मुंबईत ‘Where Silence Becomes Form’चे आयोजन; हिमालयीन स्मृतींनी प्रेरित कलाकृतींची अनोखी मेजवानी

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:05 PM IST
सारांश

मुंबईत ‘Where Silence Becomes Form’ या प्रदर्शनाचे आयोजन केले जात आहे. हे एक हिमालयीन स्मृतींनी प्रेरित कलाकृतींचे विशेष आर्ट एक्झिबिशन आहे.

विस्तार

मुंबईच्या गजबजाटात आणि वाढत्या उकाड्यात शांततेचा अनुभव देणारे ‘Where Silence Becomes Form’ (जिथे मौन आकार घेते) हे प्रदर्शन सध्या कलारसिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ९ ते १५ जूनदरम्यान मुंबईतील Jehangir Art Gallery येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रदर्शनात समकालीन भारतीय कलाकार Nidhi Sharma यांच्या नव्या कलाकृती सादर करण्यात आल्या आहेत.

या प्रदर्शनातून निधी शर्मा यांनी हिमालयीन भू-दृश्यांच्या स्मृतींना कलात्मक रूप देत शांतता, स्थिरता आणि अंतर्मुखतेचा अनुभव प्रेक्षकांसमोर मांडला आहे. त्यांच्या चित्रांमध्ये लँडस्केप केवळ दृश्य स्वरूपात न येता, एक भावनिक आणि चिंतनशील प्रवास म्हणून उलगडताना दिसते.

प्रदर्शनातील कलाकृतींमध्ये स्थिरता (Stillness) ही संकल्पना मध्यवर्ती आहे. स्तरित पृष्ठभाग, धूसर क्षितिजे, मृदू रंगछटा आणि संयत रचनांमधून कलाकाराने असे दृश्यविश्व निर्माण केले आहे, जे प्रेक्षकांना आत्मचिंतन आणि अंतःशांतीकडे घेऊन जाते. अॅक्रेलिक रंगांचे विविध स्तर आणि धुक्यासारख्या मऊ पोतांचा वापर करून साकारलेल्या या कलाकृती प्रत्यक्ष पाहिलेल्या निसर्गदृश्यांपेक्षा स्मरणात राहिलेल्या अनुभवांसारख्या भासतात.

हिमालयातील निसर्ग, त्याची शांतता आणि विशालता यांपासून प्रेरणा घेतलेल्या या कलाकृती वातावरण, विलय, अस्तित्व आणि उदय पावणाऱ्या भावनांचा शोध घेतात. त्यामुळे ‘Where Silence Becomes Form’ हे प्रदर्शन केवळ चित्रांचे प्रदर्शन न राहता, प्रेक्षकांना स्वतःशी संवाद साधण्याची संधी देणारा एक अनुभव बनले आहे.कला, निसर्ग आणि शांततेचा संगम अनुभवू इच्छिणाऱ्या रसिकांसाठी हे प्रदर्शन एक वेगळे आकर्षण ठरत असून, मुंबईच्या धकाधकीत काही क्षण निवांत घालवण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहे.

हे प्रदर्शन मौनाला केवळ अनुपस्थिती म्हणून न पाहता, त्याला एक ठोस आणि प्रभावी उपस्थिती म्हणून सादर करते. येथे परिदृश्य भौगोलिक मर्यादांपलीकडे जाऊन भावनिक, मानसिक आणि ध्यानमय अनुभवाचे रूप धारण करते.या प्रदर्शनातील कलाकृतींमध्ये हिमालयीन परिसराशी कलाकाराची खोल आणि आत्मीय नाळ स्पष्टपणे जाणवते. वास्तववादी मांडणीच्या पलीकडे जात या रचना स्मृती, प्रकाश आणि अवकाश यांच्या सूक्ष्म संगमातून एक अंतर्मुख अनुभव निर्माण करतात. प्रेक्षकांसमोर उभे राहणारे हे दृश्यविश्व केवळ पाहण्यापुरते मर्यादित न राहता, अनुभवण्याजोगे आणि जाणिवांशी संवाद साधणारे ठरते.

या संग्रहात मोठ्या आकाराच्या चित्रांसोबतच काही सूक्ष्म आणि आत्मीय अभ्यासचित्रांचाही समावेश आहे. सर्व कलाकृती एका शांत, संयत दृश्यभाषेशी जोडलेल्या आहेत, ज्यांची मुळे स्थिरता, स्मृती आणि अनुभूती या तिन्ही संकल्पनांमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत.

कलाकार परिचय

Nidhi Sharma या समकालीन भारतीय कलाकार असून त्यांच्या कलायात्रेचा केंद्रबिंदू स्थिरता, स्मृती आणि परिदृश्य यांचा भावनिक अनुभव म्हणून शोध घेणे हा आहे. त्या प्रामुख्याने अॅक्रेलिक माध्यमात कार्य करतात. त्यांच्या कलाकृतींना हिमालयीन भू-दृश्ये, विस्मृतीत गेलेली मंदिरे तसेच उपस्थिती आणि अनुपस्थिती यांतील सूक्ष्म बदलते संबंध यांपासून प्रेरणा मिळते.

गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी भारतासह परदेशात विविध प्रदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला आहे. टोकियो, दुबई, हाँगकाँग आणि मुंबई येथील प्रमुख कला मेळ्यांमध्ये त्यांनी आपली कला सादर केली आहे. त्यांच्या एकल प्रदर्शनांमधूनही त्यांनी स्वतंत्र कलाभाषा विकसित केली आहे.

त्यांची कलानिर्मिती प्रक्रिया सहज, स्तरित आणि अंतःप्रेरणेवर आधारित असून ती अमूर्तन (Abstraction) आणि अवकाशीय स्मृती (Spatial Memory) यांच्यात एक संतुलित संवाद निर्माण करते. त्यामुळे त्यांच्या कलाकृती केवळ दृश्य अनुभव न राहता, स्मृती आणि जाणिवांच्या पातळीवरही प्रभाव टाकतात.

 

Jun 02, 2026 | 03:05 PM

