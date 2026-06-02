Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raigad Fort : रायगडावर रंगणार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा, ४० समित्यांमार्फत जय्यत नियोजन, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Updated On: Jun 02, 2026 | 12:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

Shivrajyabhishek Sohala 2026: अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे दुर्गराज रायगड येथे ५ आणि ६ जून रोजी ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा विविध उपक्रमांसह साजरा केला जाणार आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४० समित्यांमार्फत नियोजन सुरू असून प्रशासनासोबत समन्वय बैठकीत तयारीचा आढावा घेण्यात आला.

रायगडावर रंगणार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा, ४० समित्यांमार्फत जय्यत नियोजन, जाणून घ्या सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक

रायगडावर रंगणार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा, ४० समित्यांमार्फत जय्यत नियोजन, जाणून घ्या सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दुर्गराज रायगडावर ५-६ जूनला शिवराज्याभिषेक सोहळा
  • ३५३ व्या वर्षानिमित्त भव्य तयारी
  • ४० समित्यांमार्फत जय्यत नियोजन
Shivrajyabhishek Sohala 2026 News Maarthi : रायगडावर येत्या 6 जूनला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जिवंत होणार आहे. दूर्गराज रायगडावर 6 जून 2026 रोजी होणाऱ्या 352 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची शिवभक्तांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. दुर्गराज रायगड येथे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 5 आणि 6 जून रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा अत्यंत दिमाखात आणि वैविध्यपूर्ण उपक्रमांनी साजरा केला जाणार आहे.

६ जून १६७४ रोजी दुर्गराज रायगडावर शिवाजी महाराजांना “छत्रपती” पदाने गौरविण्यात आले आणि हिंदवी स्वराज्याची अधिकृत स्थापना झाली. हा दिवस महाराष्ट्रात आणि विशेषतः रायगडावर अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो.

Raigad News: दुर्गराज रायगडाचा अभिमान पुन्हा ताठ! खुबलढा बुरुज नव्या रूपात, 350 वर्षांनंतर उलगडले रहस्य…

2026 मधील शिवराज्याभिषेक सोहळा कधी?

2026 मध्ये रायगडावर ६ जून आणि तिथीनुसार २६ जून रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यंदा हा ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन आहे.

रायगडावरील कार्यक्रमाचे स्वरूप

शुक्रवार, 5 जून 2026
दुपारी 3:30 – पाचाड येथील राजमाता जिजाऊसाहेब यांच्या समाधीस अभिवादन.
दुपारी 4.00 – संभाजीराजे व शहाजीराजे यांच्याकडून पायी गड चढण्यास सुरुवात.
दुपारी 4.15 – नगारखाना येथे समिती व रायगड जिल्हा प्रशासन यांच्या उपस्थितीत गडपूजन.
दुपारी 4.30 – संयोगीताराजे यांच्या हस्ते ‘धार तलवारीची युद्धकला महाराष्ट्राची’ या युद्धकलेच्या प्रात्यक्षिकांचे भव्य उद्घाटन.
रात्री 8.00 – राजसदर येथे ‘जागर शिवशाहिरांचा स्वराज्याच्या इतिहासाचा’ हा शाहिरी कार्यक्रम.
रात्री 9.00 – शिरकाई मंदिर येथे गडदेवता शिरकाई देवीचा पारंपारिक गोंधळ.
रात्री 9.30 – जगदीश्वर मंदिर येथे वारकरी संप्रदायाकडून कीर्तन व भजन.

शनिवार, 6 जून 2026 (मुख्य सोहळा)
सकाळी 7.00 – नगारखाना येथे शहाजीराजे यांच्या हस्ते विधीवत ध्वजारोहण.
सकाळी 9.30 – शिवछत्रपतींच्या पालखीचे राजसदर येथे भव्य आगमन.
सकाळी 10.00 – संभाजीराजे यांच्या हस्ते शिवछत्रपतींच्या उत्सवमूर्तीस मुख्य अभिषेक, तसेच राजसदरवरील सिंहासनारूढ मूर्तीस सुवर्णमुद्रांचा जयघोषात अभिषेक.
सकाळी 10.20 – युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांचे देश-विदेशातून आलेल्या शिवभक्तांना जाहीर संबोधन.
सकाळी 10.30 – ‘सोहळा पालखीचा, स्वराज्याच्या ऐक्याचा शिवराज्याभिषेक’ या मुख्य पालखी सोहळ्यास सुरुवात.
सकाळी 11 ते 12 – शिवछत्रपतींच्या पालखीचे जगदीश्वर मंदिर येथे आगमन.
दुपारी 12.15 – जगदीश्वर मंदिर येथे वारकरी संप्रदायाला आषाढी पंढरीच्या वारीसाठी मानाचा ध्वज प्रदान.
दुपारी 12:25 – शिवछत्रपतींच्या पवित्र समाधीस अभिवादन करून सोहळ्याची सांगता होईल.

रायगडावर जाणाऱ्यांसाठी सूचना

मोठ्या प्रमाणावर गर्दी अपेक्षित असल्याने प्रवास आणि मुक्कामाचे नियोजन आधी करणे महत्त्वाचे आहे. काही शिवभक्तांच्या अनुभवांनुसार, गर्दीमुळे वाहतूक, बस आरक्षण आणि गडावर हालचालीसाठी वेळ लागू शकतो.

Raigad News: रायगडच्या पर्यायी मार्गावर प्रश्नचिन्ह; कोट्यवधी खर्चानंतरही प्रवास धोकादायक, ग्रामस्थ संतप्त

Web Title: Shivrajyabhishek sohala 2026 on june 6 raigad fort 353rd anniversary full schedule timetable

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू
1

Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू

Raigad News: महाडमध्ये दूषित पाण्याचा कहर! पानसरे मोहल्ल्यात दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक हैराण
2

Raigad News: महाडमध्ये दूषित पाण्याचा कहर! पानसरे मोहल्ल्यात दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक हैराण

Raigad Crime: रायगडमध्ये अज्ञात महिलेचा आठ दिवस जुना मृतदेह आढळला; हत्या की घातपात?
3

Raigad Crime: रायगडमध्ये अज्ञात महिलेचा आठ दिवस जुना मृतदेह आढळला; हत्या की घातपात?

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध
4

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील ‘या’ वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील ‘या’ वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

Jun 02, 2026 | 02:19 PM
Vidhan Parishad Election 2026: पार्थ पवारांची मध्यस्थी यशस्वी, मनधरणीनंतर सुनील टिंगरेंची माघार

Vidhan Parishad Election 2026: पार्थ पवारांची मध्यस्थी यशस्वी, मनधरणीनंतर सुनील टिंगरेंची माघार

Jun 02, 2026 | 02:16 PM
Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Jun 02, 2026 | 02:15 PM
SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

Jun 02, 2026 | 02:13 PM
8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

Jun 02, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM