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Palghar Coastline News: विकासाच्या नावाखाली विस्थापन मान्य नाही! सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवर जनआंदोलन तीव्र; ग्रामस्थ आक्रमक

Updated On: Jul 29, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

पालघर जिल्ह्यातील सफाळे पश्चिम किनारपट्टी परिसरात प्रस्तावित विमानतळ आणि MIDC प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला आहे. एडवण, उसरणी, भादवे, कोरे आणि दातिवरेसह अनेक गावांतील शेती, मत्स्य व्यवसाय आणि पारंपरिक उपजीविका वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांनी आशापुरी देवीच्या मंदिरात एकत्र येत सामूहिक प्रार्थना केली.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ‘जमीन-समुद्र-अस्तित्वा’चा लढा
  • विकासाच्या नावाखाली विस्थापन मान्य नाही!
  • विमानतळ-एमआयडीसीविरोधात एकवटली किनारपट्टी
Palghar News :  पालघर जिल्ह्यातील सफाळे परिसरातील प्रस्तावित विमानतळ आणि एमआयडीसी प्रकल्पांविरोधातील जनआंदोलनाला आता धार्मिक आणि सामाजिक एकजुटीची जोड मिळू लागली आहे. सफाळे पश्चिम किनारपट्टी परिसरातील ग्रामस्थांनी आशापुरी मातेच्या मंदिरात एकत्र येत आपल्या जमिनी, समुद्र, शेती, मत्स्य व्यवसाय आणि गावांचे अस्तित्व कायम राहावे, यासाठी सामूहिक प्रार्थना केली. विकासाच्या नावाखाली होणारे विस्थापन कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त करत संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

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प्रस्तावित विमानतळ आणि औद्योगिक विकासासाठी एमआयडीसी उभारणीमुळे एडवण, उसरणी, भादवे, कोरे, दातिवरेसह सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवरील अनेक गावांतील शेती, खारफुटी, वाड्या-वस्त्या आणि पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय धोक्यात येईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

हजारो मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर संकट

समुद्रात होणारे भराव, खोदकाम आणि अन्य विकासकामांमुळे सागरी जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होऊन हजारो मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर संकट ओढवू शकते, असा मुद्दा बैठकीत ठळकपणे मांडण्यात आला. सभेत महिलांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. हा संघर्ष केवळ जमिनीसाठी नाही, तर आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी, गावांच्या अस्तित्वासाठी आणि सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी आहे, असे मत अनेक महिला आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. महिलांनीही भविष्यातील सर्व आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

आंदोलनापासून ठेकेदारांना ठेवणार दूर

बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करताना भराव, मुरूम, माती पुरवठा किंवा ठेकेदारीशी संबंधित कोणत्याही व्यक्ती अथवा घटकांना आंदोलनात स्थान दिले जाणार नाही, असा निर्णयही घेण्यात आला. हा संघर्ष पूर्णपणे स्थानिकांच्या हक्कांसाठी असून तो लोकशाही, संविधानिक आणि शांततामय मार्गानेच लढला जाईल, असे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.

हा लढा केवळ एका गावापुरता मर्यादीत नसून ७८ संपूर्ण किनारपट्टीच्या अस्तित्याचा प्रश्न आहे त्यामुळे ग्रामस्थानी संघटीत राहून प्रत्येक गावात जनजागृती मोहिम व्यापक करण्याची गरज असल्याचं वाढवण बचाव समितीचे विनित पाटील यांनी सांगितलं.

जमीन, समुद्र वाचला तरच भविष्य वाचणार

यावेळी परिसरातील विविध गावांतील ग्रामस्थ, महिला, युवक व वाढवण बचाव समितीचे पदाधिकारी मोठ्या उपस्थित होते. आशापुरी मातेच्या चरणी साकडे घालत जमीन वाचली तर गाव वाचेल, समुद्र वाचला तर भविष्य वाचेल, असा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला. ग्रामस्थांनी विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, स्थानिकांचे विस्थापन, पर्यावरणाची हानी आणि पारंपरिक उपजीविकेचा हास स्वीकारला जाणार नसल्याची ठाम भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली.

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Web Title: Saphale proposed airport and midc project protest by coastal villagers palghar news

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Published On: Jul 29, 2026 | 12:08 PM

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