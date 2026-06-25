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Top Marathi News Today Live : व्हेनेझुएलात शक्तिशाली भूकंप; 22 मजली इमारत कोसळली

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:55 AM
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सारांश

Marathi Breaking Live Updates : लोकल ते ग्लोबल, राजकारण ते समाजकारण, अर्थकारण, क्रीडा विश्वासह अनेक महत्त्वाच्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी 'नवराष्ट्र'ला भेट देत राहा...

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व्हेनेझुएलात शक्तिशाली भूकंप; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त

व्हेनेझुएलात शक्तिशाली भूकंप; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त

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विस्तार

  • 25 Jun 2026 10:55 AM (IST)

    25 Jun 2026 10:55 AM (IST)

    ‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत

    सुपरस्टार रजनीकांत यांचे चाहते त्यांच्या ‘जेलर २’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची वाट पाहत असतानाच, या ज्येष्ठ अभिनेत्याच्या १७३ व्या चित्रपटाचे, ‘धर्मन’चे, पहिले शीर्षक पोस्टर बुधवारी प्रदर्शित करण्यात आले. या चित्रपटाची निर्मिती कमल हासन यांच्या ‘राज कमल फिल्म्स इंटरनॅशनल’ या कंपनीने केली असून, ‘ओह माय कडवुले’ आणि ‘ड्रॅगन’ यांसारख्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे अश्वथ मरिमुथू यांनी याचे दिग्दर्शन केले आहे. ‘धर्मन’चे पहिले पोस्टर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे रजनीकांत यांचा धाक दाखवणारा लूक. यामध्ये ते रक्ताने माखलेले हात असलेल्या एका डॉक्टरच्या भूमिकेत दिसत आहेत.

  • 25 Jun 2026 10:45 AM (IST)

    25 Jun 2026 10:45 AM (IST)

    लोहगड हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; चेतनच्या वडिलांचा दावा- मुलाला बळजबरीने गोवण्यात आलं

    पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर झालेला केतन अग्रवाल हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलं आहे. लोहगड किल्ल्यावरून तरुण व्यवसायिक केतन अग्रवाल (Ketan Agrawal) याला दरीत ढकलून सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांनी मिळून हत्या केली. चेतन चौधरीने पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि स्वतःचे लोकेशन लपवण्यासाठी त्याने आपल्या नोकराचा फोण वापरला. नोकराच्या फोनचे लोकेशन देखील लोहगडाच्या जवळपास आढळले आहेत. आता या प्रकरणी नोकर नीरज कुमार याने पोलिसांना सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र आता आरोपी चेतन चौधरी याच्या वडिलाने “चेतनचा या हत्येशी काहीही संबंध नाही,त्याला या प्रकरणात बळजबरीने गोवण्यात आले आहे,” असा दावा केला आहे.

  • 25 Jun 2026 10:35 AM (IST)

    25 Jun 2026 10:35 AM (IST)

    फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग

    जगावर पुन्हा मोठे संकट घोंगावू लागले आहे. इबोला विषाणूचा धोका वाढत असून आता या भयंकर विषाणूने थेट युरोप गाठला आहे. युरोपीयन शहर फ्रान्समध्ये इबोलाचा पहिला रुग्ण आढळल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामुळे फ्रान्समध्ये आरोग्य यंत्रणा अलर्ट झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये या विषाणूचा संसर्ग आढळला आहे. यामुळे WHO कडून आपत्कालीन घोषणा करण्यात आली आहे.

  • 25 Jun 2026 10:25 AM (IST)

    25 Jun 2026 10:25 AM (IST)

    एनसीईआरटीचा मोठा बदल! ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना आता शिकवली जाणार ‘१९७५ ची आणीबाणी!

    देशातील शालेय अभ्यासक्रमात एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ने (NCERT) इयत्ता ९ वीसाठी सामाजिक शास्त्राचे नवीन पुस्तक जारी केले आहे. यामध्ये देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आणि संवेदनशील राजकीय घडामोडीला स्थान देण्यात आले आहे. या नवीन पुस्तकाचे नाव ‘Understanding Society: India and Beyond-Part 1’ असे आहे. याद्वारे देशात पहिल्यांदाच ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना वर्ष १९७५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीबद्दल सविस्तर शिकवले जाईल.

  • 25 Jun 2026 10:15 AM (IST)

    25 Jun 2026 10:15 AM (IST)

    गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

    दाक्षिणात्य सुपरस्टार समंथा रुथ प्रभूच्या घरी लवकरच बाळाचे आगमन होणार आहे. वयाच्या ३९ व्या वर्षी अभिनेत्री आई होणार असून तिने स्वतःच तिच्या आई होण्याची ही गुड बातमी सांगितली आहे. तिने आपल्या कारकिर्दीतून ब्रेक घेतल्याची घोषणाही केली आहे. समंथा रुथ प्रभूचे चाहते सोशल मीडियावर तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. सोशल मीडियावर समंथाच्या गरोदरपणाबद्दल जोरदार चर्चा सुरू असताना, नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात समंथाने मौन तोडून Maternity Breakची घोषणा केली.

  • 25 Jun 2026 10:05 AM (IST)

    25 Jun 2026 10:05 AM (IST)

    व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट हॅक करून ९८.५० लाखांची फसवणूक

    खासगी कंपनीच्या संचालकाचे व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट हॅक करून त्यांच्या नावाने बनावट संदेश पाठवत सायबर गुन्हेगारांनी कंपनीची ९८.५० लाखांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी अज्ञात मोबाईलधारक आणि बँक खातेधारकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

  • 25 Jun 2026 09:55 AM (IST)

    25 Jun 2026 09:55 AM (IST)

    एखाद्याचा जीव घेणं सोपं; केतन हत्याकांडावर हिना खानचा संताप

    लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान तिच्या दमदार अभिनयासोबतच स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखली जाते. ती अनेकदा कोणत्याही विषयावर आपले मत व्यक्त करते. सध्या, पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांड देशभरात चर्चेचा विषय बनले आहे. या हत्येमुळे लोक संतप्त झाले असून आपली मते व्यक्त करत आहेत. आता हिना खाननेही केतन अग्रवाल हत्याकांडावर आपला संताप व्यक्त केला आहे. तिच्या मते, आजकाल कोणाचाही जीव घेणे खूप सोपे झाले आहे.

  • 25 Jun 2026 09:45 AM (IST)

    25 Jun 2026 09:45 AM (IST)

    केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी मोठी माहिती समोर

    लोहगड किल्ल्यावरील केतन अग्रवाल खून प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केतनची नियोजित वधू सियाने त्याला बोलण्यात गुंतवून निर्जन कड्यालगत नेले आणि दबा धरून बसलेला सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीने मागाहून येत त्याला दरीत ढकलले. चेतन तेथून निघून गेला आणि मग सियाने आरडाओरडा करत पोलिसांचे म्हणणे आहे.

  • 25 Jun 2026 09:35 AM (IST)

    25 Jun 2026 09:35 AM (IST)

    विधान परिषदेतही वाढले भाजपचे संख्याबळ

    महाराष्ट्र विधान परिषदेतील अलीकडील निवडणुकांनंतर भाजपची ताकद आणखी वाढली असून, वरिष्ठ सभागृहात भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून प्रभावी स्थितीत पोहोचला आहे. सध्या विधान परिषदेच्या ७८ पैकी ७३ जागा भरलेल्या असून, त्यापैकी ३५ सदस्य एकट्या भाजपचे आहेत. आगामी काळात पक्षाचे संख्याबळ आणखी वाढत जाणार असल्याने विधेयक मंजूर करताना भाजपची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. तसेच मित्रपक्षांवरील त्यांचे अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

  • 25 Jun 2026 09:25 AM (IST)

    25 Jun 2026 09:25 AM (IST)

    तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी 250 कोटींची सुपारी : जितेंद्र आव्हाड

    आयएएस तुकाराम मुंढे हे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त झाल्यापासून हे खाते देशभरात चर्चेत आले आहे. सरकारने या विभागाला गांभीर्याने घेतले नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. भेसळीने कॅन्सरच्या आजारात वाढ झाली आहे. माल तपासणीसाठी पाठवला जातो तो अद्ययावत नाही, असे आव्हाड म्हणाले. तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग लॉबीकडून २५० कोटी रुपये गोळा केल्याची धक्कादायक माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.

Marathi Breaking News Updates : जागतिक पातळीवर एक अत्यंत धक्कादायक आणि निसर्गाच्या कोपाची भीषण घटना समोर आली आहे. दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला (Venezuela) देशाला निसर्गाच्या एका महाभयंकर प्रकोपाचा सामना करावा लागला आहे. व्हेनेझुएलाच्या किनारपट्टीवर काही सेकंदांच्या अंतराने एकापाठोपाठ एक अशा दोन प्रचंड शक्तिशाली भूकंपांनी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे.

रिश्टर स्केलवर या भूकंपांची तीव्रता अनुक्रमे ७.२ आणि ७.५ इतकी मोजली गेली आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, व्हेनेझुएलाच्या गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळाच्या इतिहासातील हा सर्वात विनाशकारी आणि मोठा भूकंप आहे. या भूकंपाचे धक्के इतके तीव्र होते की, पॅसिफिक महासागराच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या जपानमध्येही ६.९ तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण जगात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

Web Title: Marathi live blog national and international updates marathi breaking news live news coverage latest updates

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Published On: Jun 25, 2026 | 09:21 AM

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