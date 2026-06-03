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Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

Updated On: Jun 03, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

Mumbai Water Crisis : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये केवळ 45 दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा शिल्लक असल्याने चिंता वाढली आहे. दरम्यान, हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) धाकधूक वाढली असून, पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे जलसंकटाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

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विस्तार
  • मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा
  • IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली
  • मुंबईकरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिकच गंभीर
Mumbai water crisis News Marathi : मुंबईकरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिकच गंभीर होणार आहे. मंगळवारी, मुंबईतील सात तलावांमधील पाणीसाठा केवळ १५% म्हणजेच २.२१ लाख क्युसेक होता. बीएमसीने दिलेल्या माहितीनुसार हा साठा केवळ ४५ दिवस पाणीपुरवठा करू शकतो. आगामी मान्सूनमध्ये मुसळधार पाऊस न झाल्यास, पुढील वर्षीही पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमडी) यावर्षी राष्ट्रीय सरासरीच्या केवळ ९०% पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. मुंबईने आधीच आपला पाणीपुरवठा १० टक्क्यांनी कमी केला आहे. टँकर भरण्याच्या ठिकाणी देखरेख कडक करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) जनतेला पाण्याची नासाडी न करण्याचे आवाहन केले आहे.

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७ तलावांमध्ये २.२१ लाख क्युसेक पाणी शिल्लक

हवामान विभागाच्या अंदाजामुळे बीएमसी अधिकाऱ्यांमधील तणाव वाढला आहे. सोमवारी, २०२७ च्या उन्हाळ्यापर्यंत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी बीएमसीने एक दीर्घ बैठक घेतली. मुंबईच्या २.२ कोटी लोकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी बीएमसी सात तलावांवर अवलंबून आहे: अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मिडल वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळसी. या तलावांची एकूण क्षमता १.४४ कोटी लिटर असून, ते केवळ पावसाच्या पाण्याने भरतात. सध्या, या तलावांमध्ये केवळ २.२१ लाख क्युसेक पाणी आहे, जे मुंबईकरांची ४५ दिवसांची तहान भागवण्यासाठी पुरेसे आहे.

सध्या तरी पाणीपुरवठ्यात कोणतीही कपात नाही

जून ते सप्टेंबर या काळात चालणाऱ्या मान्सूनमध्ये पाऊस न पडल्यास, २०२७ च्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत हे सातही तलाव पावसाने भरतात. असे झाल्यास, संपूर्ण हंगामात कमी पाऊस पडला तरी कोणतीही अडचण येणार नाही. जर काही कारणास्तव धरणे भरली नाहीत, तर आम्हाला पर्यायी तयारी करावी लागेल. बीएमसी पुढील दोन ते तीन महिने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून राहील. पाणीपुरवठा आणखी कमी करण्याची कोणतीही योजना नाही, असे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे.

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Web Title: Mumbai seven lakes 45 days water stock imd forecast bmc tension

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Published On: Jun 03, 2026 | 04:48 PM

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