Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

St Bus News: महाबळेश्वर एसटीचा ‘राम भरोसे’ प्रवास अखेर संपला! १० नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस दाखल

Updated On: Jun 02, 2026 | 01:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

महाबळेश्वर एसटी आगारातील जुना ताफा बदलण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून १० नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस आगारात दाखल झाल्या आहेत. यामुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांच्या प्रवासाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाबळेश्वर एसटीचा 'राम भरोसे' प्रवास अखेर संपला! १० नव्या 'राजमाता जिजाऊ' बसेस दाखल

महाबळेश्वर एसटीचा 'राम भरोसे' प्रवास अखेर संपला! १० नव्या 'राजमाता जिजाऊ' बसेस दाखल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महाबळेश्वर एसटीचा ‘राम भरोसे’ प्रवास अखेर संपला
  • १० नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस दाखल
  • एसटी प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार
महाबळेश्वर : गेल्या अनेक दिवसांपासूनचा महाबळेश्वरकरांचा खिलखीळ्या झालेल्या बसेस मुळे प्रवाशांचा छळ, नवीन बससाठी केलेले उग्र आंदोलन, अनेक नेत्यांच्या उंबरठ्या झिजवून पदरी आलेली निराशा आणि एसटी प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार… या सगळ्याला आता काही अंशी विराम मिळाला आहे. महाबळेश्वर एसटी आगाराचा ‘राम भरोसे’ झालेला आणि प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणारा प्रवास अखेर सुधारणार आहे महाबळेश्वर आगाराला १० अत्याधुनिक ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस उपलब्ध झाल्या आहेत, ज्यामुळे खिळखिळ्या झालेल्या आगाराला खऱ्या अर्थाने ‘संजीवनी’ मिळाली आहे.

महाबळेश्वर हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ असूनही येथील एसटी प्रशासनाने स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांना वाऱ्यावर सोडले होते . जुन्या, खिळखिळ्या गाड्या आणि बसेसची तीव्र टंचाई यामुळे प्रवाशांना नाहक मानसिक व शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत होते . पर्यटन हंगामात तर बसेस अपुऱ्या पडत असल्याने पर्यटकांचे अतोनात हाल होत होते. यासाठी दोन्ही शिवसेनेच्या गटांनी अनेकवेळा आंदोलने केली, लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार मागण्या केल्या, पण प्रत्येक वेळी पोकळ आश्वासनापलीकडे काहीही मिळाले नव्हते. अखेर जनतेच्या मागणीची शिवसेनेच्या आंदोलनाची दखल घेतल्याने १० नवीन बसेस मंजूर होऊन ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत.

Raigad Fort : रायगडावर रंगणार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा, ४० समित्यांमार्फत जय्यत नियोजन, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

राज्य परिवहन महामंडळाच्या ७८ व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून महाबळेश्वर आगारात या १० नवीन आणि सुसज्ज बसेसचे पूजन आज अत्यंत उत्साहात पार पडले यावेळी ज्येष्ठ प्रवाशांच्या हस्ते केक कापून एसटी महामंडळाचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला या नवीन गाड्या ताफ्यात आल्यामुळे त्रस्त झालेल्या प्रवाशांमध्ये आणि हताश झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आता कुठे काही अंशी आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे .

महाबळेश्वरचा डोंगराळ भाग आणि वळणावळणाचे धोकादायक घाट रस्ते पाहता, जुन्या गाड्यांमुळे अपघाताची टांगती तलवार असायची. मात्र, आता दाखल झालेल्या या नवीन बसेस अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त आणि अत्यंत आरामदायी आहेत त्यामुळे या वळणावळणाच्या घाटांमधून प्रवास करताना प्रवाशांचा आणि पर्यटकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुखकर आणि सुसह्य होणार आहे यात शंका नाही.

या बस पूजन कार्यक्रमाला जिल्हा बँकेचे राजेंद्र राजपुरे, जिल्हा परिषद सदस्य अजित संकपाळ, पंचायत समिती सभापती शकुंतला चोरमले, उपसभापती संजय मोरे, पंचायत समिती सदस्य संजय शेलार, प्रवीण भिलारे,आगार व्यवस्थापक महेश जाधव, सहाय्यक वाहतूक अधीक्षक प्राजक्ता मोहिते, आगार लेखाकार महेश शिंदे, सहाय्यक कार्यशाळा अधीक्षक जयवंत केदार, वाहतूक निरीक्षक शाहरुख खान, तसेच किरण धुमाळ,गणेश उतेकर, मेघा चोरगे, सतीश ओंबळे, विजय नायडू यांसह स्थानिक नागरिक व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कित्येक दिवसांची प्रतीक्षा संपवून महाबळेश्वरकरांना हक्काच्या गाड्या मिळवून दिल्याबद्दल सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्राची लाडकी ‘दख्खनची राणी’ ९६ वर्षांची! सीएसएमटी स्थानकात वाढदिवस उत्साहात; पंजाब मेलची ११४ वर्षांची वाटचाल

Web Title: Mahabaleshwar st new rajmata jijau buses news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 01:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई करणार; प्रताप सरनाईकांचा देवगड आगारातील अधिकाऱ्यांना इशारा
1

समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा निलंबनाची कारवाई करणार; प्रताप सरनाईकांचा देवगड आगारातील अधिकाऱ्यांना इशारा

चिपळूण बसस्थानकाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होणार, अतिरिक्त निधीचीही तयारी; प्रताप सरनाईक यांची ग्वाही
2

चिपळूण बसस्थानकाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होणार, अतिरिक्त निधीचीही तयारी; प्रताप सरनाईक यांची ग्वाही

“सर्व सुविधांनी युक्त बसस्थानक उभारून प्रवाशांना…”; प्रताप सरनाईक यांची पाली बसस्थानकाला भेट
3

“सर्व सुविधांनी युक्त बसस्थानक उभारून प्रवाशांना…”; प्रताप सरनाईक यांची पाली बसस्थानकाला भेट

बस चालक-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी MSRTC-HNCII पुढे; कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती अभियान
4

बस चालक-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी MSRTC-HNCII पुढे; कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती अभियान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील ‘या’ वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील ‘या’ वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
Vidhan Parishad Election 2026: पार्थ पवारांची मध्यस्थी यशस्वी, मनधरणीनंतर सुनील टिंगरेंची माघार

Vidhan Parishad Election 2026: पार्थ पवारांची मध्यस्थी यशस्वी, मनधरणीनंतर सुनील टिंगरेंची माघार

Jun 02, 2026 | 02:16 PM
Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Jun 02, 2026 | 02:15 PM
SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

Jun 02, 2026 | 02:13 PM
8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

Jun 02, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM