Mumbai Rain : ‘सर्व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना…’, IMD चा रेड अलर्ट; ९० किमी वेगाच्या वाऱ्यांचा इशारा, WFH चे निर्देश

एसडीएमएने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक सूचना जारी करून खासगी कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे पावसाळ्यात अनावश्यक प्रवास टाळता येईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. रकारने अत्यावश्यक सेवांमध्ये कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना अर्ध्या दिवसाची रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि पावसाळ्यात प्रवासाचा धोका कमी करणे हा आहे.
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भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, या भागांमध्ये अतिवृष्टी ते प्रचंड मुसळधार पावसाची शक्यता असून, ताशी ८० ते ९० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये, असा सल्ला लोकांना देण्यात आला आहे.
महत्त्वाची सूचना ⛈️🚨भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा इशारा (Red Alert) जारी केला असून ताशी ८० ते ९० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (State Disaster Management… — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 6, 2026
पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थी आणि पालकांना प्रशासनाच्या सल्ल्याचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबईची ओळख मानली जाणारी डबेवाला सेवादेखील मुसळधार पावसामुळे स्थगित करण्यात आली आहे. पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळे वितरण सेवा अवघड झाल्या आहेत.
मुसळधार पावसामुळे लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही परिणाम झाला आहे. वसई रोड आणि विरार स्थानकांदरम्यान रुळांवर पाणी साचल्यामुळे अनेक गाड्या उशिरा धावत आहेत. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना प्रवासापूर्वी त्यांच्या ट्रेनची स्थिती तपासण्याचे आणि सुटण्याच्या वेळेसाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचे आवाहन केले आहे.पावसामुळे मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावरील बोगदा क्रमांक ४० जवळ मोठे भूस्खलन झाले असून, त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, वळवण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचे नियमन करण्यात आले आहे. रेल्वेची पथके मार्ग मोकळा करण्याचे काम करत आहेत.
हवामान विभागाने म्हटले आहे की, पुढील काही तास पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. प्रवासापूर्वी वाहतुकीची माहिती तपासण्याचा सल्ला लोकांना देण्यात आला आहे. वादळ आणि जोरदार वाऱ्याच्या वेळी, मोकळ्या मैदानात आणि मोठ्या झाडांखाली उभे राहणे टाळा. प्रशासनाने म्हटले आहे की, हवामानाबाबत पूर्ण खबरदारी घेतली जात आहे. आपत्ती व्यवस्थापन पथके सतर्क असून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. अफवांकडे लक्ष न देण्याचे आणि केवळ हवामान विभाग व प्रशासनाच्या अधिकृत सल्ल्याचे पालन करण्याचे आवाहन लोकांना करण्यात आले आहे.
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