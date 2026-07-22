शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bombay High Court : धर्माच्या नावावर मतांची मागणी नाही; ‘दुआ’ आणि ‘आमीन’ संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Updated On: Jul 22, 2026 | 06:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

'दुआ करा' किंवा 'आमीन' असे म्हणणे हे केवळ धार्मिक अभिव्यक्ती असून त्याचा अर्थ धर्माच्या आधारावर मते मागणे असा होत नाही, असे निरीक्षण बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नोंदवले. निवडणूक प्रचाराशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन मांडला.

धर्माच्या नावावर मतांची मागणी नाही; 'दुआ' आणि 'आमीन' संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

धर्माच्या नावावर मतांची मागणी नाही; 'दुआ' आणि 'आमीन' संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • धर्माच्या नावावर मतांची मागणी नाही
  • ‘दुआ’ आणि ‘आमीन’ संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
  • याचिकेतील आरोप काय आहे?
Bombay High Court : निवडणूक प्रचारादरम्यान “दुआ करा” किंवा “आमीन” असे शब्द वापरणे म्हणजे धर्माच्या आधारावर मतांची मागणी करणे ठरत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. निवडणूक याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या शब्दांच्या वापराचा संदर्भ, त्यामागील उद्देश आणि संपूर्ण भाषणाचा आशय विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे की, राजकीय सभेत किंवा निवडणूक कार्यक्रमात विजयासाठी प्रार्थना करणे किंवा ‘आमेन’ म्हणणे, हे स्वतःच मतांसाठी केलेले धार्मिक आवाहन मानले जाऊ शकत नाही. मालेगाव मध्यवर्ती विधानसभा मतदारसंघातील एमआयएमच्या उमेदवाराच्या निवडणुकीतील विजयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

ही याचिका कोणी दाखल केली?

ही याचिका इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र पक्षाचे उमेदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खलीक यांनी दाखल केली होती. खलीक हे शेख आसिफ रशीद यांच्याकडून १६२ मतांनी निवडणुकीत पराभूत झाले. याचिकेत, खलीक यांनी शेख यांच्यावर कथित भ्रष्ट मार्गांनी निवडणूक जिंकल्याचा आरोप केला आहे.

SRA Project: उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच हरताळ? मालाडमध्ये क्लासिक ट्रेझरचे कार्यालय जेसीबीने हटवल्याचा दावा

याचिकेतील आरोप काय आहे?

याचिकेनुसार, शेख यांनी इमाम म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केला. त्यांनी आपल्या विजयासाठी प्रार्थना केली आणि प्रार्थनेला उपस्थित असलेल्यांना त्यांच्या विजयाची शपथ घेण्यास सांगितले. त्यामुळे, एका अर्थाने, हे निवडणुकीत धर्माच्या आधारावर मते मागण्यासारखे आहे, आणि म्हणूनच, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार २०२४ च्या निवडणुकीतील विजय अवैध घोषित केला पाहिजे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी प्रकरणातील तथ्ये विचारात घेऊन असे म्हटले की, प्रार्थना करणे किंवा सभेत लोकांकडून ‘आमीन’ (प्रार्थना) म्हणवून घेणे ही जरी सामान्य धार्मिक अभिव्यक्ती असली तरी, धर्माच्या नावावर थेट मते मागणे असे त्याचे वर्गीकरण करता येणार नाही. भ्रष्ट निवडणूक वर्तन सिद्ध करण्यासाठी ठोस आणि स्पष्ट पुराव्याची आवश्यकता असते. याचिकेत सादर केलेल्या पुराव्यावरून हे सिद्ध होत नाही की उमेदवाराने (शेख) धर्माच्या आधारावर मते मागितली. या निरीक्षणासह, न्यायमूर्ती जमादार यांनी याचिका फेटाळून लावली.

हेल्मेट सक्तीचा नियम सर्वांसाठी नाही! ‘या’ नागरिकांना कायद्यातून विशेष सूट; बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा

Web Title: Bombay high court says saying dua or aameen is not seeking votes on religious grounds

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FDA On BMC Canteen: मुंबई महापालिका कँटीनवर FDAचा दणका; ताकात माशी सापडल्याने कँटीन सील करण्याचे निर्देश
1

FDA On BMC Canteen: मुंबई महापालिका कँटीनवर FDAचा दणका; ताकात माशी सापडल्याने कँटीन सील करण्याचे निर्देश

Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ
2

Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ

Thackeray Brothers: महाराष्ट्र पेटणार! विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ठाकरे बंधू रस्त्यावर उतरणार; २६ जुलैला मुंबईत ‘संयुक्त मोर्च’
3

Thackeray Brothers: महाराष्ट्र पेटणार! विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ठाकरे बंधू रस्त्यावर उतरणार; २६ जुलैला मुंबईत ‘संयुक्त मोर्च’

Mumbai Crime: पंचर काढताना चोराने मारला डल्ला; 111 लाख 55 हजार रुपये केले लंपास; अवघ्या २४ तासात आरोपी जेरबंद
4

Mumbai Crime: पंचर काढताना चोराने मारला डल्ला; 111 लाख 55 हजार रुपये केले लंपास; अवघ्या २४ तासात आरोपी जेरबंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Devghar Vastu Tips: देवघरातील मूर्तीखाली कोणत्या रंगाचे वस्त्र अंथरावे? काय सांगते धर्मशास्त्र जाणून घ्या

Devghar Vastu Tips: देवघरातील मूर्तीखाली कोणत्या रंगाचे वस्त्र अंथरावे? काय सांगते धर्मशास्त्र जाणून घ्या

Jul 24, 2026 | 01:00 PM
दोन चिमुकल्यांसह विवाहितेची आत्महत्या, धक्कादायक कारणही आलं समोर; चौघांना अटक

दोन चिमुकल्यांसह विवाहितेची आत्महत्या, धक्कादायक कारणही आलं समोर; चौघांना अटक

Jul 24, 2026 | 12:53 PM
Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

Jul 24, 2026 | 12:46 PM
Used Oil Scam: तुमच्या ताटात ‘विष’? मोठा स्कॅम उघड… वापरलेल्या खाद्यतेलाचा काळाबाजार; तब्बल 46 लाख लीटर जुनं तेल जप्त

Used Oil Scam: तुमच्या ताटात ‘विष’? मोठा स्कॅम उघड… वापरलेल्या खाद्यतेलाचा काळाबाजार; तब्बल 46 लाख लीटर जुनं तेल जप्त

Jul 24, 2026 | 12:45 PM
Maharashtra News: वंचित आघाडीचा रास्ता रोको, पोलिसांकडून आंदोलनकर्ते ताब्यात

Maharashtra News: वंचित आघाडीचा रास्ता रोको, पोलिसांकडून आंदोलनकर्ते ताब्यात

Jul 24, 2026 | 12:37 PM
Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Jul 24, 2026 | 12:37 PM
Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jul 24, 2026 | 12:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा