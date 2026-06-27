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Top Marathi News Today Live : लोहगड हत्याकांडात उज्ज्वल निकमांची एंट्री; जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याची तयारी

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:30 AM
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सारांश

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लोहगड हत्याकांडात उज्वल निकमांची एंट्री; जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याची तयारी

लोहगड हत्याकांडात उज्वल निकमांची एंट्री; जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याची तयारी

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विस्तार

  • 27 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    27 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    पूर्ववैमनस्यातून मित्रानेच केला मित्राचा धारदार हत्याराने खून

    शहरात गुन्हेगारांचे धाडस दिवसेंदिवस वाढतच चालले असून, आता उपनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवळाली गावात एका ३७ वर्षीय तरुणाची जुन्या वादाची कुरापत काढून धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. विशाल सीताराम माळवे (वय ३७, रा. सुवर्ण सोसायटी, देवळाली गाव) असे मृत युवकाचे नाव आहे. या थरारक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. उपनगर पोलिसांनी तत्परता दाखवत मुख्य संशयित आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.

  • 27 Jun 2026 09:15 AM (IST)

    27 Jun 2026 09:15 AM (IST)

    नागांच्या संघर्षात अजूनही जळतोय मणिपूर; 4 महिन्यांत 48 जणांचे अपहरण

    मणिपूरच्या उखरुल जिल्ह्यातील लिटान सराइखोंग नागा गावात ८ आणि ९ फेब्रुवारीच्या रात्री जमावाने २० हून अधिक घरे जाळली. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून सरकारने १० फेब्रुवारी रोजी उखरुल आणि कांगपोकपी जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा निलंबित केली. दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवर लष्कर पहारा देत आहे. असे असताना या चार महिन्यात 48 जणांचे अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Marathi Breaking News Updates : लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून देत केतन अग्रवाल याची हत्या केल्याचे समोर आले. या प्रकरणात केतन अग्रवालची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी हे दोघे अटकेत आहे. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकलं आहे. आता केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी शुक्रवारी पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. या हायप्रोफाईल हत्याकांडात आता ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी शुक्रवारी म्हणजेच २६ जुन रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवली जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विशाल अग्रवाल यांना दिले.

Web Title: Marathi news live updates national and international news latest updates live blog marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 09:08 AM

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