Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

मार्केट, मंडई, व्यायामशाळा, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स असे मोठ्या कामांचे प्रस्ताव तयार करावेत. वॉर्डांमधील आरोग्य सेवा दुरुस्त झाली पाहिजे. शिवसेनेचा नगरसेवक लोकांमध्ये फिरताना दिसलाच पाहिजे, असे शिंदे म्हणाले.

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:59 PM
Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन
एकनाथ शिंदे यांनी घेतली नगरसेवकांची बैठक
मुंबईत निवडून आले शिवसेनेचे 29 उमेदवार

मुंबई: नुकतीच राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. महत्वाची निवडणूक समजली जाणाऱ्या मुंबईत महायुतीला बहुमत मिळाले आहे.मुंबईतील मतदारांनी दिलेल्या संधीचे सोनं करायचं आहे. तुमचे प्रभाग मुंबईचे सर्वोत्तम प्रभाग बनवण्यासाठी लोकांमध्ये जा, त्यांची कामे करा आणि प्रभागातील कामांचा आराखडा तयार करा, असे निर्देश शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना दिले. मुंबईतील हॉटेल ताज लॅंड्स एंड येथे आयोजित मुंबईतील नगरसेवकांच्या बैठकीत ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबईत निवडून आलेल्या २९ नगरसेवकांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, आजपासूनच कामाला लागा, जी संधी आपल्याला मिळाली आहे, त्याचे सोनं करायचं आहे. आपला प्रभाग मुंबईतला सर्वोत्तम प्रभाग कसा होईल, यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंद यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले की, नगरसेवकांनी लवकर उठून वॉर्डाचा फेरफटका मारावा. वॉर्डमध्ये स्वच्छता, नियमित पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन अशा जनहिताच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे.

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

स्वच्छतेवर काटेकोरपणे भर द्यावा, डीपक्लीन ड्राईव्ह घ्या, वॉर्डात बदल दिसले पाहिजेत, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली. मार्केट, मंडई, व्यायामशाळा, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स असे मोठ्या कामांचे प्रस्ताव तयार करावेत. वॉर्डांमधील आरोग्य सेवा दुरुस्त झाली पाहिजे. शिवसेनेचा नगरसेवक लोकांमध्ये फिरताना दिसलाच पाहिजे. लोकांचे मत जाणून घ्या, त्यांना विकासात भागीदार करा. कोणत्याही कामाला नाही म्हणू नका, नागरिक दुखावला जाऊ नये आणि त्यांच्याकडून एकही तक्रार नसावी, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरसेवकांना दिले.

Sindhudurga ZP Election: “आम्ही 100 टक्के…”; खासदार नारायण राणेंनी व्यक्त केला विश्वास

भावनिक मुद्दे हरले, विकास जिंकला

महापालिका निवडणुकीत भावनिक मुद्दे हरले आणि विकास जिंकला अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली. जनतेला विकास हवाय. महायुती सरकारने घेतलेले निर्णय, पागडीमुक्त मुंबई तसेच ज्या इमारतींना ओसी दिली त्यांचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत नगरसेवकांना दिल्या. भाजप आपला मित्र पक्ष आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने उबाठाला नाकारले, असे ते म्हणाले.

Web Title: Dcm eknath shinde guide to carporators bmc election bjp ubt maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 08:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
2

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
3

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM