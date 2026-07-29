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Nagpur Rain :नागपूर पाण्याखाली ,मुख्यमंत्र्याच्या शहरात पाणी धुरंधर , बाकी पाण्याच्या अंदर

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:36 PM IST
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सारांश

रस्ते, उड्डाणपुलाचे शहर एकाच मुसळधार पावसात कुरूप झाले. हा पाऊस २३ सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या पावसाची आठवण करून देत होता. मनपाच्या नालेसफाई, नदी सफाईचीही पोलखोल झाली. विकासकामांचे वाभाडे निघाले.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • मनपा, सरकारच्या नावाने मोडली बोटे
  • उड्डाणपूल,  अंडरब्रीज बनले जलतरणतलाव
नागपूर, ब्युरो रिपोर्टर. मंगळवारी पावसाने अचानक रौद्ररूप धारण केले. दुपारनंतर ढगफुटीसदृश्य पाऊस बरसला. तासभर पावसाचा हैदोस सुरू होता. शहर जलमय झाले. वस्ती व रस्ते पाण्याने भरून गेले. प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. सिमेंटचे रस्ते अक्षरक्षः तलाव झाले. अंडरब्रीज, उड्डाणपूलही ओव्हरफ्लो झाले. शाळांमध्ये पाणी घुसले. विद्यार्थ्यांना दोर बांधून बाहेर काढावे लागले. अनेक ठिकाणी झाडे पडली. अनेक भागांत पाणी घुसल्याने अग्निश्मन विभागाची मदत मागितली. दुपारी २.३० पर्यंत १०८.१ मिमी तर सायंकाळी ५.३० पर्यंत १७९ मिमी पावसाची नोंद झाली. हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस पुन्हा अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मंगळवारची सकाळ उजाडताच पावसाने हजेरी लावण्यास सुरुवात केली. सकाळी १० पासूनच सुरू झालेल्या पावसाने दुपारी १ वाजता जोर धरला. मुसळधार बरसण्यास सुरुवात केली. तासभर मनसोक्त बरसला. त्यामुळे शहर जलमय झाले. ढगफुटीसदृश्य पावसामुळे जवळची वाहनेही दिसत नव्हती. रस्ते, अंडरब्रिज, उड्डाणपूल सर्वच पाण्याने भरून गेले-सिमेंट रस्त्यांमुळे नागरिकांचा संताप पुन्हा उघड झाला. थाटामाटाने पाठीवर थाप मारून बांधलेल्या अंडरब्रीजमध्येही कंबरेएवढे पाणी साचले. उड्डाणपुलांवरही गुडघ्याएवढे पाणी भरले. नाल्यावरून पाणी वाहून वस्त्यांमध्ये शिरत होते. नाग, पिवळी व पोहरा नदी दुथडी भरून वाहत होती. पावसामुळे वस्त्यांमध्ये पाणी शिरत होते. मनपाच्या अग्निशमन विभागाला सायंकाळपर्यंत ४० वस्त्यांमध्ये पाणी शिरल्याच्या तक्रारी आल्या.

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मनपा, सरकारच्या नावाने मोडली बोटे
नागपूरकर तासाभराच्या पावसाने अक्षरक्षः वैतागली होती. सिमेंट रस्त्यामुळे नागरिकांची मोठी ओरड कायम आहे. पावसात तर सरकारची चांगलीच यावरून पोलखोल होते.
शिवाय, वर्षभर रस्त्यांमध्ये खोदकाम व विकासाच्या नावावर सुरू असलेल्या अनेक कामांमुळे नागरिक त्रस्त आहे. मनपा, सरकारच्या नावाने बोटे मोडली जात आहेत.
अनेक नागपूरकर पंप लावून घरात घुसलेले पाणी काढत होती. शिवाय, अनेक सोसायटी, अपार्टमेंट्स, व्यावसायिक संकुलातही गुडघाभर पाणी भरलेले आहेत.

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उड्डाणपूल, अंडरब्रीज बनले जलतरणतलाव
नरेंद्रनगर अंडरब्रीजमध्ये पाणी
नव्या यासाठी तंत्रज्ञान आधारित मोठी विहीर व पंपची व्यवस्था केली. पावसाच्या पाण्याचे काही मिनिटातच निचरा होईल, असा दावा होता. तो सपशेल खोटा ठरला, नरेंद्रनगर अंडरब्रीजमध्ये कंबरेपेक्षा जास्त पाणी साचले. वारसारखी मोठी वाहनही बुडाली. जुने मनीधनगर, सौमलवाडा-मनीषनगर, कॉटन मार्केट, लोहापूल, मिरची बाजार अंडरपास, भानखेडा अंडरपास आदी पाण्याने भरले होते. यावरून शहराच्या स्मार्ट लूक’ची पोलखोल झाली.

Web Title: Nagpur rain nagpur submerged in the chief ministers city water reigns supremeeverything else is underwater

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:35 PM

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