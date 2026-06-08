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Car-Free Friday: नो कार, नो कॅब… फक्त सार्वजनिक वाहतूक! मुंबईच्या बीकेसीमध्ये देशातील पहिला ‘कार-फ्री फ्रायडे’ उपक्रम सुरू

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:25 PM IST
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सारांश

Car-Free Friday: भारतातील कोणत्याही कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच अशा प्रकारची 'कार-फ्री फ्रायडे' ही मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत, BKC मध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २ लाख व्यावसायिकांना शुक्रवारी स्वतःची कार चालवण्याऐवजी किंवा कॅब बुक करण्याऐवजी ट्रेन, मेट्रो किंवा बसचा वापर करण्याचे जोरदार आवाहन केले जात आहे.

मुंबईच्या बीकेसीमध्ये देशातील पहिला 'कार-फ्री फ्रायडे' उपक्रम सुरू (Photo Credit - AI)

मुंबईच्या बीकेसीमध्ये देशातील पहिला 'कार-फ्री फ्रायडे' उपक्रम सुरू (Photo Credit - AI)

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विस्तार

 

  • नो कार, नो कॅब… फक्त सार्वजनिक वाहतूक!
  • मुंबईच्या बीकेसीमध्ये देशातील पहिला ‘कार-फ्री फ्रायडे’ उपक्रम सुरू
  • जाणून घ्या काय आहे ते…
मुंबई: देशातील अत्यंत गजबजलेल्या आणि वाहतूक कोंडीची समस्या असलेल्या व्यावसायिक केंद्रांपैकी एक असलेल्या मुंबईतील ‘वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स’ (BKC) मध्ये एक अनोखा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. भारतातील कोणत्याही कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच अशा प्रकारची ‘कार-फ्री फ्रायडे’ (Car-Free Friday) ही मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत, BKC मध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २ लाख व्यावसायिकांना शुक्रवारी स्वतःची कार चालवण्याऐवजी किंवा कॅब बुक करण्याऐवजी ट्रेन, मेट्रो किंवा बसचा वापर करण्याचे जोरदार आवाहन केले जात आहे. ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ (MMRDA) या उपक्रमाचे नेतृत्व करत असून, त्यांना बेस्ट (BEST), मुंबई मेट्रो, वाहतूक पोलीस आणि रिक्षा युनियन्सचे सहकार्य लाभले आहे.

‘कार-फ्री फ्रायडे’मागचे कारण काय?

या विशेष मोहिमेसाठी शुक्रवारची निवड विनाकारण केलेली नाही. MMRDA च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, आठवड्याच्या शेवटी कॉर्पोरेट कामांचे वेळापत्रक काहीसे लवचिक असते. या दिवशी कर्मचाऱ्यांवर ठराविक वेळेतच कार्यालयात पोहोचण्याचा दबाव कमी असतो; बैठका कमी असतात आणि सकाळी नेमके ९:०० वाजता आपल्या डेस्कवर हजर राहण्याची चिंता नसते. याउलट, सोमवारचा विचार पूर्णपणे वगळण्यात आला कारण नवीन आठवड्याच्या सुरुवातीला कामाची कडक मुदत, एकापाठोपाठ एक होणाऱ्या बैठका आणि कामाचा प्रचंड ताण असतो; अशा वेळी सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून राहण्याचा धोका पत्करण्यास कर्मचारी तयार नसतात.

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एक मोठे आव्हान

BKC आणि त्याच्या आसपास सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षम जाळे आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, तरीही अनेक प्रवाशांना याची कल्पना नाही. ‘अक्वा लाइन’ (मेट्रो लाइन ३) BKC ला थेट जोडते, तर वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्थानके ‘फीडर सेवां’द्वारे (स्थानकापासून मुख्य ठिकाणापर्यंत नेणाऱ्या सेवा) जोडलेली आहेत. ‘बेस्ट’ (BEST) या मार्गावर दररोज १०० हून अधिक बसेस चालवते, ज्यातून २५,००० ते ३०,००० प्रवासी प्रवास करतात. असे असूनही, ‘लास्ट-माईल’ कनेक्टिव्हिटी – म्हणजेच रेल्वे स्थानकापासून कार्यालयापर्यंतचा प्रवासाचा शेवटचा एक किंवा दोन किलोमीटरचा टप्पा – हे सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. एका बड्या आर्थिक संस्थेतील अधिकाऱ्याच्या मते, मेट्रोचा प्रवास जरी अतिशय सुखकर असला, तरी स्थानकावरून ऑफिसच्या इमारतीपर्यंत जाण्यासाठी शेअरिंग रिक्षा किंवा फीडर बस शोधणे हे एखाद्या दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही.

सुधारणेसाठी महत्त्वपूर्ण योजना

आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, मेट्रो मार्ग ३ सुरू झाल्यानंतरही बीकेसी (BKC) मधील ५२ टक्के कर्मचारी त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी स्वतःची वाहने, टॅक्सी किंवा रिक्षांवर अवलंबून आहेत. केवळ २५ टक्के कर्मचारी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात, ज्यामुळे निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा प्रवासात दिवसाला दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ वाया जातो. या समस्येवर उपाय म्हणून, संबंधित यंत्रणा बसेसच्या फेऱ्यांची संख्या वाढवणे, चौकांमध्ये ‘यू-टर्न’साठी स्वतंत्र मार्गिका (लेन) तयार करणे आणि सावली देणारे हिरवे आच्छादन व ‘मिस्ट ब्लोअर्स’ (थंड फवारा देणारी यंत्रे) बसवून पदपथांचा दर्जा सुधारणे यांसारख्या योजनांवर काम करत आहेत. तसेच, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षिसे आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे आवाहन कंपन्यांना केले जात आहे.

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Web Title: Mumbai bkc bandra kurla complex launches car free friday initiative mmrda

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Published On: Jun 08, 2026 | 05:24 PM

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