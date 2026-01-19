Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nashik »
  • Who Is Harmed And Who Benefits Because Of Mim The Votes Obtained Are Mim Guaranteed Share And Hindutva Will Also Come Forward

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात सहा उमेदवार असून एमआयएचे उमेदवार असलेल्या मोहसीन शहा यांना तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. राज्यात या पक्षाने चांगली मुसंडी मारली.

Updated On: Jan 19, 2026 | 03:47 PM
MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर 'हिंदुत्व'ही येणार पुढे

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर 'हिंदुत्व'ही येणार पुढे

Follow Us:
Follow Us:

अरविंद जाधव: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाने महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात सहा उमेदवार दिले. सहाही उमेदवार पराभूत झाले तरी या उमेदवारांना मिळालेली मते पाहता आगामी काळात पक्ष विस्तारला तर कोणात्या प्रमुख पक्षांना फायदा अन् कोणत्या प्रमुख पक्षांना फटका बसू शकतो, याची चर्चा हळुहळू जोर पकडू लागली आहे.

एमआयएमने मुस्लिम आणि दलित व्होटबँक समोर ठेऊन प्रभाग १४, २३, २४ आणि ३० यात सहा उमेदवार उभे केले होते. त्यातील प्रभाग ३० मध्ये तर एमआयएचे उमेदवार असलेल्या मोहसीन शहा यांना तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शप) शिवसेना उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप) या अधिकृत समजल्या जाणाऱ्या पक्षांचा क्रमांक लागतो. राज्यात या पक्षाने चांगली मुसंडी मारली. नाशिक शहरात शिंदेच्या शिवसेनेचे अस्तित्व मर्यादीत स्वरूपात झाले आहे. काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी तसेच उबाठा गटाला मुस्लिम समाजाने पाठींबा दिला तरी उमेदवार केव्हा भाजपमध्ये प्रवेश करेल याचा नेम नाही.

 मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग

राज्यभरात आमच्या पक्षाने उमेदवारी दिलेले सवर्ण सुद्धा निवडून आले पठाण

दुबई वॉर्ड म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या प्रभाग १४ मध्ये एमआयएमला विशेष काहीच करता आले नाही, तेथील मुस्लिम समाजाने पक्षीय राजकारणापेक्षा स्थानिक उमेदवारांना प्राधन्य दिल्याचे दिसले, प्रभाग ३० क पाहीलानो दिवारी याना २०१० मते होती. तेथेही शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप), काँग्रेस आणि वचित बहुजन आघाडी मागे फेकली गेली. प्रभाग २३ मध्ये मतांच्या गोळाबेरीजेत एमआयएम फारच मागे राहिले. आमचा पक्ष मुस्लिम आणि दलितांसह उपेक्षीत घटकांसाठी काम करतो. तसेच राज्यभरात अनेक आमच्या पक्षाने उमेदवारी दिलेले सवर्ण सुद्धा निवडूण आले. त्यामुळे यावेळी झालेली सुरूवात आणखी वाढणार हे शहराध्यक्ष रमजान पठाण यांचे वक्तब्ध आगामी काळातील चुणूक दाखवतो, शहरात रिपाइं व इतर संघटनांचे अस्तित्व या निवड‌णुकीत घुसून निघाले. मुस्लिम होटबैंक समोर ठेवणा-या समाजवादी पक्षाची तशीच वाताहात झाली आहे. त्यामुळे भाजपला विरोध करायचा तर समर्थन कोणाचे आणि का करायचे, असा प्रश्न मुस्लिम तसेच सेक्युलर मतदारांपुढे आहे.

या पक्षांवरील लोकांचा विश्वास झाला कमी

शिवसेना उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप), मनसे आणि काँग्रेस या पक्षातील नेते कार्यकर्ते सहज पक्ष सोडून जातात. त्यामुळे या पक्षांवरील लोकांचाही विश्वास हळुहळू कमीच झाला आहे. या पक्षांना मतदान करणारे पण भाजपला विरोध असलेल्या मतदारांसाठी सध्या ठोस विरोधी पक्ष म्हणून पर्यायच नाही. या घडामोडींचा जितका फायदा एमआयएमला तितकाच तो भाजपला सुद्धा। दोन टोकाचे पक्ष समोर आल्यानंतर निवडणुकीतील मुद्दचरिवजी हिंदू-मुस्लिम वादाला फोडणी घालणे दोन्ही पक्षांना सहज सोपे ठरू शकते, एवढे मात्र निश्चित।

BMC महापौर पदासाठी भाजपनेही खेळला डाव! सावध भूमिका घेत नगरसेवकांना दिल्या खास सूचना

Web Title: Who is harmed and who benefits because of mim the votes obtained are mim guaranteed share and hindutva will also come forward

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 03:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM