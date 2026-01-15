Mohan Bhagwat: नागपूरमध्ये महाभारताचा दाखला देत NOTA वर गरजले मोहन भागवत, मतदान देत काय केले आवाहन?

#WATCH | Nagpur | RSS Chief Dr Mohan Bhagwat shows his inked finger after casting his vote for Maharashtra civic body elections pic.twitter.com/W3BZInWsDg — ANI (@ANI) January 15, 2026
भागवत यांनी नोटाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले
मोहन भागवत म्हणाले की लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ती नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. म्हणूनच, संतुलित दृष्टिकोन आणि सार्वजनिक कल्याण लक्षात घेऊन उमेदवाराला मतदान करणे योग्य आहे. ही आपली जबाबदारी आहे. ही आजची पहिली जबाबदारी आहे. म्हणून, मी येऊन प्रथम मतदान केले. नोटाबद्दलच्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी त्याचे महत्त्व मान्य केले. ते म्हणाले की, उमेदवाराच्या निवडीबद्दल लोकांची नाराजी व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग आहे. तथापि, त्यांनी महाभारतातील एका पात्र भीष्माचा उल्लेख केला, ज्याने म्हटले होते की नोटा हा अराजकतेचा एक प्रकार असू शकतो, कारण कोणालाही मतदान न केल्याने त्यांना अप्रत्यक्षपणे आवडत नसलेल्या व्यक्तीला मते मिळू शकतात.
भागवत यांनी लोकांना आवाहन केले
#WATCH | Nagpur, Maharashtra | After casting his vote, RSS Chief Dr Mohan Bhagwat says, “In a democratic setup, voting is essential to elect the government, and hence it is the duty of every citizen. With a balanced view and people’s welfare in mind, it is our duty to vote for… https://t.co/SKhp6wTrDm pic.twitter.com/V8F6o0roEI — ANI (@ANI) January 15, 2026
भागवत यांनी जनतेला अजिबात मतदान न करण्यापेक्षा कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, नोटा हा लोकांची नाराजी व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे हे खरे असले तरी, मतदान न करण्याचा अर्थ असा आहे की मतदान अप्रत्यक्षपणे अशा उमेदवाराला जाईल जो त्यास पात्र नाही. महाभारतात, भीष्मांनी अराजकतेला मनाई केली होती. कोणालाही मतदान न करण्यापेक्षा त्यांना सर्वात जास्त आवडणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करणे चांगले. मतदान हे कोणाच्याही विरोधात असले पाहिजे, कोणाच्याही विरोधात नाही. हे चांगले होईल असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिलाय. जनतेला त्यांनी घराबाहेर पडून मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
