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Ahilyanagar News: जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या 107 व्या सभेत राडा; सभेपूर्वी प्रतिसभा, महिला शिक्षिकेला भोवळ

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:50 PM IST
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सारांश

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेची १०७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली. सभेपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने बँकेच्या कारभाराविरोधात प्रतिसभा घेण्यात आली.

Ahilyanagar News: जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या 107 व्या सभेत राडा (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Ahilyanagar News: जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या 107 व्या सभेत राडा (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • अहिल्यानगर शिक्षक सहकारी बँकेची वार्षिक सभा वादळी ठरली.
  • कंत्राटी नोकरभरतीविरोधात सभेपूर्वी प्रतिसभा घेण्यात आली.
  • शिक्षक संघाने संचालक मंडळाच्या कारभारावर विरोध दर्शवला.
AhilyaNagar News: अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहिल्यानगर या संस्थेची १०७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी वादळी ठरली. सभा सुरू होण्यापूर्वीच बँकेबाहेर प्रतिसभा भरवण्यात आली, तर सभा सुरू झाल्यानंतर आतमध्ये कंत्राटी नोकरभरती आणि व्याजदराच्या मुद्द्यांवरून जोरदार राडा झाला.

सभेपूर्वीच मैदानावर प्रतिसभा-

संचालक मंडळाच्या कारभाराविरोधात आणि ‘हुकूमशाही’ कारभाराचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने सभेच्या ठिकाणाबाहेरील मैदानात प्रतिसभा घेण्यात आली. मागील आठवड्यात सभासदांनी बँकेबाहेर उपोषण करून नियमांना डावलून सुरू केलेली नोकरभरती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, चेअरमन आणि सत्ताधारी संचालक मंडळाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण ठुबे यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रतिसभा घेऊन तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला.

सभेत घोषणाबाजी आणि घोषणांचा गदारोळ-

वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच उपस्थितांमध्ये गोंधळ उडाला. अनेक सभासद शिक्षकांनी हातात फलक घेऊन सभास्थानीच निदर्शने सुरू केली. “कंत्राटी नोकरभरती रद्द झालीच पाहिजे” आणि “व्याजदर ७ टक्के झाला पाहिजे,” अशा जोरदार मागण्या करत शिक्षकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. या वेळी काही शिक्षक परस्परांवर धावून गेले असून त्यांच्यात अरेरावीची भाषा आणि शब्दांची चकमक उडाली.

महिला संचालकाच्या वक्तव्याने वातावरण तापले-

सभेत वक्तव्य करत असताना एका महिला संचालकाने विरोध करणाऱ्या सभासदांचा उल्लेख “चिमूटभर महिला सभासदांचा विरोध” असा केला. या शब्दामुळे सभागृहातील वातावरण अधिकच तापले आणि महिला शिक्षकांनी आक्रमक होत जोरदार गोंधळ घातला. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून शेवटी संबंधित महिला संचालकाने तो शब्द मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली. दिलगिरीनंतरही सभेत वारंवार गोंधळ सुरूच राहिला.

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महिला संचालकाचे विधान अन महिला शिक्षिकेला भोवळ-

सभेत बोलताना एका महिला संचालकाने विरोध करणाऱ्यांचा उल्लेख “चिमूटभर महिला सभासदांचा विरोध” असा केल्याने सभागृहातील महिला शिक्षिका प्रचंड आक्रमक झाल्या. यामुळे झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळात आणि प्रचंड गदारोळामुळे एका महिला शिक्षिकेला भोवळ आल्याचा प्रकार घडला.

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गुरूऊमाली गुरुकुल संघटना यांच्या मागण्या :-

  • बाहेरच्या जिल्ह्यातील सभासद चालणार नाहीत
  • 7% कर्ज व्याजदर झालं पाहिजे
  • कंत्राटी कर्मचारी यादी जाहीर करा
  • जिल्ह्य़ाबाहेरील शिक्षकांना सभासदत्व देणारा पोटनियम रद्द करा
  • अहिल्यानगर प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या वार्षिक सभेत होणाऱ्या गोंधळाची परंपरा यंदाही कायम राहिल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे.

Web Title: D mart softy ice cream issue raises food safety concerns among customers

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Published On: Aug 02, 2026 | 03:50 PM

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