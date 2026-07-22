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Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले…

Updated On: Jul 22, 2026 | 06:17 PM IST
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सारांश

लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सरकारला पत्र लिहून उपोषण संपवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी मांडत सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले...

सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले...

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विस्तार
  • सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार?
  • सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट
  • सोनम वांगचुक यांचे सरकारला पत्र
Sonam Wangchuk Letter News Marathi: सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सरकारला पत्र लिहून, आपण उपोषण संपवण्यास तयार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, त्यांनी सरकारसमोर एक अट ठेवली आहे.

सोनम वांगचुक यांनी पत्रात लिहिले आहे, “मी सरकारकडून आदरपूर्वक स्पष्ट आश्वासन मागतो की, या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही तरुण आंदोलकावर कोणतीही शिक्षात्मक किंवा प्रतिशोधात्मक कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. त्यांचा एकमेव गुन्हा हा आहे की, त्यांनी एका निष्पक्ष आणि जबाबदार शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवाज उठवला आहे.” “जर असे आश्वासन दिले गेले, तर मी या आत्मविश्वासाने माझे उपोषण संपवीन की, सरकारने केवळ माझे म्हणणे ऐकले नाही, तर लाखो तरुण भारतीयांच्या आकांक्षाही समजून घेतल्या आहेत.”

सोनम वांगचुक यांचे सरकारला पत्र

सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांना उद्देशून लिहिले, “काल रात्री रुग्णालयात माझी भेट घेतल्याबद्दल आणि माझे उपोषण संपवण्याच्या तुमच्या आवाहनाबद्दल धन्यवाद.” आपल्या संभाषणादरम्यान, आपण मला आश्वासन दिले की सरकार या बाबींवर सकारात्मक विचार करेल.

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परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसान भरपाई द्यावी.

माननीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या विचारासह, जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा व्हावी.

सोनम वांगचुक यांनी पुढे लिहिले, “पोलिसांचा अतिरेक आणि अतिरिक्त बळाचा वापर होऊनही, २० जुलै २०२६ रोजीचा ‘चलो संसद मोर्चा’ अत्यंत शांततापूर्ण होता. संपूर्ण देश आणि जगाने त्यांचा संयम आणि लोकशाही आंदोलनाप्रती असलेली त्यांची वचनबद्धता पाहिली.”

वांगचुक यांनी पुढे लिहिले, “मला मनापासून आशा आहे की, यात सामील असलेल्यांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई, छळ किंवा प्रतिशोधात्मक कारवाई करून लोकशाही संस्थांवरील हा विश्वास डळमळीत होणार नाही.”

उपोषण संपवण्यासाठी सरकारसमोर ठेवलेल्या अटी

सोनम वांगचुक यांनी जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांना उपोषण संपवण्याच्या आपल्या निर्णयाबद्दल अधिक स्पष्टीकरण देताना लिहिले, “तुमच्या भेटीनंतर, विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ६५ खासदारांनी मला पत्र लिहिले आहे. काही जण आधीच आले आहेत आणि बाकीचे आज संध्याकाळपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. त्या सर्वांनी मला माझे उपोषण संपवण्याचा आग्रह केला आहे आणि मला आठवण करून दिली आहे की राष्ट्रसेवेसाठी मला अजून खूप काम करायचे आहे.”

वांगचुक यांनी पुढे लिहिले, “मी त्यांच्याशी सहमत आहे. मला जगायचे आहे. मला माझ्या विद्यार्थ्यांकडे, शिक्षणाकडे आणि ज्या कामामुळे माझ्या आयुष्याला ओळख मिळाली आहे, त्या कामाकडे परतायचे आहे. पण ज्या तरुणांसाठी हे आंदोलन सुरू झाले, त्यांच्या जीवावर मी हे करू शकत नाही.”

सोनम वांगचुक यांनी सरकारला आवाहन केले, “मी सरकारकडून आदरपूर्वक स्पष्ट आश्वासन मागतो की या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही तरुण आंदोलकावर कोणतीही शिक्षात्मक किंवा प्रतिशोधात्मक कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.” “जर अशी आश्वासने दिली गेली, तर सरकारने केवळ माझे आवाहन ऐकले नाही, तर लाखो तरुण भारतीयांच्या आकांक्षाही समजून घेतल्या आहेत, या आत्मविश्वासाने मी माझे उपोषण संपवीन.”

जर याकडे लक्ष दिले नाही, तर अनिश्चित काळासाठी उपोषण

सोनम वांगचुक यांनी लिहिले, “अशी आश्वासने न मिळाल्यास, मला माझे उपोषण अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवण्यास भाग पडेल. मला अशीही आशा आहे की, आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस आणखी बळाचा वापर करणार नाहीत.” “आपल्या लोकशाहीचे भविष्य हे तिच्याशी असहमत असलेल्यांशी ती कशी वागते यावर अवलंबून नाही, तर जेव्हा तिचे तरुण नागरिक धैर्याने, आशेने आणि दृढ विश्वासाने बोलण्याचे धाडस करतात, तेव्हा ती त्यांच्याशी कशी वागते यावर अवलंबून आहे”, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

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Web Title: Sonam wangchuk to end hunger strike writes letter to government sets condition

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Published On: Jul 22, 2026 | 06:17 PM

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