Nagpur Rain :नागपूर पाण्याखाली ,मुख्यमंत्र्याच्या शहरात पाणी धुरंधर , बाकी पाण्याच्या अंदर

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मनपा, सरकारच्या नावाने मोडली बोटे
नागपूरकर तासाभराच्या पावसाने अक्षरक्षः वैतागली होती. सिमेंट रस्त्यामुळे नागरिकांची मोठी ओरड कायम आहे. पावसात तर सरकारची चांगलीच यावरून पोलखोल होते.
शिवाय, वर्षभर रस्त्यांमध्ये खोदकाम व विकासाच्या नावावर सुरू असलेल्या अनेक कामांमुळे नागरिक त्रस्त आहे. मनपा, सरकारच्या नावाने बोटे मोडली जात आहेत.
अनेक नागपूरकर पंप लावून घरात घुसलेले पाणी काढत होती. शिवाय, अनेक सोसायटी, अपार्टमेंट्स, व्यावसायिक संकुलातही गुडघाभर पाणी भरलेले आहेत.
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नरेंद्रनगर अंडरब्रीजमध्ये पाणी
नव्या यासाठी तंत्रज्ञान आधारित मोठी विहीर व पंपची व्यवस्था केली. पावसाच्या पाण्याचे काही मिनिटातच निचरा होईल, असा दावा होता. तो सपशेल खोटा ठरला, नरेंद्रनगर अंडरब्रीजमध्ये कंबरेपेक्षा जास्त पाणी साचले. वारसारखी मोठी वाहनही बुडाली. जुने मनीधनगर, सौमलवाडा-मनीषनगर, कॉटन मार्केट, लोहापूल, मिरची बाजार अंडरपास, भानखेडा अंडरपास आदी पाण्याने भरले होते. यावरून शहराच्या स्मार्ट लूक’ची पोलखोल झाली.