Raigad Fort : रायगडावर रंगणार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा, ४० समित्यांमार्फत जय्यत नियोजन, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

६ जून १६७४ रोजी दुर्गराज रायगडावर शिवाजी महाराजांना “छत्रपती” पदाने गौरविण्यात आले आणि हिंदवी स्वराज्याची अधिकृत स्थापना झाली. हा दिवस महाराष्ट्रात आणि विशेषतः रायगडावर अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो.
Raigad News: दुर्गराज रायगडाचा अभिमान पुन्हा ताठ! खुबलढा बुरुज नव्या रूपात, 350 वर्षांनंतर उलगडले रहस्य…
2026 मध्ये रायगडावर ६ जून आणि तिथीनुसार २६ जून रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यंदा हा ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन आहे.
शुक्रवार, 5 जून 2026
दुपारी 3:30 – पाचाड येथील राजमाता जिजाऊसाहेब यांच्या समाधीस अभिवादन.
दुपारी 4.00 – संभाजीराजे व शहाजीराजे यांच्याकडून पायी गड चढण्यास सुरुवात.
दुपारी 4.15 – नगारखाना येथे समिती व रायगड जिल्हा प्रशासन यांच्या उपस्थितीत गडपूजन.
दुपारी 4.30 – संयोगीताराजे यांच्या हस्ते ‘धार तलवारीची युद्धकला महाराष्ट्राची’ या युद्धकलेच्या प्रात्यक्षिकांचे भव्य उद्घाटन.
रात्री 8.00 – राजसदर येथे ‘जागर शिवशाहिरांचा स्वराज्याच्या इतिहासाचा’ हा शाहिरी कार्यक्रम.
रात्री 9.00 – शिरकाई मंदिर येथे गडदेवता शिरकाई देवीचा पारंपारिक गोंधळ.
रात्री 9.30 – जगदीश्वर मंदिर येथे वारकरी संप्रदायाकडून कीर्तन व भजन.
शनिवार, 6 जून 2026 (मुख्य सोहळा)
सकाळी 7.00 – नगारखाना येथे शहाजीराजे यांच्या हस्ते विधीवत ध्वजारोहण.
सकाळी 9.30 – शिवछत्रपतींच्या पालखीचे राजसदर येथे भव्य आगमन.
सकाळी 10.00 – संभाजीराजे यांच्या हस्ते शिवछत्रपतींच्या उत्सवमूर्तीस मुख्य अभिषेक, तसेच राजसदरवरील सिंहासनारूढ मूर्तीस सुवर्णमुद्रांचा जयघोषात अभिषेक.
सकाळी 10.20 – युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांचे देश-विदेशातून आलेल्या शिवभक्तांना जाहीर संबोधन.
सकाळी 10.30 – ‘सोहळा पालखीचा, स्वराज्याच्या ऐक्याचा शिवराज्याभिषेक’ या मुख्य पालखी सोहळ्यास सुरुवात.
सकाळी 11 ते 12 – शिवछत्रपतींच्या पालखीचे जगदीश्वर मंदिर येथे आगमन.
दुपारी 12.15 – जगदीश्वर मंदिर येथे वारकरी संप्रदायाला आषाढी पंढरीच्या वारीसाठी मानाचा ध्वज प्रदान.
दुपारी 12:25 – शिवछत्रपतींच्या पवित्र समाधीस अभिवादन करून सोहळ्याची सांगता होईल.
मोठ्या प्रमाणावर गर्दी अपेक्षित असल्याने प्रवास आणि मुक्कामाचे नियोजन आधी करणे महत्त्वाचे आहे. काही शिवभक्तांच्या अनुभवांनुसार, गर्दीमुळे वाहतूक, बस आरक्षण आणि गडावर हालचालीसाठी वेळ लागू शकतो.
Raigad News: रायगडच्या पर्यायी मार्गावर प्रश्नचिन्ह; कोट्यवधी खर्चानंतरही प्रवास धोकादायक, ग्रामस्थ संतप्त