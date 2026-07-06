सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai Rain : ‘सर्व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना…’, IMD चा रेड अलर्ट; ९० किमी वेगाच्या वाऱ्यांचा इशारा, WFH चे निर्देश

Updated On: Jul 06, 2026 | 12:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mumbai Rain Update : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी केला असून ताशी ८० ते ९० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मुंबईतील सर्व खासगी कार्यालयांना कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क फ्रॉम होम' लागू करण्याचे निर्देश दिले .

'सर्व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना...', IMD चा मुंबईसाठी रेड अलर्ट; ९० किमी वेगाच्या वाऱ्यांचा इशारा, WFH चे निर्देश

'सर्व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना...', IMD चा मुंबईसाठी रेड अलर्ट; ९० किमी वेगाच्या वाऱ्यांचा इशारा, WFH चे निर्देश

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यानंतर खासगी कार्यालयांना ‘वर्क फ्रॉम होम’
  • सरकारी कर्मचाऱ्यांना अर्धा दिवस सुट्टी
  • ९० किमी वेगाच्या वाऱ्यांचा इशारा, WFH चे निर्देश
Mumbai Rain Update News Marathi : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शहराच्या अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याने रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एसडीएमए) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने खासगी कंपन्यांना शक्य असेल तिथे कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्यास सांगितले आहे. मवारी (6 जुलै 2026) दुपारी, अत्यावश्यक सेवांमध्ये अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना अर्ध्या दिवसाची रजा मंजूर करणारा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

मुंबई पावसात घरून काम करण्याबाबत सूचना

एसडीएमएने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक सूचना जारी करून खासगी कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे पावसाळ्यात अनावश्यक प्रवास टाळता येईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. रकारने अत्यावश्यक सेवांमध्ये कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना अर्ध्या दिवसाची रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि पावसाळ्यात प्रवासाचा धोका कमी करणे हा आहे.

Karjat Lonavala Landslide: मुसळधार पावसाचा रेल्वेला फटका; कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प, इतर मार्गांवर विलंब

मुंबई, ठाणे आणि रायगडमध्ये रेड अलर्ट; शाळा बंद राहणार

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, या भागांमध्ये अतिवृष्टी ते प्रचंड मुसळधार पावसाची शक्यता असून, ताशी ८० ते ९० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये, असा सल्ला लोकांना देण्यात आला आहे.

पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थी आणि पालकांना प्रशासनाच्या सल्ल्याचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबईची ओळख मानली जाणारी डबेवाला सेवादेखील मुसळधार पावसामुळे स्थगित करण्यात आली आहे. पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळे वितरण सेवा अवघड झाल्या आहेत.

मुंबई-पुणे मार्गावर भूस्खलनामुळे रेल्वे रुळ पाण्याखाली

मुसळधार पावसामुळे लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही परिणाम झाला आहे. वसई रोड आणि विरार स्थानकांदरम्यान रुळांवर पाणी साचल्यामुळे अनेक गाड्या उशिरा धावत आहेत. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना प्रवासापूर्वी त्यांच्या ट्रेनची स्थिती तपासण्याचे आणि सुटण्याच्या वेळेसाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचे आवाहन केले आहे.पावसामुळे मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावरील बोगदा क्रमांक ४० जवळ मोठे भूस्खलन झाले असून, त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, वळवण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचे नियमन करण्यात आले आहे. रेल्वेची पथके मार्ग मोकळा करण्याचे काम करत आहेत.

IMD चा इशारा

हवामान विभागाने म्हटले आहे की, पुढील काही तास पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. प्रवासापूर्वी वाहतुकीची माहिती तपासण्याचा सल्ला लोकांना देण्यात आला आहे. वादळ आणि जोरदार वाऱ्याच्या वेळी, मोकळ्या मैदानात आणि मोठ्या झाडांखाली उभे राहणे टाळा. प्रशासनाने म्हटले आहे की, हवामानाबाबत पूर्ण खबरदारी घेतली जात आहे. आपत्ती व्यवस्थापन पथके सतर्क असून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. अफवांकडे लक्ष न देण्याचे आणि केवळ हवामान विभाग व प्रशासनाच्या अधिकृत सल्ल्याचे पालन करण्याचे आवाहन लोकांना करण्यात आले आहे.

Mumbai-Pune Missing Link:   पहिल्याच पावसात ‘मिसिंग लिंक’ला फटका; बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळल्याने वाहतूक ठप्प

Web Title: Mumbai red alert work from home half day leave heavy rain july 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 12:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Local: दुष्काळात तेरावा महिना! मध्य रेल्वेला पुन्हा अडथळा! ओव्हरहेड वायरच्या बिघाडामुळे मुंबईकडे येणारी लोकल ठप्प
1

Mumbai Local: दुष्काळात तेरावा महिना! मध्य रेल्वेला पुन्हा अडथळा! ओव्हरहेड वायरच्या बिघाडामुळे मुंबईकडे येणारी लोकल ठप्प

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदरमध्ये भीषण दुर्घटना! २४व्या मजल्यावरून सिमेंट ब्लॉक कोसळला; महिलेसह चार जण जखमी
2

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदरमध्ये भीषण दुर्घटना! २४व्या मजल्यावरून सिमेंट ब्लॉक कोसळला; महिलेसह चार जण जखमी

Mumbai: मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले
3

Mumbai: मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले

मान्सून ट्रेक ठरला थरारक! धुक्यामुळे तंदुळवाडी किल्ल्यावर सहा पर्यटक भरकटले; 112 वर कॉल करताच सुरू झाले रेस्क्यू ऑपरेशन
4

मान्सून ट्रेक ठरला थरारक! धुक्यामुळे तंदुळवाडी किल्ल्यावर सहा पर्यटक भरकटले; 112 वर कॉल करताच सुरू झाले रेस्क्यू ऑपरेशन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Kissing Day: नात्यातील दुरावा मिटवणारी एक जादू; वाचा नैराश्य दूर करण्यासाठी का महत्त्वाचा आहे ‘हा’ खास दिवस

International Kissing Day: नात्यातील दुरावा मिटवणारी एक जादू; वाचा नैराश्य दूर करण्यासाठी का महत्त्वाचा आहे ‘हा’ खास दिवस

Jul 06, 2026 | 12:47 PM
Highest Salary IIM: एमबीए पूर्ण करताच थेट कोट्यवधींचे पॅकेज! ‘या’ आयआयएममध्ये प्रवेश मिळताच विद्यार्थ्यांचे नशीब उजळते

Highest Salary IIM: एमबीए पूर्ण करताच थेट कोट्यवधींचे पॅकेज! ‘या’ आयआयएममध्ये प्रवेश मिळताच विद्यार्थ्यांचे नशीब उजळते

Jul 06, 2026 | 12:47 PM
पुणे-इंदूर महामार्गावर मद्यधूंद ट्रकचालकाचा थरार, पादचाऱ्यांना चिरडले; जखमींचा आकडाही आला समोर

पुणे-इंदूर महामार्गावर मद्यधूंद ट्रकचालकाचा थरार, पादचाऱ्यांना चिरडले; जखमींचा आकडाही आला समोर

Jul 06, 2026 | 12:47 PM
पुणे पोलिसांचा कडक आदेश; नेमप्लेट लपविणाऱ्या पोलिसांवर होणार ‘ही’ मोठी कारवाई

पुणे पोलिसांचा कडक आदेश; नेमप्लेट लपविणाऱ्या पोलिसांवर होणार ‘ही’ मोठी कारवाई

Jul 06, 2026 | 12:21 PM
Fifa World Cup 2026: फुटबॉलर्सच्या चाहत्यांना मोठा धक्का! नेमारनंतर Ronaldo कडूनही संन्यास घेण्याचे संकेत, हा वर्ल्ड कप शेवटचा

Fifa World Cup 2026: फुटबॉलर्सच्या चाहत्यांना मोठा धक्का! नेमारनंतर Ronaldo कडूनही संन्यास घेण्याचे संकेत, हा वर्ल्ड कप शेवटचा

Jul 06, 2026 | 12:19 PM
PM Modi Foreign Visit : PM मोदींच्या परदेश दौऱ्याला आजपासून सुरुवात; संरक्षण, गुंतवणूक आणि FTA वर होणार महत्त्वपूर्ण चर्चा

PM Modi Foreign Visit : PM मोदींच्या परदेश दौऱ्याला आजपासून सुरुवात; संरक्षण, गुंतवणूक आणि FTA वर होणार महत्त्वपूर्ण चर्चा

Jul 06, 2026 | 12:16 PM
IIT dropout: वयाच्या १९ व्या वर्षी ‘मायक्रोसॉफ्ट’मध्ये इंजिनीअर बनला! आशिष वर्माचा स्वप्नवत नोकरी मिळवण्यापर्यंतचा प्रवास वाचाचं

IIT dropout: वयाच्या १९ व्या वर्षी ‘मायक्रोसॉफ्ट’मध्ये इंजिनीअर बनला! आशिष वर्माचा स्वप्नवत नोकरी मिळवण्यापर्यंतचा प्रवास वाचाचं

Jul 06, 2026 | 12:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा