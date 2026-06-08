Car-Free Friday: नो कार, नो कॅब… फक्त सार्वजनिक वाहतूक! मुंबईच्या बीकेसीमध्ये देशातील पहिला ‘कार-फ्री फ्रायडे’ उपक्रम सुरू

या विशेष मोहिमेसाठी शुक्रवारची निवड विनाकारण केलेली नाही. MMRDA च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, आठवड्याच्या शेवटी कॉर्पोरेट कामांचे वेळापत्रक काहीसे लवचिक असते. या दिवशी कर्मचाऱ्यांवर ठराविक वेळेतच कार्यालयात पोहोचण्याचा दबाव कमी असतो; बैठका कमी असतात आणि सकाळी नेमके ९:०० वाजता आपल्या डेस्कवर हजर राहण्याची चिंता नसते. याउलट, सोमवारचा विचार पूर्णपणे वगळण्यात आला कारण नवीन आठवड्याच्या सुरुवातीला कामाची कडक मुदत, एकापाठोपाठ एक होणाऱ्या बैठका आणि कामाचा प्रचंड ताण असतो; अशा वेळी सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून राहण्याचा धोका पत्करण्यास कर्मचारी तयार नसतात.
Mumbai’s Bandra Kurla Complex (BKC), one of India’s most congested business hubs, has launched what authorities are calling a first-of-its-kind initiative for any corporate district in the country, a car-free Friday. Nearly 2,00,000 professionals working in BKC are being strongly… — RedboxGlobal India (@REDBOXINDIA) June 8, 2026
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BKC आणि त्याच्या आसपास सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षम जाळे आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, तरीही अनेक प्रवाशांना याची कल्पना नाही. ‘अक्वा लाइन’ (मेट्रो लाइन ३) BKC ला थेट जोडते, तर वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्थानके ‘फीडर सेवां’द्वारे (स्थानकापासून मुख्य ठिकाणापर्यंत नेणाऱ्या सेवा) जोडलेली आहेत. ‘बेस्ट’ (BEST) या मार्गावर दररोज १०० हून अधिक बसेस चालवते, ज्यातून २५,००० ते ३०,००० प्रवासी प्रवास करतात. असे असूनही, ‘लास्ट-माईल’ कनेक्टिव्हिटी – म्हणजेच रेल्वे स्थानकापासून कार्यालयापर्यंतचा प्रवासाचा शेवटचा एक किंवा दोन किलोमीटरचा टप्पा – हे सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. एका बड्या आर्थिक संस्थेतील अधिकाऱ्याच्या मते, मेट्रोचा प्रवास जरी अतिशय सुखकर असला, तरी स्थानकावरून ऑफिसच्या इमारतीपर्यंत जाण्यासाठी शेअरिंग रिक्षा किंवा फीडर बस शोधणे हे एखाद्या दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही.
आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, मेट्रो मार्ग ३ सुरू झाल्यानंतरही बीकेसी (BKC) मधील ५२ टक्के कर्मचारी त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी स्वतःची वाहने, टॅक्सी किंवा रिक्षांवर अवलंबून आहेत. केवळ २५ टक्के कर्मचारी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात, ज्यामुळे निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा प्रवासात दिवसाला दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ वाया जातो. या समस्येवर उपाय म्हणून, संबंधित यंत्रणा बसेसच्या फेऱ्यांची संख्या वाढवणे, चौकांमध्ये ‘यू-टर्न’साठी स्वतंत्र मार्गिका (लेन) तयार करणे आणि सावली देणारे हिरवे आच्छादन व ‘मिस्ट ब्लोअर्स’ (थंड फवारा देणारी यंत्रे) बसवून पदपथांचा दर्जा सुधारणे यांसारख्या योजनांवर काम करत आहेत. तसेच, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षिसे आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे आवाहन कंपन्यांना केले जात आहे.
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