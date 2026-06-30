Top Marathi News Today Live : पंतप्रधान मोदी करणार मंत्रिमंडळासोबतच संघटनात्मक फेरबदल

30 Jun 2026 11:00 AM (IST)
आषाढी वारीसाठी भाविक ट्रॅक्टरने पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाले होते. मध्यरात्री १ वाजेच्या सुमारास करजगाव परिसराजवळ मागून येणाऱ्या एका वेगवान आयशर मालवाहू वाहनाने ट्रॅक्टरला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत ट्रॅक्टरचा चक्काचूर झाला. अपघाताचा आवाज ऐकून परिसरातील स्थानिक ग्रामस्थ तातडीने मदतीसाठी घटनास्थळाकडे धावले. ग्रामस्थांनी देवदूत बनत ट्रॅक्टरखाली अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढले.
30 Jun 2026 10:50 AM (IST)
तेहरान/वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराणमधील प्रस्तावित असलेल्या कतारमधील चर्चेबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कतारची राजधानी दोहा येथए दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा होणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेसोबत कोणतीही बैठक निश्चित नसल्याचे इराणने म्हटले आहे.
30 Jun 2026 10:40 AM (IST)
जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना सामोर आली आहे. महिला आणि मुलींच्या प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एका ४० वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर अत्याचार करतांना व्हिडीओ ही बनवण्यात आला. हा अत्याचार तिच्या मित्रासमोरच करण्यात आला. त्यांनतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. महिलेला हे समजल्यांनंतर तिने पोलिसात धाव घेतले. पोलिसांनी १४ आरोपींना अटक केली आहे
30 Jun 2026 10:30 AM (IST)
अखेर गेमर्सची प्रतिक्षा संपली आहे. रॉकस्टार गेम्सने अखेर GTA 6 च्या प्री-ऑर्डर बुकिंगला सुरुवात केली आहे. भारतासह जगभरातील प्लेअर्ससाठी 25 जूनपासून गेम प्री ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. प्ले स्टेशन स्टोअर, एक्सबॉक्स स्टोअर आणि निवडक रिटेल स्टोअर्सद्वारे प्लेअर्स हा गेम प्री-बुक करू शकतात. 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी GTA 6 प्लेस्टेशन 5 आणि एक्सबॉक्स सिरीज S/X वर रिलीज केला जाणार आहे. भारतात या गेमची सुरुवातीची किंमत 5,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर, अल्टिमेट एडीशनची किंमत 7,499 रुपये ठेवली आहे. विशेष म्हणजेच स्टँडर्ड एडीशनची किंमत आतापर्यंतच्या अनेक AAA गेम्सपेक्षा जास्त आहे. सध्या GTA 6 स्टँडर्ड एडीशन आणि अल्टीमेट एडीशन अशा दोन एडीशनमध्ये उपलब्ध आहे. स्टँडर्ड एडीशनची किंमत भारतात 5,999 रुपये आणि अमेरिकेत 79.99 डॉलर आहे. तर अल्टीमेट एडीशनची किंमत भारतात 7,499 रुपये आणि अमेरिकेत 99.99 डॉलर आहे.
30 Jun 2026 10:20 AM (IST)
सदर घटना ही उत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथून समोर येत आहे. इथे एका तरुणाने स्वत:ला व्हायरल करण्यासाठी मेलेल्या सापाची मदत घेतली. परंतु काहीतरी वेगळा आणि थरारक स्टंट करुन दाखवण्याच्या प्रयत्नात पुढे जाऊन त्याचेच नुकसान झाले. समोर आलेल्या माहितीनुसार व्यक्तीने मेलेल्या सापाला आपल्या तोंडात ठेवून व्हिडिओत दाखवले ज्यानंतर काही वेळातच त्यांची प्रकृती ढासळली. व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करावे लागले जिथे उपचारानंतर आता हळूहळू त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे.
30 Jun 2026 10:10 AM (IST)
गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. इराण-अमेरिका, इस्त्रायल युद्धानंतर आता रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे सर्वसामान्य जनतेत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. रशियाने युक्रेनमध्ये क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला केला. या हल्ल्यांमध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला असून, ४० जण जखमी झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी युरोपकडून अधिक चांगल्या सुरक्षा व्यवस्थेची मागणी केली आहे.
30 Jun 2026 10:00 AM (IST)
महाराष्ट्रातील वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसविण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर १ जुलैपासून HSRP नसलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असून, संबंधित वाहनधारकांना आरटीओच्या अनेक सेवांपासूनही वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच HSRP न बसविलेल्या वाहनांची आरटीओमधील अनेक महत्त्वाची कामेही रोखण्यात येणार आहेत.
30 Jun 2026 09:50 AM (IST)
परिवहन विभागातील बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा नवा आदर्श निर्माण करत १५५ मोटार वाहन निरीक्षकांच्या शून्य मानवी हस्तक्षेप असलेल्या ऑनलाईन बदली प्रक्रिया परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आल्या.
30 Jun 2026 09:40 AM (IST)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) इम्प्रूवमेंट आणि कंपार्टमेंट परीक्षेचा निकाल कधी जाहीर केला जाणार? हा प्रश्न परीक्षा दिलेल्या सर्व १० वीच्या विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे. १५ मे ते २१ मे २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या निकालाची विद्यार्थी उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. या परीक्षेसाठी ६.६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.
30 Jun 2026 09:30 AM (IST)
जागतिक बाजारातील तेजीनंतर, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, ३० जून रोजी मंगळवारी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी किंचित सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २१ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,९९४ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.
Marathi Breaking News Updates : भाजपने पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. याची सुरुवात मोदी मंत्रिमंडळातील फेरबदलाने होईल, तसेच भाजपच्या संघटनेत मोठे बदल केले जातील, ज्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन टीम स्थापन करण्याचाही समावेश आहे. या संदर्भात भाजपमध्ये बैठका सुरू आहेत. पक्षाच्या सूत्रांनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप मुख्यालय यांच्यात बैठका झाल्या आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी चर्चा करून नितीन नवीन टीमची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. आता फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यावरून परतण्याची प्रतीक्षा आहे. यावेळी भाजपच्या राष्ट्रीय टीममध्ये महत्त्वपूर्ण आणि आश्चर्यकारक निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असेही वृत्त आहे.
भाजपच्या संघटनात्मक रचनेत, मार्गदर्शक मंडळ हे संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या वर आहे. मात्र, ही एक सल्लागार समिती आहे जी पक्षाच्या व्यापक धोरणांवर आपले विचार मांडते. सध्या, भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात पंतप्रधान मोदी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि राजनाथ सिंह या चार नेत्यांचा समावेश आहे.