Mumbai News: मुंबईत विजेच्या उघड्या तारांचे मोठे संकट! वीजमाफियांच्या जाळ्यात अडकली अनेक नागरिकांची आयुष्ये

मुसळधार पावसामुळे मुंबई ठप्प झाली असून, मुंबईकरांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये आणखी एक भीषण दृश्य समोर येत आहे. येथे, कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे पसरलेल्या उघड्या आणि बेकायदेशीर विजेच्या तारा मोठ्या संकटाला आमंत्रण देत आहेत. विजेचे वाढते दर आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे, या भागातील रहिवासी वीज माफियांच्या जाळ्यात अडकण्यास भाग पडले आहेत आणि हतबल झाले आहेत. हे माफिया काही रुपयांसाठी लोकांचे जीव धोक्यात घालून बेकायदेशीरपणे वीजपुरवठा करतात. वीजमाफियांच्या या जीवघेण्या तारा लोकांच्या घरांच्या छपरांमधून, खिडक्यांमधून आणि अरुंद गल्ल्यांमधून जातात. अनेक ठिकाणी या तारा पूर्णपणे उघड्या आणि जीर्ण झालेल्या आहेत. पावसाळ्यात थोडासा निष्काळजीपणाही जीवघेणा ठरू शकतो.(फोटो सौजन्य – AI)
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मुंबईच्या सोसाट्याच्या वाऱ्यांनी आणि मुसळधार पावसाने त्रस्त आहे, ज्यामुळे झाडे कोसळून आणि पाणी साचून आधीच जीवितहानी होत आहे. जर पोलीस आणि वीज विभागाने तातडीने कारवाई केली नाही किंवा या बेकायदेशीर जोडण्यांवर वेळेवर कारवाई केली नाही, तर येत्या काही दिवसांत या उघड्या तारांमुळे आणखी अनेक निष्पाप लोकांचा बळी जाऊ शकतो. प्रशासनाने लवकरात लवकर जागे झाले पाहिजे, अन्यथा निष्काळजीपणाची ही ‘वीज’ कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना घडवू शकते.
या तारांचा पाण्याशी संपर्क आल्यास विजेचा धक्का बसू शकतो. आकडेवारी एक गंभीर परिस्थिती दर्शवते. केवळ गोवंडी आणि मानखुर्दसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागातच, गेल्या दोन वर्षांत विजेचा धक्का लागून २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. साधारणपणे, प्रत्येक पावसाळ्यात २ ते ८ मृत्यूंची नोंद होते. यावेळी परिस्थिती आणखी विनाशकारी असू शकते.