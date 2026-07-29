International Tiger Day: ‘वाघ वाचवा, जंगल वाचवा’; जाणून घ्या ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिना’निमित्त या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व

अथांग पसरलेली जंगले, शांतता भेदणारा तो रुबाबदार आवाज आणि जंगलावर असलेली एकाधिकारशाही वाघ हा केवळ एक प्राणिमात्र नसून तो आपल्या समृद्ध निसर्गाचे आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याचे जिवंत प्रतीक आहे. दरवर्षी २९ जुलै रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन’ (International Tiger Day / Global Tiger Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ वाघांचे सौंदर्य साजरे करण्याचा नसून, त्यांच्या अस्तित्वावर ओढवलेल्या संकटांची जाणीव करून देणारा आणि मानवाला निसर्गाच्या संतुलनाची आठवण करून देणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
वाघ हा अन्नसाखळीतील (Food Chain) सर्वोच्च भक्षक मानला जातो. जेव्हा एखाद्या जंगलात वाघ सुरक्षित असतो, तेव्हा तेथील तृणभक्षी प्राणी, वनस्पती, नद्या आणि संपूर्ण परिसंस्था (Ecosystem) निरोगी राहते. एका वाघाचे संरक्षण करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शेकडो प्रजातींचे आणि हजारो एकर जंगलाचे रक्षण करणे होय. मात्र, गेल्या शतकात मानवी हाव, बेसुमार जंगलतोड, अवैध शिकार (Poaching) आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे वाघांच्या अधिवासावर गंभीर गदा आली आहे. एकेकाळी हजारोंच्या संख्येने असणारे वाघ नामशेष होण्याच्या मार्गावर पोहोचले होते.
वाघांची झपाट्याने घटणारी संख्या रोखण्यासाठी २०१० मध्ये रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg) येथे ऐतिहासिक जागतिक परिषद पार पडली. या परिषदेत वाघ आढळणाऱ्या १३ देशांनी (Tiger Range Countries) एकत्र येत २०२२ पर्यंत जगातील वाघांची संख्या दुप्पट (Tx2 Goal) करण्याचा संकल्प सोडला. याच संमेलनात २९ जुलै हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन’ म्हणून घोषित करण्यात आला. तेव्हापासून दरवर्षी या दिवशी जगभरात विविध उपक्रम, कार्यशाळा आणि मोहिमांद्वारे वाघ संवर्धनाचा संदेश दिला जातो.
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वाघांच्या संवर्धनात भारताने संपूर्ण जगासमोर एक आदर्श वस्तुपाठ ठेवला आहे. १९७३ मध्ये भारताने सुरू केलेला ‘प्रोजेक्ट टायगर’ (Project Tiger) हा जगातील सर्वात यशस्वी वन्यजीव संवर्धन उपक्रमांपैकी एक ठरला आहे. या प्रकल्पाला ५० वर्षांहून अधिक काळ पूर्ण झाला असून, भारताने निर्धारित वेळेच्या चार वर्षे आधीच वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे लक्ष्य साध्य केले. सध्या जगभरातील एकूण वाघांपैकी ७० ते ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाघ एकट्या भारतात मुक्तसंचार करत आहेत. ताज्या गणनेनुसार भारतात ३,६०० हून अधिक वाघ नोंदवले गेले असून, ही आकडेवारी भारताच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कटिबद्धतेचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
https://t.co/KmqKJ5kAe2 — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) July 29, 2026
credit – social media and Twitter
वाघांची संख्या वाढत असली तरी त्यांच्यापुढील धोके अजूनही पूर्णपणे टळलेले नाहीत. वाघांचे अवयव आणि कातड्यासाठी होणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तस्करी, जंगलांचे तुकडीकरण (Habitat Fragmentation), आणि मानवी वस्त्यांचा जंगलात होणारा अतिक्रमण यामुळे ‘मानव-वाघ संघर्ष’ (Human-Tiger Conflict) मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अनेकदा भक्ष्याच्या शोधात वाघ मानवी वस्त्यांमध्ये येतात, ज्यातून दुर्दैवी घटना घडतात. यावर मात करण्यासाठी केवळ कायदे करून भागणार नाही, तर स्थानिक नागरिक, वनविभाग आणि पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.
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आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनानिमित्त शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांमध्ये रॅली, चित्रकला स्पर्धा आणि चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाते. निसर्गाचा हा अनमोल ठेवा जपणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जर आपण आज जंगले आणि वाघ वाचवले, तरच उद्याचे मानवी जीवन सुरक्षित राहील. चला तर मग, या व्याघ्र दिनी वाघांचे अधिवास जपण्याचा आणि जंगलांचे रक्षण करण्याचा ठाम निर्धार करूया!