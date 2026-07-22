Bombay High Court : धर्माच्या नावावर मतांची मागणी नाही; ‘दुआ’ आणि ‘आमीन’ संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे की, राजकीय सभेत किंवा निवडणूक कार्यक्रमात विजयासाठी प्रार्थना करणे किंवा ‘आमेन’ म्हणणे, हे स्वतःच मतांसाठी केलेले धार्मिक आवाहन मानले जाऊ शकत नाही. मालेगाव मध्यवर्ती विधानसभा मतदारसंघातील एमआयएमच्या उमेदवाराच्या निवडणुकीतील विजयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
ही याचिका इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र पक्षाचे उमेदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खलीक यांनी दाखल केली होती. खलीक हे शेख आसिफ रशीद यांच्याकडून १६२ मतांनी निवडणुकीत पराभूत झाले. याचिकेत, खलीक यांनी शेख यांच्यावर कथित भ्रष्ट मार्गांनी निवडणूक जिंकल्याचा आरोप केला आहे.
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याचिकेनुसार, शेख यांनी इमाम म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केला. त्यांनी आपल्या विजयासाठी प्रार्थना केली आणि प्रार्थनेला उपस्थित असलेल्यांना त्यांच्या विजयाची शपथ घेण्यास सांगितले. त्यामुळे, एका अर्थाने, हे निवडणुकीत धर्माच्या आधारावर मते मागण्यासारखे आहे, आणि म्हणूनच, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार २०२४ च्या निवडणुकीतील विजय अवैध घोषित केला पाहिजे.
न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी प्रकरणातील तथ्ये विचारात घेऊन असे म्हटले की, प्रार्थना करणे किंवा सभेत लोकांकडून ‘आमीन’ (प्रार्थना) म्हणवून घेणे ही जरी सामान्य धार्मिक अभिव्यक्ती असली तरी, धर्माच्या नावावर थेट मते मागणे असे त्याचे वर्गीकरण करता येणार नाही. भ्रष्ट निवडणूक वर्तन सिद्ध करण्यासाठी ठोस आणि स्पष्ट पुराव्याची आवश्यकता असते. याचिकेत सादर केलेल्या पुराव्यावरून हे सिद्ध होत नाही की उमेदवाराने (शेख) धर्माच्या आधारावर मते मागितली. या निरीक्षणासह, न्यायमूर्ती जमादार यांनी याचिका फेटाळून लावली.
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