेट लाभ अमरावतीसह संपूर्ण विदर्भातील व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्राला मिळणार आहे.

अमरावतीच्या विकासाला नवी गती! बेलोरा विमानतळ ठरणार विदर्भातील नवे एव्हिएशन हब

अमरावतीच्या विकासाला नवी गती! बेलोरा विमानतळ ठरणार विदर्भातील नवे एव्हिएशन हब

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अमरावती: एकेकाळी केवळ प्रादेशिक विमानतळ म्हणून ओळखला जाणारा बेलोरा विमानतळ आता विदर्भातील महत्त्वपूर्ण एव्हिएशन हब बनण्याच्या दिशेने वेगाने झेप घेत आहे. एप्रिल २०२५ पासून नियमित व्यावसायिक विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर विमानतळावरील हालचालींमध्ये सातत्याने वाढ झाली. त्यामुळे आता नाईट लँडिंग सुविधा, अत्याधुनिक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (एफटीओ) आणि भविष्यात देशातील विविध शहरांशी थेट हवाई संपर्काची शक्यता यामुळे अमरावतीच्या आर्थिक विकासाला नवी गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) बेलोरा विमानतळाचा प्रादेशिक एव्हिएशन हब म्हणून सर्वांगीण विकास करीत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Amravati News: परतवाडा महामार्गाचे चौपदरीकरण करा! अरुंद रस्ता, वाढती वर्दळ आणि वाढत्या अपघातांचा धोका कायम

विमानतळावरील धावपट्टी, आधुनिक टर्मिनल आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) सुविधा सध्या कार्यरत असून, नाईट लैंडिंगसाठी आवश्यक असलेली एअरफिल्ड ग्राउंड लाइटिंग (एजीएल) आणि इतर तांत्रिक कामे अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर रात्रीच्या वेळेस तसेच प्रतिकूल हवामानातही विमानांची सुरक्षित उड्डाणे आणि लँडिंग शक्य होणार आहे. त्यामुळे विमानसेवा अधिक नियमित, विश्वासार्ह आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर ठरणार आहे.

विदर्भाच्या विकासाचे नवे प्रवेशद्वारः

तज्ज्ञांच्या मते, नाईट लँडिंग सुविधा, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर आणि भविष्यातील विस्तारित हवाई सेवांमुळे बेलोरा विमानतळ हा केवळ अमरावतीचाच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भाच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकतो. उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षण आणि रोजगार या सर्व क्षेत्रांना नवी ऊर्जा देत बेलोरा विमानतळ विदर्भाच्या विकासाचे नवे प्रवेशद्वार म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.

बेलोरा विमानतळावर उभारण्यात येत असलेले अत्याधुनिक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (एफटीओ) हे विदर्भासाठी मोठे आकर्षण ठरणार आहे. येथे वैमानिक प्रशिक्षणासाठी देशभरातून विद्यार्थी येण्याची शक्यता असून, विमानवाहतूक क्षेत्राशी संबंधित प्रशिक्षक, तंत्रज्ञ आणि इतर कुशल मनुष्यबळासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे अमरावतीची ओळख केवळ प्रवासी विमानसेवेपुरती मर्यादित न राहता एव्हिएशन शिक्षण आणि प्रशिक्षण केंद्र म्हणूनही निर्माण होणार आहे.

Amravati News: विमानतळाच्या नाईट लॅण्डिंगला तांत्रिक अडथळे! नागरिकांचा हिरमोड; डीव्हीओआर यंत्रणा सज्ज तरीही प्रतीक्षा कायम

बेलोरा विमानतळाचा विस्तार केवळ प्रवासी सेवापुस्ता मर्यादित राहणार नसून त्याचा थेट लाभ अमरावतीसह संपूर्ण विदर्भातील व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्राला मिळणार आहे. आतापर्यंत उद्योगपती, निर्यातदार आणि व्यावसायिकांना मुंबई, पुणे किंवा नागपूरमार्गे दीर्घ प्रवास करावा लागत होता. सुधारित हवाई संपर्कामुळे व्यावसायिक बैठका, गुंतवणूकदारांच्या भेटी, औद्योगिक प्रकल्प आणि कॉर्पोरेट व्यवहार अधिक वेगाने पार पडतील. स्थानिक व्यापारी संघटनांच्या मते, बेलोरा विमानतळ पूर्ण क्षमतेने विकसित झाल्यानंतर अमरावती हे नव्या उद्योगांसाठी आकर्षक गुंतवणूक केंद्र म्हणून उदयास येईल, संत्रा, कापूस, सोयाबीन आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या व्यापाराला चालना मिळेल. तसेच प्रक्रिया उद्योग, गोदाम व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातही मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: New momentum for amravatis development belora airport set to become vidarbhas new aviation hub

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पंढरपूर वारीतून एसटी महामंडळाला तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे उत्पन्न; प्रताप सरनाईक यांनी दिली सविस्तर माहिती
1

पंढरपूर वारीतून एसटी महामंडळाला तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे उत्पन्न; प्रताप सरनाईक यांनी दिली सविस्तर माहिती

Yavatmal News: निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना
2

Yavatmal News: निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही? मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणांवरील घाणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
3

परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही? मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणांवरील घाणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण
4

Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP ची कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक; धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP ची कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक; धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

Aug 02, 2026 | 02:49 PM
RBI FD Rule Change: बँक ग्राहकांसाठी खुशखबर! RBIच्या नव्या नियमामुळे १ ऑक्टोबरपासून मिळणार मोठा फायदा

RBI FD Rule Change: बँक ग्राहकांसाठी खुशखबर! RBIच्या नव्या नियमामुळे १ ऑक्टोबरपासून मिळणार मोठा फायदा

Aug 02, 2026 | 02:45 PM
‘महाराष्ट्राला 3 वर्षांत 520 कोटींचा निधी’; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती

‘महाराष्ट्राला 3 वर्षांत 520 कोटींचा निधी’; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती

Aug 02, 2026 | 02:45 PM
Nims Dai: कोण होते निर्मल पुर्जा? ज्यांनी सहा महिन्यांत पटकावले सहा जागतिक विक्रम; ब्रॉड पीकवर संपूर्ण पथकासह दुर्दैवी अंत

Nims Dai: कोण होते निर्मल पुर्जा? ज्यांनी सहा महिन्यांत पटकावले सहा जागतिक विक्रम; ब्रॉड पीकवर संपूर्ण पथकासह दुर्दैवी अंत

Aug 02, 2026 | 02:45 PM
एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह

एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह

Aug 02, 2026 | 02:36 PM
हेअर स्पा करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करत असाल तर थांबा! शाम्पूमध्ये मिक्स करा ‘ही’ २ रुपयांची पावडर

हेअर स्पा करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करत असाल तर थांबा! शाम्पूमध्ये मिक्स करा ‘ही’ २ रुपयांची पावडर

Aug 02, 2026 | 02:30 PM
17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

Aug 02, 2026 | 02:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा