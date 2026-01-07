Ladki Bahin Yojana : निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहिणींना 3000 रुपये मिळणार, तेजस्वी घोसाळकर यांचा दावा

विधानसभा निवडणुकीत बदल घडवून आणणारी “लाडकी बहीण योजना” मुंबई महापालिका निवडणुकीत दाखल झाली आहे. सरकारने अद्याप लाडकी बहिण लाभार्थ्यांना डिसेंबरचा हप्ता दिलेला नाही. दहिसर येथील भाजप उमेदवार तेजस्वी यांनी दावा केला आहे की लाडकी बहिणींना डिसेंबर आणि जानेवारीचे हप्ते १४ जानेवारी रोजी एकत्रित मिळतील.
मुंबईत बीएमसी निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू झाला आहे. ठाकरे बंधूंपासून ते भाजप आणि शिंदे गटांपर्यंत सर्व नेते मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अथक परिश्रम घेत आहेत. बीएमसी वॉर्ड २ मधून निवडणूक लढवणाऱ्या भाजप उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर यांनी एक धाडसी दावा केला आहे. बीएमसी निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी देवभाऊ म्हणजेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लाडकी बहिण योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांना मोठी भेट देतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. तेजस्वी यांनी एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटले आहे की त्यांना जानेवारीचे हप्ते डिसेंबरच्या हप्त्यासह एकाच वेळी मिळतील. परिणामी ३,००० थेट महिलांच्या खात्यात जमा केले जातील.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या तेजस्वी या दहिसरचे माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सून आहेत. २०२४ मध्ये, तेजस्वी यांचे पती अभिषेक यांची फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमादरम्यान गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. तेजस्वी यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, डिसेंबर आणि जानेवारीचे हप्ते (प्रत्येकी ₹१,५००), एकूण ₹३,०००, १४ जानेवारीपूर्वी सर्व पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील असे कळले आहे. हा सण उत्साहाने भरलेला आहे. महायुती सरकार राज्यातील आमच्या प्रिय बहिणींना हप्ते जारी करेल.
दहिसर वॉर्ड क्रमांक २ मधून भाजपच्या तिकिटावर महायुतीच्या उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर यांचा सामना ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त उमेदवार धनश्री कोळगे यांच्याशी आहे. त्या शिवसेनेच्या (यूबीटी) युवा सेना (युनायटेड स्टेट्स) च्या पदाधिकारी आहेत. तेजस्वी घोसाळकर यांच्या बदलीनंतर, त्यांचे सासरे आता त्यांच्यासोबत नाहीत. ते उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या उमेदवार धनश्री कोळगे यांना पाठिंबा देत आहेत. या वॉर्डचा निकाल काय लागतो हे पाहणे बाकी आहे. सध्या भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवणाऱ्या तेजस्वी घोसाळकर यांनी काही आनंदाची बातमी दिली आहे.