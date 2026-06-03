Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

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हवामान विभागाच्या अंदाजामुळे बीएमसी अधिकाऱ्यांमधील तणाव वाढला आहे. सोमवारी, २०२७ च्या उन्हाळ्यापर्यंत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी बीएमसीने एक दीर्घ बैठक घेतली. मुंबईच्या २.२ कोटी लोकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी बीएमसी सात तलावांवर अवलंबून आहे: अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मिडल वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळसी. या तलावांची एकूण क्षमता १.४४ कोटी लिटर असून, ते केवळ पावसाच्या पाण्याने भरतात. सध्या, या तलावांमध्ये केवळ २.२१ लाख क्युसेक पाणी आहे, जे मुंबईकरांची ४५ दिवसांची तहान भागवण्यासाठी पुरेसे आहे.
जून ते सप्टेंबर या काळात चालणाऱ्या मान्सूनमध्ये पाऊस न पडल्यास, २०२७ च्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत हे सातही तलाव पावसाने भरतात. असे झाल्यास, संपूर्ण हंगामात कमी पाऊस पडला तरी कोणतीही अडचण येणार नाही. जर काही कारणास्तव धरणे भरली नाहीत, तर आम्हाला पर्यायी तयारी करावी लागेल. बीएमसी पुढील दोन ते तीन महिने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून राहील. पाणीपुरवठा आणखी कमी करण्याची कोणतीही योजना नाही, असे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे.
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