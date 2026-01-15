Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mohan Bhagwat: नागपूरमध्ये महाभारताचा दाखला देत NOTA वर गरजले मोहन भागवत, मतदान देत काय केले आवाहन?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख डॉ. मोहन भागवत यांनी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सकाळी नागपूरमध्ये मतदान केले. यावेळी मोहन भागवत यांनी नोटा बद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आणि मतदानाचे आवाहन केले

मोहन भागवत यांनी केले जनतेला आवाहन (फोटो सौजन्य - X.com)

  • RSS चे मुख्य मोहन भागवत यांनी केले मतदान 
  • NOTA बाबत व्यक्त केले मत 
  • लोकांना केले मतदानाचे आवाहन 
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी सकाळी ७ वाजता सगळ्या ठिकाणी मतदान सुरू झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी नागपूरमध्ये मतदान केले. मतदान केल्यानंतर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. लोकशाहीमध्ये मतदानाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. मतदारांना योग्य उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी महाभारताचे उदाहरण दिले आणि निवडणुकीत नोटाचे तोटेही अधोरेखित केले. माध्यमांशी बोलताना भागवत यांनी मतदान करणे ही त्यांची आजची पहिली जबाबदारी असल्याचे सांगितले. नागपूर महानगरपालिकेत भाजप बऱ्याच काळापासून सत्तेत आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

भागवत यांनी नोटाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले

मोहन भागवत म्हणाले की लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ती नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. म्हणूनच, संतुलित दृष्टिकोन आणि सार्वजनिक कल्याण लक्षात घेऊन उमेदवाराला मतदान करणे योग्य आहे. ही आपली जबाबदारी आहे. ही आजची पहिली जबाबदारी आहे. म्हणून, मी येऊन प्रथम मतदान केले. नोटाबद्दलच्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी त्याचे महत्त्व मान्य केले. ते म्हणाले की, उमेदवाराच्या निवडीबद्दल लोकांची नाराजी व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग आहे. तथापि, त्यांनी महाभारतातील एका पात्र भीष्माचा उल्लेख केला, ज्याने म्हटले होते की नोटा हा अराजकतेचा एक प्रकार असू शकतो, कारण कोणालाही मतदान न केल्याने त्यांना अप्रत्यक्षपणे आवडत नसलेल्या व्यक्तीला मते मिळू शकतात.

भागवत यांनी लोकांना आवाहन केले

भागवत यांनी जनतेला अजिबात मतदान न करण्यापेक्षा कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, नोटा हा लोकांची नाराजी व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे हे खरे असले तरी, मतदान न करण्याचा अर्थ असा आहे की मतदान अप्रत्यक्षपणे अशा उमेदवाराला जाईल जो त्यास पात्र नाही. महाभारतात, भीष्मांनी अराजकतेला मनाई केली होती. कोणालाही मतदान न करण्यापेक्षा त्यांना सर्वात जास्त आवडणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करणे चांगले. मतदान हे कोणाच्याही विरोधात असले पाहिजे, कोणाच्याही विरोधात नाही. हे चांगले होईल असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिलाय. जनतेला त्यांनी घराबाहेर पडून मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. 

