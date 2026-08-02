Ahilyanagar News: जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या 107 व्या सभेत राडा; सभेपूर्वी प्रतिसभा, महिला शिक्षिकेला भोवळ

संचालक मंडळाच्या कारभाराविरोधात आणि ‘हुकूमशाही’ कारभाराचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने सभेच्या ठिकाणाबाहेरील मैदानात प्रतिसभा घेण्यात आली. मागील आठवड्यात सभासदांनी बँकेबाहेर उपोषण करून नियमांना डावलून सुरू केलेली नोकरभरती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, चेअरमन आणि सत्ताधारी संचालक मंडळाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण ठुबे यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रतिसभा घेऊन तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला.
वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच उपस्थितांमध्ये गोंधळ उडाला. अनेक सभासद शिक्षकांनी हातात फलक घेऊन सभास्थानीच निदर्शने सुरू केली. “कंत्राटी नोकरभरती रद्द झालीच पाहिजे” आणि “व्याजदर ७ टक्के झाला पाहिजे,” अशा जोरदार मागण्या करत शिक्षकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. या वेळी काही शिक्षक परस्परांवर धावून गेले असून त्यांच्यात अरेरावीची भाषा आणि शब्दांची चकमक उडाली.
सभेत वक्तव्य करत असताना एका महिला संचालकाने विरोध करणाऱ्या सभासदांचा उल्लेख “चिमूटभर महिला सभासदांचा विरोध” असा केला. या शब्दामुळे सभागृहातील वातावरण अधिकच तापले आणि महिला शिक्षकांनी आक्रमक होत जोरदार गोंधळ घातला. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून शेवटी संबंधित महिला संचालकाने तो शब्द मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली. दिलगिरीनंतरही सभेत वारंवार गोंधळ सुरूच राहिला.
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सभेत बोलताना एका महिला संचालकाने विरोध करणाऱ्यांचा उल्लेख “चिमूटभर महिला सभासदांचा विरोध” असा केल्याने सभागृहातील महिला शिक्षिका प्रचंड आक्रमक झाल्या. यामुळे झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळात आणि प्रचंड गदारोळामुळे एका महिला शिक्षिकेला भोवळ आल्याचा प्रकार घडला.
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