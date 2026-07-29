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मान्सूनची मेहरबानी! मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे ७ तलाव ८८.८१% भरले. १०% पाणी कपात कायम !

Updated On: Jul 29, 2026 | 12:23 PM IST
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सारांश

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमधील पाणीसाठा आता ८८.८१ टक्क्यांवर पोहोचला असून, एकूण १२.८५ लाख दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध आहे. हा साठा एप्रिल २०२७ अखेरपर्यंत मुंबईची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ऑगस्टअखेरपर्यंतच्या पावसाचा आढावा घेतल्यानंतरच पाणी कपातीबाबत निर्णय.

Mumbai water reservoirs reach 88.81 %

Mumbai water reservoirs reach 88.81 percent storage

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विस्तार
  • मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ तलावांतील पाणीसाठा ८८.८१% वर पोहोचला.
  • तलावांमध्ये १२.८५ लाख दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध.
  • सध्याचा साठा एप्रिल २०२७ अखेरपर्यंत मुंबईची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा.
  • काही महिन्यांपूर्वी राज्यात पाणीटंचाई आणि उशिरा आलेल्या मान्सूनमुळे चिंता निर्माण झाली होती.
काही महिन्यापूर्वी मुंबई तसेच महाराष्ट्रात पाणी टंचाईची समस्या भेडसावत होती तसेच मान्सून सुद्धा वेळेवर भारतात पोहचला नव्हता. यावेळी पाऊस पडेल कि नाही हि शंका होती पण काही दिवसापासून पावसाने चांगल्याप्रमाणात जोर धरल्यामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे ७ तलावांमधील पाणीसाठा आता ८८.८१% एवढा झाला आहे.त्याचं अनुमान काढलं तर तीन वर्षांत जर आजच्या दिवसाची मात्रा काढली तर ती सर्वाधिक आहे.तलावांत १२.८५ लाख दशलक्ष लिटर पाणी साठले होते पाण्याचा विचार केलातर मुंबईला एप्रिल २०२७ अखेरपर्यंतची गरज भागवण्यासाठी जेवढे पाणी हवे आहे तेवढे पुरेसे पाणी आहे, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

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मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या अखेर पर्यंत पावसाचा अंदाज घेतला जाईल आढावा पाहूनच पाण्याची दिशा ठरवली जाईल तोपर्यंत १०% पाणी कपात कायम ठेवणार आहे. जुलैपर्यंत पाण्याची स्थिती चिंताजनक होती.पाणलोट क्षेत्रांत पाणीसाठा किती होईल या बद्दल शंका होती.आपण दुष्काळाच्या वाटेने तर जात नाही आहोत ना हि भीती होती पण पावसाने उशिरा का होईना महाराष्ट्रावर मेहरबानी केली.

२०२५ मध्ये पावसाने मोठ्या प्रमाणात पडून पाण्याचा प्रश्न सोडवला होता पण २०२६ मध्ये अजून पाहिजे तसा पाऊस पडायचा बाकी आहे.पण निसर्गाकडे काही तरी चमत्कार करण्याची ताकद नेहमीच राहीली आहे त्यामुळे या वर्षी सुद्धा पाऊस महाराष्ट्राला पाण्याचा दुष्काळ दाखवणार नाही याची खात्री आहे त्याच बरोबर शेतकरी सुद्धा आनंदी असेल.

पाण्याचा विचार केलातर अप्पर वैतरणात अधिक पाण्याची नोंद झाली आहे.

जलाशयाचा विचार केला तर गेल्या २४ तासात वैतरणामध्ये सर्वाधिक ६९ मिमी पावसाची नोंद झाली.भातसा (४८ मिमी), तानसा (४५ मिमी), मोडक सागर (२७ मिमी), मिडल वैतरण (१६ मिमी), तुळसी (८ मिमी) आणि विहार (२ मिमी) इतक्या पावसाची नोंद झाली.

पाण्याच्या पातळीत किरकोळ बदल

अप्पर वैतरणाच्या पातळीत वाढ झाली आहे तसेच ती पातळी ०.०९ मीटर ने वाढून ६०२.०२ मीटर एवढी झाली. मोडक सागरची पातळी १६३.१६ मीटरवर स्थिर आहे.उर्वरित तलावांच्या पातळीत किरकोळ घट नोंदवली गेली. तानसाची पातळी ०.०४ मीटर, मिडल वैतरणाची ०.८१ मीटर,भातसाची ०.२६ मीटर,विहारची ०.०१ मीटरने आणि तुळसीची ०.०३ मीटरने घट झाली आहे.

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Web Title: Mumbai water reservoirs reach 88 81 percent capacity enough supply till april 2027 despite percent water cut

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Published On: Jul 29, 2026 | 12:07 PM

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