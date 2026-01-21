Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

लातूर महानगरपालिकेचे रणांगण आटोपल्यानंतर निकाल जाहीर होताच, स्वीकृत सदस्य म्हणून वर्णी लागण्यासाठी काँग्रेस आणि BJP या दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी जमू लागली आहे. राजकारणी मुंडावळ्या बांधलेले इच्छुक देखील जमू लागले.

Updated On: Jan 21, 2026 | 02:33 PM
Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार 

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • लातूर महापालिकेत स्वीकृत सदस्य आता सात
  • स्वीकृत सदस्यांच्या वाटपावर शिक्कामोर्तब
  • काँग्रेस-वंचितच्या वाट्याला पाच, तर भाजपाकडे दोन जागा
 

Latur Municipal Corporation 2026: लातूर महानगरपालिकेचे रणांगण आटोपल्यानंतर निकाल जाहीर होताच, स्वीकृत सदस्य म्हणून वर्णी लागण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी जमू लागली आहे. अर्थात लातूर मनपामध्ये स्वीकृत सदस्यांची एकूण संख्या पाच आहे. या भोवतीच राजकारणी मुंडावळ्या बांधलेले इच्छुक यांच्याबरोबरच पत्रकारही पिंगा घालत आहेत. मुळात, स्वीकृत सदस्य संख्येचे गणित अजून कोणालाच सुटलेले दिसत नाही. पाच या संख्येभोवती फेर धरणारे तर काँग्रेस-वंचित आघाडील तीन आणि भाजपाच्या वाट्‌याला दोन अशी वाटणीही करुन मोकळे झाले आहेत. परंतु, लातूर महापालिकेची स्वीकृत सदस्य संख्या आता ५ ऐवजी ७ राहणार आहे. या संबंधीचे परिपत्रक राजकारण्यांनाच काय, प्रत्यक्ष महापालिकेच्याही पाहण्यात आले नसावे.

हेही वाचा: Latur Panchayat Samiti Election 2026: पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू

२० मार्च २०२३ रोजी राज्यपालांचीही संमती

तथापि, राजकारण्यांसह पत्रकारांच्याही ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम क्र. १४’ मध्ये तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२३ मध्ये सुधारणा झाल्याचे गावीही नाही. या सुधारणेला २० मार्च २०२३ रोजी तत्कालीन राज्यपालांनीही संमती दिली आहे. ही संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राज्यपत्रात २३ मार्च २०२३ रोजी हा सुधारित अधिनियम प्रथम प्रसिद्ध झाला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये जे राजपत्र प्रसिद्ध केले, त्यात असे म्हटले आहे की, ज्या अर्थी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे, त्या अर्थी भारतीय गणराज्याच्या ७४ व्या वर्षी पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे. या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम २०२३ असे नामाभिधान करण्यात आले आहे.

हेही वाचा: Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

एकूण नगरसेवक संख्यांच्या १० टक्के जागा

लातूर महानगरपालिकेची एकूण सदस्य संख्या ७० आहे. ७० च्या १० टक्के म्हणजे ७ स्वीकृत सदस्य असले पाहिजेत. आपण मात्र पाच ही स्वीकृत सदस्य संख्या गृहित धरुनच गणिते घालत बसलो आहोत. पूर्वी सरसकट पाचची तरतूद होती. आता पाचचे लॉक काढून ते १० वर टाकल्याचे या सुधारणेद्वारे स्पष्ट झाले आहे. १० वर लॉक असल्याने मनपाची सदस्य संख्या १०० वा अधिक असली तरी स्वीकृत सदस्य मात्र १० च असणार आहेत. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर वगैरे मोठ्या महापालिकेत सुद्धा आता १० पेक्षा अधिक स्वीकृत सदस्यांची संख्या नसणार आहे. संख्याबळाच्या तांत्रिक समीकरणानुसार, स्वीकृत सदस्य संख्येच्या सातपैकी पाच जागांवर कॉंग्रेस-वंचित आघाडीचा कोटा राहील, तर भाजपाच्या पदरात दोन जागा निश्चित आहेत. त्यात आता अधिक गणिते घालण्याची गरज नाही.

Web Title: Latur municipal corporation nominated members rise from 5 to 7

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र
1

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान
2

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
3

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Latur Panchayat Samiti Election 2026: पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू
4

Latur Panchayat Samiti Election 2026: पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM