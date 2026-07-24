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Raigad News: माथेरानमध्ये घोड्यांच्या विष्ठेवरून पर्यावरणाचा प्रश्न; हरित लवाद काय निर्णय देणार? 16 ऑगस्टला महत्त्वाची सुनावणी

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:53 PM IST
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सारांश

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या माथेरानमधील घोड्यांच्या विष्ठा व्यवस्थापनाचा मुद्दा राष्ट्रीय हरित लवादात (NGT) गाजत आहे. या प्रकरणात नगरपरिषदेकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून 16 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Raigad News: माथेरानमध्ये घोड्यांच्या विष्ठेवरून पर्यावरणाचा प्रश्न; हरित लवाद काय निर्णय देणार? 16 ऑगस्टला महत्त्वाची सुनावणी

Raigad News: माथेरानमध्ये घोड्यांच्या विष्ठेवरून पर्यावरणाचा प्रश्न; हरित लवाद काय निर्णय देणार? 16 ऑगस्टला महत्त्वाची सुनावणी

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विस्तार
  • माथेरानमधील घोड्यांच्या विष्ठेमुळे पर्यावरणाला धोका असल्याच्या याचिकेवर NGT मध्ये सुनावणी सुरू आहे.
  • नगरपरिषदेने ई-टेम्पो आणि यांत्रिक स्वच्छता वाहनांना परवानगी दिल्यास विष्ठा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
  • घोड्यांच्या संख्येवर नियंत्रण, तबेले स्थलांतर आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे.
माथेरान: माथेरान या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या पर्यटनस्थळी असलेले पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सुरु असलेल्या केसची सुनावणी सध्या वेगाने सुरु आहे. या न्यायालयाकडे दाखल असलेल्या याचिकेची सुनावणी वेगाने घेतली जात असून माथेरान शहरातील घोडे आणि त्यांची विष्टा हा प्रमुख मुद्दा माथेरानमधील वातावरण गरम करणारा ठरू पाहत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने या याचिकेबाबत माथेरान नगरपरिषदेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते ते प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून माथेरान पालिकेच्या भूमिकेवर न्यायालय कोणती भूमिका घेणार? याकडे घोडेवाले यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

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माथेरानमधील सुनील शिंदे आणि केतन रामाणे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात माथेरानमधील घोड्यांची विष्ठा ही पर्यावरणाला धोका निर्माण करणारी आहे, असे मत मांडले आहे. त्या याचिकेनंतर हरित लवादाने घेतलेल्या सुनावणीनंतर माथेरान नगरपरिषदेला आपले मत प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात मांडण्याचे आदेश जून महिन्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये दिले होते. त्यानंतर माथेरान नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हातगाड्यांच्या ऐवजी टप्प्याटप्प्याने ई-रिक्षा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

…तर विष्ठा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल

जर या न्यायाधिकरणाने घोड्यांच्या विष्ठेचे संकलन करणे तसेच वाहतूक करण्यासाठी ई-टेम्पो (विद्युत मालवाहू वाहन) आणि यांत्रिक रस्ते स्वच्छता वाहने चालविण्यास परवानगी दिल्यास अधिक चांगल्या प्रकारे ही सर्व कामे कमी वेळात पूर्ण होतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. नगरपरिषद घोड्यांच्या विष्ठा व्यवस्थापनाची योजना अधिक कार्यक्षम आणि वैज्ञानिक पद्धतीने राबवू शकेल.

विष्ठेचे प्रमाणही कमी होईल

माल वाहतुकीसाठी ई-टेम्पो सुरू झाल्यास सध्या मालवाहतूक करणाऱ्या टट्टूची गरज कमी होईल. त्यामुळे माथेरानमधील घोड्यांची संख्या आणि त्यांच्यामुळे निर्माण होणा-या विष्ठेचे प्रमाणही कमी होईल. तर प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी घोडे हे माथेरानमधील अत्यावश्यक आणि प्रमुख वाहतुकीचे साधन राहतील, त्यामुळे कोणतीही उपाययोजना व्यवहार्य, अंमलात आणण्यास सक्षम आणि प्रवासी वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम करणारी नसावी, असे नमूद केले आहे.

अभ्यास सुरू असून १६ ऑगस्टला पुढील सुनावणी

या विषयी हरित लवाद यांच्याकडे एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अशी ही समिती त्यावर निर्णय घेणार आहे. या समितीने माथेरानमधील हवा, पिण्याचे पाणी, माती आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादास काही सूचना केल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून देखील याबाबत अभ्यास सुरु असून १६ ऑगस्ट रोजी या याचिकेची पुढील सुनावणी राष्ट्रीय हरित लवाद घेणार आहे.

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या केल्या महत्वाच्या सूचना

  • घोड्यांच्या संख्येवर कठोर नियंत्रण ठेवून ती टप्प्याटप्प्याने कमी करणे.
  • घोड्यांचे तबेले पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राच्या बाहेर स्थलांतरित करणे.
  • जंगलात असलेल्या जलस्रोतांचे संरक्षण करणे.
  • या नियमांची पुढील ३ ते ५ वर्षे सातत्याने निरीक्षण करून परिणामाची पडताळणी करणे.
  • ही विष्ठा नेमकी कुठे नेली जाईल, तिच्यावर पुढे कोणती प्रक्रिया करण्याबाबत सर्वेक्षण करावे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Matheran horse dung case ngt hearing focuses on environmental protection raigad news marathi

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Published On: Jul 24, 2026 | 01:53 PM

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