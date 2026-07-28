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Nagpur मध्ये सुटकेचा थरार! ८०० विद्यार्थी तीन-चार फूट पाण्यात अडकले; मानवी साखळी करत…, पहा Video

Updated On: Jul 28, 2026 | 04:35 PM IST
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सारांश

नागपूरमध्ये सकाळपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम जनजीवनावरही झाला आहे. वाहतुकीवर देखील त्याच परिणाम झाल्याचे दिसून आले. वाहतुकीचा वेग मंदावला असल्याचे दिसून आले.

Nagpur मध्ये सुटकेचा थरार! ८०० विद्यार्थी तीन-चार फुट पाण्यात अडकले; मानवी साखळी करत..., पहा Video

नागपूरमध्ये शेकडो विद्यार्थी अडकले (फोटो- ai gemini )

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विस्तार
  • नागपूरमध्ये मुसळधार पावसात 800 विद्यार्थी अडकले
  • दोन तासांपासून उपराजधानीत मुसळधार पाऊस 
  • मानवी साखळी करून बचावकार्य सुरू 
Maharashtra Rain Alert/नागपूर: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे.तसेच हवामान विभागाने पुढील काही दिवस राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान आज पावसाने उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. सकाळपासून नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या पावसामुळे शाळेचे विद्यार्थी अडकल्याचे समोर येत आहे.

मंगळवारी म्हणजेच आज सकाळपासून नागपूरमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. यामुले नागरिकांची तारांबळ उडल्याचे पाहायला मिळाले. पावसाचा जोर वाढत असल्याने अनेक ठिकाणी सखल भागात पावसाचे पाणी साचले. काही ठिकाणी गुडघाभर पाणी साचले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण झाली आहे.

जोरदार पावसामुळे नागपूरमधील दोन शाळा परिसरात पाणी सचण्यास सुरुवात झाली. शाळा परिसरात 2 ते 3 फुट पाणी साचले. त्यामुळे जवळपास 800 विद्यार्थी शाळेत अडकून पडले. दरम्यान विद्यार्थी अडकले असल्याची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, अग्निशमन दल आणि अन्य यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाले. तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले.

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मुसळधार पावसामुळे शाळेचे मैदान आणि मुख्य रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचले होते. तसेच पाण्याचा परवश देखील प्रचंड स्वरूपात होता. त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि अन्य प्रशासकीय यंत्रणांनी तातडीने विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू केले. शाळेची इमारत ते मुख्य रास्ता या ठिकाणी मजबूत दोरी बांधण्यात आली. त्या ठिकाणी पालक आणि नागरिकांनी मानवी साखळी तयार केली. त्यानंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यास सुरूवात करण्यात आली. सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले.

नागपूरमध्ये सकाळपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम जनजीवनावरही झाला आहे. वाहतुकीवर देखील त्याच परिणाम झाल्याचे दिसून आले. वाहतुकीचा वेग मंदावला असल्याचे दिसून आले. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचल्याने नागरिकांना देखील त्रास सहन करावा लागला.

Web Title: Peoples make human chain and rescue 800 students in flood nagpur heavy rain weather updates

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Published On: Jul 28, 2026 | 04:35 PM

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