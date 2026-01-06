Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kolhapur News: सोशल मीडियावर ओळख! आई बापाला सोडून मुलगी निघाली प्रियकराला भेटायला; हातकणंगले मध्ये घडला पिक्चर सीन

कोल्हापूरच्या हातकणंगलेतील 14 वर्षीय मुलगी सोशल मीडियावर झालेल्या ओळखीमुळे प्रियकराला भेटण्यासाठी थेट उत्तर प्रदेशातील रायबरेलीला निघाली. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे लोणंद स्थानकात तिला ताब्यात घेण्यात आलं.

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:14 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सोशल मीडियावर ओळख, मैत्रीचं प्रेमात रूपांतर
  • अल्पवयीन मुलगी कोयना एक्सप्रेसने रायबरेलीकडे रवाना
  • सातारा पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे लोणंदला शोध लागला
कोल्हापूर: आजकाल अनेक जण ओळख वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करतात. अशीच एक घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले मध्ये घडली आहे. सोशल मीडियावर दोघांची ओळख झाली. आधी सुरुवातीला त्यांची मैत्री झाली आणि नंतर मैत्रीच रुपांतर हे प्रेमात झालं. मात्र सोशल मीडियावर जरी ते आभासी जवळ असले तरी तो राहायला मात्र थेट उत्तर प्रदेशात होता. मुलीला राहवल नाही तिने थेट आई बापाला सोडून उत्तर प्रदेशला जाण्याचा रस्ता धरला. मात्र तिचा डाव हा अर्ध्यावरच फसला, तो कसा? वाचा.

धाकट्या भावाने केला थोरल्या भावाचा खून; झोपेत असताना धारदार शस्त्राने वार केला अन्…

घरच्यांची पोलिसांत बेपत्ता असल्याची तक्रार यंत्रणा लागली कामाला

मुलीचे कुटुंबीय हे मध्यमवर्गीय आहे. कामाच्या निमित्ताने ते हातकणंगले शहरात स्थायिक झाले आहेत. सोमवारी सकाळी मुलगी घरातून बेपत्ता झाली आणि तिने थेट रायबरेलीची वाट धरली. मात्र पोलिसांनी तत्काळ शोध मोहीम सुरू केली. मुलीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. मुलीने हातकणंगले मधून बेपत्ता झाली आणि थेट कोयना एक्सप्रेसची वाट तिने धरली.

पोलिसांनी रेल्वे डब्यात राबवली शोधमोहीम

सातारा पोलिसांना ज्यावेळी याचा निरोप देण्यात आला तेव्हा सातारा पोलिसांनी रेल्वे पोलिसांशी संपर्क साधला आणि तातडीने शोध मोहीम सुरू केली. ती मुलगी ही लोणंद रेल्वे स्थानकावर आढळून आली. सध्या तिला आता पोलिसांनी कुटुंबाच्या हवाली केल आहे. मात्र या घटनेने एकच खळबळ उडाली. १४ वर्षाची मुलगी सोशल मीडियावरच्या आभासी जगामुळे थेट रायबरेलीला निघाली होती. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे मुलगी सातारा जिल्ह्याची हद्द ओलांडू शकली नाही.

सोशल मीडियावरची ओळख ठरू शकते धोकादायक

सोशल मीडियावर मैत्री करत असताना खात्री करून घ्या. सोशल मीडियावरच्या ओळखीमुळे अनेक जण गैरफायदा पण घेवू शकतात. खात्री पटल्याशिवाय कोणतेही पाऊल उचलू नका. या मुलीला काही माहिती नसताना ती मात्र प्रियकराला शोधायला आई बाप सोडून रायबरेलीला निघाली होती.

 

Pune Crime: ‘वडील गंभीर आहेत’ आणि…; बनावट इमर्जन्सी कॉलने डॉक्टरांना बोलावलं अन् चाकूच्या धाकात लुटलं

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले येथून मुलगी बेपत्ता झाली होती.

  • Que: मुलगी कुठे आणि का निघाली होती?

    Ans: सोशल मीडियावर ओळख झालेल्या प्रियकराला भेटण्यासाठी रायबरेली (उत्तर प्रदेश) येथे निघाली होती.

  • Que: मुलगी कशी सापडली?

    Ans: सातारा पोलिसांनी रेल्वे पोलिसांच्या मदतीने लोणंद रेल्वे स्थानकावर तिला शोधून कुटुंबाच्या ताब्यात दिलं.

Web Title: Kolhapur news leaving her parents behind the girl set out to meet her lover

Published On: Jan 06, 2026 | 03:14 PM

